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Otomobil
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 | Emir Yücel

Otomobil alacaklar dikkat! Fiat Egea'da kaçırılmayacak fırsat

Türkiye'de en fazla kullanılan araçların başında gelen Fiat Egea, sıfır otomobil alacaklar için yeni bir kampanya başlattı. Müşterilerine yüzde 0 faizli kredi avantajı da sunan Fiat'ın kampanyası 1 Ağustos 2025'e kadar devam edecek.

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Otomobil alacaklar dikkat! Fiat Egea'da kaçırılmayacak fırsat
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 14:21

Türkiye'de son yıllarda ikinci el otomobillerin yüksek fiyatla satılmasından dolayı, vatandaşlar sıfır km araçlara yöneldi. Büyük otomobil markaları da üst üste yaptıkları kampanyalarla, vatandaşların otomobil alımlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Fiat Egea'da kaçırılmayacak fırsat

Türkiye'de en fazla kullanılan araçların başında gelen yeni bir kampanya ile otomobil alacaklara müjde verdi.

150.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi imkânı ve 999.900 TL’den başlayan fiyatlarla Egea sahibi olma fırsatı, otomobil tutkunlarını Fiat Showroom’larına çekiyor. İşte kampanyanın detayları:

Otomobil alacaklar dikkat! Fiat Egea'da kaçırılmayacak fırsat

FİAT EGEA'DA KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!

Fiat’ın Egea modelleri için sunduğu kampanya, 2 Temmuz 2025 – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli. 2025 model sıfır kilometre Egea’larda, 150.000 TL’lik kredi 12 ay vade ve %0 faiz oranıyla sunuluyor. Aylık 12.500 TL taksitlerle ödeme imkânı sağlayan bu fırsat, Koç Fiat Kredi (KFK) ve Yapı Kredi Bankası (YKB) iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Fiat Egea'da kaçırılmayacak fırsat

FİAT EGEA NE KADAR?

Kampanya kapsamında Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP modeli, 999.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Bu fiyat, nakit indirim uygulanmış anahtar teslim liste fiyatı üzerinden sunuluyor ve metalik renk veya ekstra donanımları kapsamıyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Fiat Egea'da kaçırılmayacak fırsat

İndirim oranları, araç modeli ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebiliyor. Nakit indirim kampanyası, kredi kampanyalarıyla birleştirilemiyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Fiat Egea'da kaçırılmayacak fırsat

EGEA İÇİN NASIL KREDİ KULLANILIR?

%0 faizli kredi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar için bazı ek maliyetler söz konusu. Koç Fiat Kredi ile yapılan işlemlerde, bir defaya mahsus 862,50 TL kredi tahsis ücreti ve 321,59 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Fiat Egea'da kaçırılmayacak fırsat

Yapı Kredi Bankası’nda ise bu ücretler sırasıyla 862,50 TL ve 279,64 TL olarak belirlenmiş. Kredi kullanımında yasal vergiler, müşterinin bireysel ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir.

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ETİKETLER
#Ekonomi
#ikinci el otomobil
#fiat egea
#Otomobil Kampanyası
#0 Faiz
#Sıfır Km Araç
#En Uygun Fiyat
#Otomobil
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