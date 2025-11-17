Menü Kapat
TGRT Haber
17°
 Bengü Sarıkuş

Otomotivde 10 aylık rekor: Üretim 1,16 milyonu aştı, İhracat 33,5 milyar dolara ulaştı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre otomotiv ihracatı, adet bazında yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 864 bin 809'a ulaştı.

17.11.2025
17.11.2025
saat ikonu 11:50

Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre otomotiv ihracatı, adet bazında yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 864 bin 809'a ulaştı. Buna göre, yılın 10 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1 milyon 163 bin 425'e ulaştı. üretimi ise yüzde 3 azalarak 717 bin 321 olarak gerçekleşirken, üretimiyle birlikte toplam ise 1 milyon 187 bin 15 oldu.

Otomotivde 10 aylık rekor: Üretim 1,16 milyonu aştı, İhracat 33,5 milyar dolara ulaştı

Söz konusu dönemde ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 20 artarken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 2 geriledi.

Otomotivde 10 aylık rekor: Üretim 1,16 milyonu aştı, İhracat 33,5 milyar dolara ulaştı

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olurken, araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs-midibüs grubunda yüzde 66 ve traktörde yüzde 38 olarak kayıtlara geçti.

Otomotivde 10 aylık rekor: Üretim 1,16 milyonu aştı, İhracat 33,5 milyar dolara ulaştı

10 AYDA 33,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Otomotiv ihracatı, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 864 bin 809 olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüş kaydederken ticari araç ihracatı ise yüzde 29 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da yüzde 21 azalarak 9 bin 340 oldu.

Otomotivde 10 aylık rekor: Üretim 1,16 milyonu aştı, İhracat 33,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı 2025'in 10 ayında 34 milyar dolara ulaşarak yüzde 17,5 pay ile sektörel sıralamasındaki liderliğini sürdürdü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 10 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 33,5 milyar dolar oldu.

Otomotivde 10 aylık rekor: Üretim 1,16 milyonu aştı, İhracat 33,5 milyar dolara ulaştı

Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 6 artışla 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 14, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 6 arttı.

Otomotivde 10 aylık rekor: Üretim 1,16 milyonu aştı, İhracat 33,5 milyar dolara ulaştı

TOPLAM PAZAR 10 AYDA 1 MİLYON ADEDİ AŞTI

Bu yılın 10 ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyon 78 bin 527 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 11 artış sağlayarak 833 bin 382 oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7 büyürken, ağır ticari araç pazarında yüzde 6 gerileme yaşandı.

Otomotivde 10 aylık rekor: Üretim 1,16 milyonu aştı, İhracat 33,5 milyar dolara ulaştı

Yılın ocak-ekim döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.

