Nissan sürücülerin rüyasını gerçeğe dönüştürüyor: Bedava enerjiyle günde 23 kilometre!

Elektrikli araç dünyasında menzil endişesine alternatif bir çözüm sunan Nissan, gövdesine güneş panelleri entegre edilmiş yeni Ariya konseptini tanıttı. Carscoops'un haberine göre, crossover olarak tasarlanan modelin kaput, tavan ve bagaj kapağına fotovoltaik paneller yerleştirildi.

GÜNDE 23 KİLOMETREYE KADAR EK MENZİL

Toplamda 3,8 metrekarelik bir alanı kaplayan paneller, güneş ışığını doğrudan DC güce dönüştürerek aracın bataryasını besliyor. Japon üretici tarafından yapılan testlere göre, entegre edilen sistem güneşli bir günde araca yaklaşık 23 kilometre menzil kazandırabiliyor.

Ancak elde edeceğiniz menzil, aracı kullandığınız bölgeye ve iklim koşullarına göre ciddi değişiklikler gösteriyor. Örneğin çok fazla güneş görmeyen bir yerde yaşıyorsanız kazanacağınız menzil daha az olabilir.

Nissan'ın paylaştığı verilere göre, yıl boyunca elde edilen ortalama menzil kazancı İngiltere'nin başkenti Londra'da günde 10 kilometre civarında kalırken, Dubai gibi güneşli yerlerde 21 kilometreye kadar çıkabiliyor. Araç garajda park halinde olsa bile, güneşli bir günde yapılacak iki saatlik sürüş sırasında paneller 3 kilometre menzil depolayabiliyor.

Otomotiv devi, sağlanan ek menzilin sürücülerin şarj sıklığını yüzde 35 ila 65 oranında azaltabileceğini belirtti. Nissan'ın konsepti, güneş enerjili araçlar konusunda uzmanlaşan Lightyear ile yapılan ortaklık sonucunda ortaya çıktı.