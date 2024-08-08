Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri
Markalar sıfır arabalarında vatandaşların beklediği kampanyaları başlattı. Sıfır faizli araç alımlarında kolaylık tanıyan markalar, kampanya üzerine kampanya yaptı. İşte markaların sıfır arabalarındaki indirimli fiyatları...
Çinli otomobil devlerinin Türkiye’de yatırım yapma kararlarından sonra diğer marka araçlar da rekabet edebilmek adına fiyatlarını güncellemeye başladı.
Enflasyon bahane edilerek fahiş fiyatlarla satışa çıkarılan araçlar sebebiyle, vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Ancak galericiler de bunu fırsat bilerek hak edilenin üstünde fiyat politikası uyguladıkları için vatandaşlar araç almaktan vazgeçti.
REKABET ARTTIKÇA FİYATLAR DÜŞTÜ
Çinli araba şirketlerinin uygulamaya geçireceği ‘Az kar çok satış’ politikası sayesinde diğer araç markalarının rekabet edebilme adına fiyat politikalarında güncelleme yapmaya başladı.
Çinli araba şirketlerinin ‘Çin malı’ algısını yıkmak adına, kaliteli ve güvenli araçları kullanıcılara uygun fiyatla sunabilmek ve satış sonrasında hizmet kalitesini arttırmak gibi hedefleri olduklarını açıkladı.
Otomotiv markaları sıfır araç alımının kolaylaşması ve rekabetin gerisinde kalmamak adına, sıfır faiz oranları ile kampanyalarını sürdürmeye başladı.
İŞTE MARKALARIN SIFIR ARABALARINDAKİ İNDİRİMLİ FİYATLARI
Sürecin bu şekilde işlemesinden kaynaklı, sıfır araçlarda yapılan fiyat güncellemesi sonrasında bazı araçların liste fiyatları şu şekilde: