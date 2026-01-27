Instagram, WhatsApp ve Facebook'a Premium abonelik geliyor: Parayı veren bazı özellikleri açacak

Teknoloji devi Meta, sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp için "Premium" abonelik seçeneklerini test etmeye hazırlanıyor. Şirket, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamalar için özel ayrıcalıklara erişim sağlayan yeni abonelik modelleri üzerinde çalıştığını doğruladı.

İSTEYEN ÜCRETSİZ KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Meta yetkilileri, uygulamaların temel kullanımının ücretsiz kalmaya devam edeceğini söyledi. Şirket bütün platformlar için tek bir abonelik sistemi yerine her uygulama için farklı özellikler ve paketler içeren birden fazla abonelik modelini devreye alacak.

Meta'nın yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı yapay zeka asistanı Manus ise yeni abonelik servislerinin merkezinde yer alıyor. Şirket, Manus'u hem sosyal medya uygulamalarına entegre edecek hem de işletmelere bağımsız abonelikler halinde satmayı sürdürecek.

Ünlü sızıntı kaynağı Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntülerine göre, Instagram üzerinde şimdiden Manus AI için özel bir kısayol üzerinde çalışılmaya başlandı bile.

GİZLİ HİKAYE İZLEME VE SINIRSIZ LİSTE ÖZELLİĞİ PARALI OLACAK

WhatsApp ve Facebook tarafındaki ücretli özelliklerin detayları henüz netleşmese de, Instagram için test edilen bazı "Premium" ayrıcalıklar sızdırıldı. Paluzzi'nin aktardığı bilgilere göre, kullanıcılar sınırsız hedef kitle listeleri oluşturma, geri takip etmeyenleri görme ve hikayeleri karşı taraf fark etmeden izleme gibi seçeneklere sahip olacak.

VİDEO ÜRETİMİNDE "VİBES" DÖNEMİ

Meta ayrıca yapay zeka destekli video oluşturma özellikleri için de abonelik sistemini devreye sokmayı planlıyor. Şirketin yapay zeka uygulamasına entegre edilen ve kısa videolar oluşturmaya yarayan "Vibes" özelliği basit işlemler için ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek. Daha gelişmiş video oluşturma işlevi için aylık ödeme yapılması gerekecek.

META VERİFİED'DAN FARKI NE?

Instagram, WhatsApp ve Facebook için geliştirilen Premium abonelikler, halihazırda mavi tik, kimlik taklidi koruması ve destek hizmeti sunan "Meta Verified" aboneliğinden tamamen ayrı tutuluyor. Meta Verified ağırlıklı olarak içerik üreticilerine ve işletmelere hitap ediyor. Yeni paketler ise sıradan kullanıcılar için kullanıma sunuluyor.

Öte tarafta Snapchat'in ücretli servisi Snapchat+, 16 milyondan fazla aboneye ulaşmış durumda.