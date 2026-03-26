Sony ve Honda'nın elektrikli araç projesinden kötü haber: Büyük umutlarla duyurulmuştu

Teknoloji sektörünün büyük ismi Sony ile otomotiv sektörünün köklü markası Honda tarafından geliştirilen Afeela projesi resmen rafa kaldırıldı. CES 2020 etkinliğinde sergilenen elektrikli sedan ve hemen ardından gelen SUV konseptleri ile büyük ses getiren araçların hiçbir zaman yollara çıkmayacağı kesinleşti.
Sony Honda Mobility (SHM) adıyla 2022 yılında kurulan ortak şirket, planlanan modellerin üretimini tamamen durdurma kararı aldı.
Motor1'in haberine göre, Afeela'nın iptal edilme kararı aslında otomobil dünyası için pek de sürpriz olmadı. Kısa süre önce kendi bünyesindeki iki elektrikli aracı ve Acura RSX'i yeniden canlandırma projesini rafa kaldıran Honda, kapsamlı bir strateji değişikliğine gitmişti.
Şirketler, SHM girişiminin ticari gidişatını yeniden gözden geçireceklerini duyurdu. Firmaların yollarını ayırmayacağı vurgulanırken, mobilite alanındaki orta ve uzun vadeli yeni vizyonun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Aslında her şey plana uygun ilerliyordu ve Afeela 1 modelinin müşteri teslimatlarının yıl sonuna doğru başlaması bekleniyordu. ABD'de 102 bin 900 dolarlık fiyat etiketine sahip "Signature" donanımıyla piyasaya sürülecek aracın ardından, 2027 yılında 89 bin 900 dolarlık daha uygun fiyatlı "Origin" versiyonu gelecekti.
Hatta Honda'nın Ohio'daki East Liberty fabrikasında ön üretim süreci bile başlamıştı.
İptal edilen Afeela yollara çıksaydı aşağıdaki özelliklere sahip olacaktı:
|Özellik
|Detaylar
|Çekiş Sistemi
|Dört tekerlekten çekiş (AWD)
|Motor Gücü
|Önde ve arkada 180 kW güç üreten iki ayrı motor
|Batarya Kapasitesi
|91 kWh lityum iyon batarya
|Menzil
|Tek şarjla 480 kilometreye kadar
|Şarj Portu
|Tesla Supercharger ağı ile uyumlu NACS
|DC Hızlı Şarj Desteği
|150 kW
|AC Şarj Desteği
|11 kW
|Süspansiyon Sistemi
|Önde çift salıncaklı, arkada çok bağlantılı
|Otonom Sürüş Asistanı (ADAS)
|Seviye 2+
|Sensör Sayısı
|40
|İşlem Gücü
|800 TOPS
|Ek Teknolojiler
|Hareket yönetim sistemi
|İç Mekan
|Medya barı (dışarıya bilgi yansıtan), panoramik ekran, üç boyutlu harita, kişiselleştirilebilir temalar, 5G bağlantısı, aktif gürültü engelleme, uzamsal ses sistemi, dijital anahtar, otomatik kapılar, sürdürülebilir iç mekan kumaşları, kameralı yan aynalar, yarım (yoke) direksiyon