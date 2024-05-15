Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Yerlikaya'ya görüşme daveti! Saati belli oldu

15 May 2024 13:30 - Güncelleme : 15 May 2024 13:53

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştü? Bakan Tunç açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştü? Bakan Tunç açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı görüşmeye çağırdı. İki isim saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşecek.

Yerlikaya, dün Beştepe Külliyesi'nde yapılan ve MİT Başkanı ile Adalet Bakanı'nın katıldığı "Ayhan Bora Kaplan davası" zirvesine katılmamıştı. Yerlikaya’nın saat 16.00’da TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını da Erdoğan'ın daveti sonrası iptal ettiği öğrenildi.

DÜN GECE KÜLLİYE'DE KRİTİK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe'de İbrahim Kalın ve Yılmaz Tunç ile görüşmüştü. Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kurmaylarını AK Parti Genel Merkezi'ne çağırmış, toplantıya MİT Başkanı Kalın da katılmıştı.

Buradaki mini zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam etmişti.