Dev bankadan çok önemli Türkiye tahmini! 2026 için rakam verdi

Commerzbank, Türk lirasına ilişkin beklentilerini dolar/TL ve euro/TL pariteleri için yeni tahminlerini açıkladı. Türkiye'de yatırımcıların oldukça merak ettiği döviz kuruna ilişkin beklentilerini ve altın fiyatları için öngörülerini paylaşan dev banka aynı zamanda yatırımcıların kararlarını da etkileyebilecek açıklamada bulundu. Banka, önümüzdeki dönemlerde kurda kademeli bir yükseliş öngörüyor.

Commerzbank’ın güncellediği tahminlere göre, Dolar/TL paritesi için, bu yılın Aralık ayı beklentisi 44,0 olarak belirlendi. 2026 Mart ayında 45,0’e, Haziran ayında 50,0’ye ve Aralık ayında 55,0’ye ulaşması beklenen kurun, 2027 Aralık ayında ise 57,0 seviyesine gelmesi öngörülüyor.

Euro/TL tarafında ise, bu yılki Aralık ayı tahmini 51,48 iken, 2026 Mart ayı için 53,55, Haziran ayı için 60,0 ve Aralık ayı için 67,10 beklentisi bulunuyor. Bankanın 2027 Aralık ayı için Euro/TL tahmini ise 68,40 olarak açıklandı.

2026 YILINDA ALTIN NE KADAR OLACAK?

Commerzbank, 2026 yılı için gümüş ve altındaki beklentilerini de yukarı yönlü güncellemişti. Banka, önümüzdeki yıl sonunda altının ons fiyatının 4 bin 200 dolara, gümüşün ise 50 dolara yükseleceğini öngördü.