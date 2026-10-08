Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Otomobil
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:11

Otomotiv ihracatında Avrupa zirvesi: 9 ayda 23 milyar dolarlık satış

Türkiye otomotiv endüstrisi, yılın dokuz aylık döneminde Avrupa Birliği ülkelerine yaklaşık yirmi üç milyar dolarlık ihracat yaparak sektörün ana pazarındaki gücünü korudu.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Otomotiv ihracatında Avrupa zirvesi: 9 ayda 23 milyar dolarlık satış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:11

Türkiye otomotiv endüstrisi, ocak-eylül döneminde (AB) ülkelerine 22 milyar 948 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı. AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından derlediği bilgilere göre, sektör yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 31 milyar 144 milyon 829 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-eylül döneminde yaklaşık 200 ülke, özerk ve serbest bölgeye satış yapan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatı içindeki payı yüzde 14,8 oldu.

Otomotiv ihracatında Avrupa zirvesi: 9 ayda 23 milyar dolarlık satış

Söz konusu dönemde otomotiv ihracatının yüzde 73,7'si AB ülkelerine yapıldı. AB ülkelerine dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 21 milyar 891 milyon 279 bin dolardan 22 milyar 948 milyon 277 bin dolara çıktı.

Yılın 9 ayında "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna 3 milyar 590 milyon 285 bin, "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi" grubuna 1 milyar 175 milyon 101 bin, "Afrika ülkeleri" grubuna 1 milyar 109 milyon 695 bin, "Bağımsız Devletler Topluluğu" grubuna 940 milyon 755 bin, "Orta Doğu ülkeleri" grubuna 493 milyon 385 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Ülke Grubu / Pazarİhracat Tutarı (Dolar)Payı (%) / Değişim (%)
Toplam Otomotiv İhracatı31.144.829.000Geçen yıla göre %3,1 artış (Ülke ihracatı payı: %14,8)
Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri22.948.277.000Toplam ihracat payı: %73,7 (Geçen yıla göre %4,8 artış)
Diğer Avrupa Ülkeleri3.590.285.000-
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi1.175.101.000-
Afrika Ülkeleri1.109.695.000-
Bağımsız Devletler Topluluğu940.755.000-
Orta Doğu Ülkeleri493.385.000-

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE YİNE ALMANYA

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan , bu dönemde de en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den Almanya'ya 2025'in ocak-eylül döneminde 4 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşen otomotiv dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,6 artışla 5 milyar 70 milyon dolar oldu.

Otomotiv ihracatında Avrupa zirvesi: 9 ayda 23 milyar dolarlık satış

İkinci sırada yer alan 'ya yıllık bazda yüzde 11,1 artışla 3 milyar 820 milyon dolarlık satış yapıldı. 2025'in 9 aylık döneminde bu ülkeye 3 milyar 436 milyon dolarlık ürün satılmıştı.

AB'den ayrılan , 2 milyar 928 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İtalya'ya otomotiv ihracatında yüzde 18,5 artış kaydedildi. Bu ülkeye, geçen yıl ocak-eylül döneminde 2 milyar 356 milyon dolar olarak gerçekleşen otomotiv dış satımı bu yıl aynı dönemde 2 milyar 790 milyon dolara çıktı.

İspanya ise yüzde 4'lük azalış ve 2 milyar 456 milyon dolarla en çok ihracat yapılan 5'inci ülke oldu.

Otomotiv ihracatında Avrupa zirvesi: 9 ayda 23 milyar dolarlık satış

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda en çok ihracat yapılan ülkeler listesinde, Slovenya yüzde 2 düşüş ve 1 milyar 656 milyon dolarla 6'ncı, Polonya yüzde 4 yükseliş ve 1 milyar 393 milyon dolarla 7'nci, Belçika yüzde 1 azalış ve 1 milyar 202 milyon dolarla 8'inci, ABD yüzde 4,7 artış ve 956 milyon dolarla 9'uncu, Romanya yüzde 16 düşüş ve 943 milyon dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

SıraÜlkeCari Dönem İhracat TutarıÖnceki Dönem İhracat TutarıDeğişim Oranı (%)
1Almanya5 milyar 70 milyon dolar4 milyar 943 milyon dolar+%2,6
2Fransa3 milyar 820 milyon dolar3 milyar 436 milyon dolar+%11,1
3Birleşik Krallık2 milyar 928 milyon dolar--
4İtalya2 milyar 790 milyon dolar2 milyar 356 milyon dolar+%18,5
5İspanya2 milyar 456 milyon dolar--%4,0
6Slovenya1 milyar 656 milyon dolar--%2,0
7Polonya1 milyar 393 milyon dolar-+%4,0
8Belçika1 milyar 202 milyon dolar--%1,0
9ABD956 milyon dolar-+%4,7
10Romanya943 milyon dolar--%16,0
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yurt dışına gitmek isteyenler dikkat! AJet’ten 19 dolara bilet kampanyası
Gıda fiyatları düşecek mi? 11 yıldır bekleniyordu! Yeni Hal Yasası için kritik gelişme
ETİKETLER
#fransa
#Almanya
#avrupa birliği
#birleşik krallık
#Otomotiv Endustrisi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.