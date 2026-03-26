Sony ve Honda'nın elektrikli araç projesinden kötü haber: Büyük umutlarla duyurulmuştu

Teknoloji sektörünün büyük ismi Sony ile otomotiv sektörünün köklü markası Honda tarafından geliştirilen Afeela projesi resmen rafa kaldırıldı. CES 2020 etkinliğinde sergilenen elektrikli sedan ve hemen ardından gelen SUV konseptleri ile büyük ses getiren araçların hiçbir zaman yollara çıkmayacağı kesinleşti.

Sony Honda Mobility (SHM) adıyla 2022 yılında kurulan ortak şirket, planlanan modellerin üretimini tamamen durdurma kararı aldı.

HONDA'NIN STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ AFEELA'YI VURDU

Motor1'in haberine göre, Afeela'nın iptal edilme kararı aslında otomobil dünyası için pek de sürpriz olmadı. Kısa süre önce kendi bünyesindeki iki elektrikli aracı ve Acura RSX'i yeniden canlandırma projesini rafa kaldıran Honda, kapsamlı bir strateji değişikliğine gitmişti.

ORTAKLIK BİTMİYOR AMA GELECEĞİ BELİRSİZ

Şirketler, SHM girişiminin ticari gidişatını yeniden gözden geçireceklerini duyurdu. Firmaların yollarını ayırmayacağı vurgulanırken, mobilite alanındaki orta ve uzun vadeli yeni vizyonun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

ÜRETİME BAŞLANMIŞTI AMA PLAN SUYA DÜŞTÜ

Aslında her şey plana uygun ilerliyordu ve Afeela 1 modelinin müşteri teslimatlarının yıl sonuna doğru başlaması bekleniyordu. ABD'de 102 bin 900 dolarlık fiyat etiketine sahip "Signature" donanımıyla piyasaya sürülecek aracın ardından, 2027 yılında 89 bin 900 dolarlık daha uygun fiyatlı "Origin" versiyonu gelecekti.

Hatta Honda'nın Ohio'daki East Liberty fabrikasında ön üretim süreci bile başlamıştı.

İptal edilen Afeela yollara çıksaydı aşağıdaki özelliklere sahip olacaktı: