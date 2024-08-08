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Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 16:31 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:24
Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri

Markalar sıfır arabalarında vatandaşların beklediği kampanyaları başlattı. Sıfır faizli araç alımlarında kolaylık tanıyan markalar, kampanya üzerine kampanya yaptı. İşte markaların sıfır arabalarındaki indirimli fiyatları...

Çinli otomobil devlerinin Türkiye’de yatırım yapma kararlarından sonra diğer marka araçlar da rekabet edebilmek adına fiyatlarını güncellemeye başladı.

Enflasyon bahane edilerek fahiş fiyatlarla satışa çıkarılan araçlar sebebiyle, vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Ancak galericiler de bunu fırsat bilerek hak edilenin üstünde fiyat politikası uyguladıkları için vatandaşlar araç almaktan vazgeçti.

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 1. Resim

REKABET ARTTIKÇA FİYATLAR DÜŞTÜ

Çinli araba şirketlerinin uygulamaya geçireceği ‘Az kar çok satış’ politikası sayesinde diğer araç markalarının rekabet edebilme adına fiyat politikalarında güncelleme yapmaya başladı.

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 2. Resim

Çinli araba şirketlerinin ‘Çin malı’ algısını yıkmak adına, kaliteli ve güvenli araçları kullanıcılara uygun fiyatla sunabilmek ve satış sonrasında hizmet kalitesini arttırmak gibi hedefleri olduklarını açıkladı.

Otomotiv markaları sıfır araç alımının kolaylaşması ve rekabetin gerisinde kalmamak adına, sıfır faiz oranları ile kampanyalarını sürdürmeye başladı.

İŞTE MARKALARIN SIFIR ARABALARINDAKİ İNDİRİMLİ FİYATLARI

Sürecin bu şekilde işlemesinden kaynaklı, sıfır araçlarda yapılan fiyat güncellemesi sonrasında bazı araçların liste fiyatları şu şekilde:

KİA PİCANTO : 850 bin TL

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 3. Resim

CITROEN PureTech: 963 bin TL

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 4. Resim

HYUNDAI JUMP İ10: 905 bin TL

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 5. Resim

FIAT EGEA : 969 bin TL

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 6. Resim

OPEL CORSA: 996 bin TL

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 7. Resim

SUZUKI SWİFT: 1 milyon 130 bin TL

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 8. Resim

PEUGEOT 208: 1 milyon 223 bin TL

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 9. Resim

FORD PUMA: 1 milyon 319 bin TL

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 10. Resim

TOYOTA COROLLA: 1 milyon 346 bin TL

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 11. Resim

CHERY OMODA: 1 milyon 378 Bin TL

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 12. Resim

CUPRA LEON: 1 milyon 800 bin TL

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri - 13. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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