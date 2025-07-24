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 | Ömer Faruk Dogan

ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Türkiye'den yüreklere su serpen açıklama

Tesla Türkiye, resmi X hesabı üzerinden, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı. Düzenleme öncesinde sipariş veren müşterilerin yüreğine adeta su serpen kararını duyurdu.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 17:30

Elektrikli araçlara yönelik Özel Tüketim Vergisi () oranlarında yapılan güncellemenin ardından, piyasasında gözler Türkiye'ye çevrildi. Vergi düzenlemesi sonrası fiyatlarda yaşanacak olası değişiklikler mevcut ve potansiyel müşteriler arasında endişeye neden olmuştu.

Tesla Türkiye'den gelen resmi açıklama ise, ÖTV düzenlemesinden önce veren müşterilerin içini rahatlatacak türden. İşte ayrıntılar...

ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Türkiye'den yüreklere su serpen açıklama

TESLA TÜRKİYE: BAZ FİYAT KORUNACAK

Tesla Türkiye, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, düzenleme öncesinde sipariş veren müşterilerin baz fiyatlarının korunacağını duyurdu.

Açıklamada, yalnızca güncel ÖTV oranının fiyatlara yansıtılacağı ve bu yaklaşımın, "iyi niyet göstergesi olarak mevcut siparişi olan müşterilerin fiyatlarını koruma kararıyla alındığı" ifade edildi. Faturası kesilmiş ve ÖTV'si ödenmiş olan müşterilerin değişiklikten etkilenmeyeceği de net bir şekilde vurgulandı.

ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Türkiye'den yüreklere su serpen açıklama

YENİ ARAÇ LİSTELEMELEİ DURAKLATILDI

Tesla, ÖTV düzenlemesi nedeniyle temmuz ayı için planlanan web sitesi üzerindeki yeni araç listelemelerini duraklattığını ve yeni listelemelerin ne zaman devreye alınacağının yakın zamanda duyurulacağını belirtti.

ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Türkiye'den yüreklere su serpen açıklama

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır. Bu yaklaşım, iyi niyet göstergesi olarak mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmıştır.

Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşterilerimiz bu değişiklikten etkilenmeyecektir. Siparişinizle ilgili güncellemeleri Tesla uygulaması üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz.

ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız; Lütfen takipte kalın."

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Sıkça Sorulan Sorular

Tesla kullanıcıları ÖTV düzenlemesinden etkilenecek mi?
Tesla, faturası kesilmiş ve ÖTV'si ödenmiş müşterilerin hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeyeceğini açıkladı.
ETİKETLER
#Otomobil
#fiyat
#tesla
#elektrikli araç
#ötv
#sipariş
#Otomobil
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