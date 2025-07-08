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 | Ömer Faruk Dogan

Satış rekoru kıran Xiaomi SU7 Ultra Avrupa yolcusu: Alman plakalı ilk görüntü geldi

Xiaomi'nin satış rekoru kıran elektrikli otomobili SU7 Ultra modeli, Almanya'da tescil edildi. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, aracın Alman plakalı bir modelinin önünde poz verdiği bir fotoğrafı paylaştı.

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Satış rekoru kıran Xiaomi SU7 Ultra Avrupa yolcusu: Alman plakalı ilk görüntü geldi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 12:14

'nin merakla beklenen SU7 Ultra elektrikli aracı 'da tescil edildi ve 'da piyasaya sürülme yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Markanın ilk elektrikli aracı 'de çoktan satışa çıktı ve şimdi bir şirket yöneticisi, Alman plakalı bir SU7 Ultra ile poz verdiği bir görüntü paylaştı.

Satış rekoru kıran Xiaomi SU7 Ultra Avrupa yolcusu: Alman plakalı ilk görüntü geldi

XIAOMI SU7 ULTRA YAKINDA AVRUPA'DA

Çinli devinin başkanı Lu Weibing, Weibo hesabından SU7 Ultra'nın önünde poz verdiği bir fotoğraf paylaştı. Aracın üzerinde yer alan Alman plakasını göstererek Xiaomi'nin ilk elektrikli aracının Almanya’da deneysel otomobil tescilini tamamladığını doğruladı. Mevcut bilgilere göre, Xiaomi SU7 Ultra'nın 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sosyal medya paylaşımına göre üst düzey yönetici, SU7 Ultra'yı Münih'te test sürüşüne de çıkardı. Paylaşılan fotoğraftaki plaka "M SU7088E" kodunu taşıyor. Bu da aracın modelini açıkça ortaya koyuyor.

Xiaomi, elektrikli araçlarını daha geniş çapta piyasaya sürme konusunda oldukça iddialı planlara sahip. Hatta geçtiğimiz ay, SU7 Ultra'nın Gran Turismo 7 adlı yarış oyununda bile yer alacağı açıklandı.

XIAOMI SU7 ULTRA FİYATI NE KADAR?

SU7 Ultra Çin'de yaklaşık 73 bin dolar fiyat etiketiyle tanıtılan yüksek performanslı bir elektrikli sedan olarak karşımıza çıktı. Sadece 1.98 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabilen araç, 350 km/s maksimum hız sunarak dört kapılı seri üretim otomobiller arasında en hızlısı olma ünvanına sahip.

Bununla birlikte SU7 Ultra, yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 11 dakikada şarj olabiliyor ve 620 km CLTC menzili sunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

SU7 Ultra fiyatı Avrupa'da ne kadar olacak?
Şu an için Avrupa fiyatı netleşmiş değil.
ETİKETLER
#Teknoloji
#Almanya
#çin
#xiaomi
#avrupa
#elektrikli araç
#Su7 Ultra
#Otomobil
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