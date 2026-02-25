Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

Otoparklarda şarj istasyonu arama çilesini bitiren sistemi Çin devreye aldı

Çin'de elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonu arama sorununu çözen tavana monte robotik şarj sistemleri otoparklarda faaliyete geçti. WeChat veya karekod ile çağrılabilen otonom asistanlar, tek bir ray üzerinden birden fazla araca hizmet veriyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.02.2026
14:04
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
14:04

, elektrikli araç kullanıcılarının boş şarj noktası bulma çilesini ortadan kaldıran bir sistemi devreye aldı. Interesting Engineering'in haberine göre, tavana monte edilen ve bir ray üzerinde hareket eden robotik şarj cihazlarından oluşan sistem, standart otopark alanlarını anında şarj istasyonuna dönüştürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Otoparklarda şarj istasyonu arama çilesini bitiren sistemi Çin devreye aldı

Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Çin, elektrikli araç kullanıcılarının şarj yeri bulma sorununu çözmek amacıyla standart otoparkları otomatik şarj istasyonlarına dönüştüren, tavana monte raylı robotik şarj sistemini devreye aldı.
Çin, standart otoparkları şarj istasyonuna dönüştüren raylı robotik EV şarj sistemi başlattı.
Tavana monte edilen robotlar, raylar üzerinde hareket ederek araçların şarj girişini otomatik tespit edip fişi takar.
Sistem, sürücüler tarafından WeChat uygulaması veya karekod ile etkinleştirilir.
Her park yerine ayrı istasyon kurma ihtiyacını ortadan kaldırarak altyapı maliyetlerini düşürür.
Seviye 2 AC güç kullandığı için şarj hızı yavaştır.
Yavaş şarj hızı, ofis veya AVM gibi uzun süreli park durumları için uygundur.
Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Hem güç iletim hattı hem de hareket rotası işlevi görerek ünitenin ihtiyaç duyulan her araca ulaşmasını sağladığı belirtilen raylı mekanizmaya, sürücüler WeChat mini uygulaması veya karekod okutma yöntemiyle erişebiliyorlar. Kullanıcının talep oluşturmasının ardından robot harekete geçip kamera ve sensörleri yardımıyla aracın şarj girişini tespit ediyor ve fişi otomatik olarak takıyor.

Otoparklarda şarj istasyonu arama çilesini bitiren sistemi Çin devreye aldı

ALTYAPI MALİYETLERİNİ GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE AZALTTI

Geliştiriciler, her park yerine ayrı bir istasyon kurmak yerine tek bir ray üzerinden bütün araç sırasına enerji sağlayan bu sistemin altyapı maliyetlerini de düşürdüğünün altını çizdi. Fakat her güzelliğin bir kusuru olduğu gibi bu mekanizmanın da bir dezavantajı var: şarj hızının yavaş olması.

Ray üzerinden iletilen Seviye 2 AC güç kullanıldığı için haliyle doğrudan DC hızlı şarj cihazlarının performansına ulaşılamıyor. Ancak ofisler veya AVM'ler gibi araçların uzun süre park halinde kaldığı durumlarda yavaş şarj hızının çok büyük bir problem olmayacağı tahmin ediliyor.

