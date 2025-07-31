Sıfır araç alacaklar dikkat! Toyota Corolla kampanyası için son gün: İşte avantajlı fiyatlar

Türkiye'de en fazla satılan araç markalarının başında gelen Toyota, müşterileri için yeni bir kampanya duyurmuştu. Corolla modeli için başlattığı 360.000 TL indirimli satış listesi için son güne gelindi.

İşte Toyota marka araçların fiyat listesi:

TOYOTA'DAN BAŞ DÖNDÜREN FIRSATLAR!

Toyota Corolla: 1,687.000 TL Geçerlilik tarihi: 18.07.2025 - 31.07.2025

Standart olarak sunulan Toyota Safety Sense 3 Akıllı Güvenlik Sistemi ile güvenliği ön planda tutarken, konfor da bir hayli önem veriyor.

Yerli Corolla ÖTV muafiyet avantajıyla Toyota Plazalarda müşterilerini bekliyor

Toyota Yarıs Cross Hybrıd: 1,929.000 TL Geçerlilik tarihi: 01.07.2025 - 31.07.2025

Toyota C-HR Hybrıd: 2,046.500 TL Geçerlilik tarihi: 18.07.2025 - 31.07.2025

Yenilikçi hibrit teknolojisi sayesinde hem yüksek performans hem de düşük yakıt tüketimi sunan Toyota C-HR Hybrıd de indirimli araçlar listesinde.

Toyota Corolla Hatchback: 1,856.500 Geçerlilik tarihi: 01.07.2025 - 31.07.2025

Yılların efsanesi Corolla Hatchback eşsiz konforu Temmuz ayına özel ve stoklarla sınırlı avantajlarla.

Toyota Proace Cıty: 1,402.500 TL Geçerlilik tarihi: 18.07.2025 - 31.07.2025

Hem bireysel hem de tüzel alımlarda geçerli %100' varan kredi fırsatı ve avantajlı fiyatlı satışlar için Toyota, müşterilerini bekliyor.