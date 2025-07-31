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 | Emir Yücel

Sıfır araç alacaklar dikkat! Toyota Corolla kampanyası için son gün: İşte avantajlı fiyatlar

Toyota Türkiye, meşhur modeli Corolla için başlattığı Temmuz ayı kampanyasında son güne gelindi. Sıfır araç alacaklar için oldukça faydalı olan bu tarz kampanyalar, vatandaşların sıfır km araba almasına yardımcı oluyor. İşte avantajlı fiyat listesi...

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Sıfır araç alacaklar dikkat! Toyota Corolla kampanyası için son gün: İşte avantajlı fiyatlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 16:14

Türkiye'de en fazla satılan markalarının başında gelen , müşterileri için yeni bir duyurmuştu. Corolla modeli için başlattığı 360.000 TL indirimli satış listesi için son güne gelindi.

İşte Toyota marka araçların fiyat listesi:

TOYOTA'DAN BAŞ DÖNDÜREN FIRSATLAR!

Toyota Corolla: 1,687.000 TL Geçerlilik tarihi: 18.07.2025 - 31.07.2025

Standart olarak sunulan Toyota Safety Sense 3 Akıllı Güvenlik Sistemi ile güvenliği ön planda tutarken, konfor da bir hayli önem veriyor.

Yerli Corolla ÖTV muafiyet avantajıyla Toyota Plazalarda müşterilerini bekliyor

Sıfır araç alacaklar dikkat! Toyota Corolla kampanyası için son gün: İşte avantajlı fiyatlar

Toyota Yarıs Cross Hybrıd: 1,929.000 TL Geçerlilik tarihi: 01.07.2025 - 31.07.2025

Sıfır araç alacaklar dikkat! Toyota Corolla kampanyası için son gün: İşte avantajlı fiyatlar

Toyota C-HR Hybrıd: 2,046.500 TL Geçerlilik tarihi: 18.07.2025 - 31.07.2025

Yenilikçi hibrit teknolojisi sayesinde hem yüksek performans hem de düşük yakıt tüketimi sunan Toyota C-HR Hybrıd de indirimli araçlar listesinde.

Sıfır araç alacaklar dikkat! Toyota Corolla kampanyası için son gün: İşte avantajlı fiyatlar

Toyota Corolla Hatchback: 1,856.500 Geçerlilik tarihi: 01.07.2025 - 31.07.2025

Yılların efsanesi Corolla Hatchback eşsiz konforu Temmuz ayına özel ve stoklarla sınırlı avantajlarla.

Sıfır araç alacaklar dikkat! Toyota Corolla kampanyası için son gün: İşte avantajlı fiyatlar

Toyota Proace Cıty: 1,402.500 TL Geçerlilik tarihi: 18.07.2025 - 31.07.2025

Hem bireysel hem de tüzel alımlarda geçerli %100' varan kredi fırsatı ve avantajlı fiyatlı satışlar için Toyota, müşterilerini bekliyor.

Sıfır araç alacaklar dikkat! Toyota Corolla kampanyası için son gün: İşte avantajlı fiyatlar
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#Ekonomi
#Gündem
#Otomobil
#kampanya
#araç
#toyota
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#Corolla
#Otomobil
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