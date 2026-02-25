Otoparklarda şarj istasyonu arama çilesini bitiren sistemi Çin devreye aldı

Çin, elektrikli araç kullanıcılarının boş şarj noktası bulma çilesini ortadan kaldıran bir sistemi devreye aldı. Interesting Engineering'in haberine göre, tavana monte edilen ve bir ray üzerinde hareket eden robotik şarj cihazlarından oluşan sistem, standart otopark alanlarını anında şarj istasyonuna dönüştürüyor.

Hem güç iletim hattı hem de hareket rotası işlevi görerek ünitenin ihtiyaç duyulan her araca ulaşmasını sağladığı belirtilen raylı mekanizmaya, sürücüler WeChat mini uygulaması veya karekod okutma yöntemiyle erişebiliyorlar. Kullanıcının talep oluşturmasının ardından robot harekete geçip kamera ve sensörleri yardımıyla aracın şarj girişini tespit ediyor ve fişi otomatik olarak takıyor.

ALTYAPI MALİYETLERİNİ GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE AZALTTI

Geliştiriciler, her park yerine ayrı bir istasyon kurmak yerine tek bir ray üzerinden bütün araç sırasına enerji sağlayan bu sistemin altyapı maliyetlerini de düşürdüğünün altını çizdi. Fakat her güzelliğin bir kusuru olduğu gibi bu mekanizmanın da bir dezavantajı var: şarj hızının yavaş olması.

Ray üzerinden iletilen Seviye 2 AC güç kullanıldığı için haliyle doğrudan DC hızlı şarj cihazlarının performansına ulaşılamıyor. Ancak ofisler veya AVM'ler gibi araçların uzun süre park halinde kaldığı durumlarda yavaş şarj hızının çok büyük bir problem olmayacağı tahmin ediliyor.