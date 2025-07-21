Otomobil alacaklar dikkat! Fiat Egea'da kaçırılmayacak fırsat

Türkiye'de son yıllarda ikinci el otomobillerin yüksek fiyatla satılmasından dolayı, vatandaşlar sıfır km araçlara yöneldi. Büyük otomobil markaları da üst üste yaptıkları kampanyalarla, vatandaşların otomobil alımlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Türkiye'de en fazla kullanılan araçların başında gelen Fiat Egea yeni bir kampanya ile otomobil alacaklara müjde verdi.

150.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi imkânı ve 999.900 TL’den başlayan fiyatlarla Egea sahibi olma fırsatı, otomobil tutkunlarını Fiat Showroom’larına çekiyor. İşte kampanyanın detayları:

FİAT EGEA'DA KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!

Fiat’ın Egea modelleri için sunduğu kampanya, 2 Temmuz 2025 – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli. 2025 model sıfır kilometre Egea’larda, 150.000 TL’lik kredi 12 ay vade ve %0 faiz oranıyla sunuluyor. Aylık 12.500 TL taksitlerle ödeme imkânı sağlayan bu fırsat, Koç Fiat Kredi (KFK) ve Yapı Kredi Bankası (YKB) iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

FİAT EGEA NE KADAR?

Kampanya kapsamında Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP modeli, 999.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Bu fiyat, nakit indirim uygulanmış anahtar teslim liste fiyatı üzerinden sunuluyor ve metalik renk veya ekstra donanımları kapsamıyor.

İndirim oranları, araç modeli ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebiliyor. Nakit indirim kampanyası, kredi kampanyalarıyla birleştirilemiyor.

EGEA İÇİN NASIL KREDİ KULLANILIR?

%0 faizli kredi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar için bazı ek maliyetler söz konusu. Koç Fiat Kredi ile yapılan işlemlerde, bir defaya mahsus 862,50 TL kredi tahsis ücreti ve 321,59 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Yapı Kredi Bankası’nda ise bu ücretler sırasıyla 862,50 TL ve 279,64 TL olarak belirlenmiş. Kredi kullanımında yasal vergiler, müşterinin bireysel ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir.