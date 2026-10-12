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Otomobil
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:26

Tesla Avrupa'da geri adım attı! 'Full Self-Driving' ismini değiştirdi

Tesla, Avrupa'da tartışmalara neden olan Full Self-Driving (FSD) sisteminin adını değiştirmeye başladı. Tam otonom sürüş algısı yarattığı gerekçesiyle eleştirilen teknoloji, artık Tesla Assisted Driving adıyla tanıtılıyor. Ancak şirketin Avrupa genelinde kullanım izni alma mücadelesi henüz bitmiş değil.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Tesla Avrupa'da geri adım attı! 'Full Self-Driving' ismini değiştirdi
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:26

Elektrikli otomobil devi , 'da sürüş destek teknolojisinin tanıtımında önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, uzun süredir kullandığı "" (FSD) adını bazı Avrupa ülkelerindeki internet sitelerinden kaldırarak yerine "Tesla Assisted Driving" ifadesini koymaya başladı. Bu kararın arkasında ise Avrupa'daki düzenleyici kurumların, sistemin isminden kaynaklanan güvenlik ve tüketiciyi yanıltma endişeleri bulunuyor. Çünkü Tesla'nın FSD teknolojisi, adının aksine tamamen sürücüsüz yolculuk yapılmasına olanak tanımıyor. Reuters'ın haberine göre değişiklik, Almanya'nın salı günü Tesla'nın sistemi farklı bir isimle sunmayı teklif ettiğini açıklamasının ardından geldi.

HABERİN ÖZETİ

Tesla Avrupa'da geri adım attı! 'Full Self-Driving' ismini değiştirdi

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Tesla, Avrupa'daki düzenleyici kurumların güvenlik ve tüketiciyi yanıltma endişeleri nedeniyle bazı Avrupa ülkelerindeki internet sitelerinde "Full Self-Driving" (FSD) adını kaldırarak yerine "Tesla Assisted Driving" ifadesini kullanmaya başladı.
İsim değişikliği Slovakya, Almanya, İspanya ve Hollanda'daki resmi internet sitelerinde uygulanırken, ABD sitesinde sistem hâlâ "Full Self-Driving (Supervised)" adıyla tanıtılıyor.
Düzenleyici kurumlar, tamamen sürücüsüz yolculuğa olanak tanımayan ve yasal sorumluluğun sürücüde olduğu sistemin adının tüketicilerde yanlış algı oluşturduğunu belirtiyor.
Sekiz AB ülkesi FSD kullanımına izin verirken, Slovakya'nın onay veren dokuzuncu ülke olması bekleniyor.
Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin ek testler talep etmesi nedeniyle AB genelindeki kritik oylama ekim ayından aralık ayına ertelendi.
İsim değişikliği, sistemin Avrupa genelinde otomatik olarak onaylandığı anlamına gelmiyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

TESLA'NIN YENİ İSMİ AVRUPA'DA YAYILMAYA BAŞLADI

Tesla'nın Slovakya, Almanya, İspanya ve Hollanda'daki resmi internet sitelerinde FSD sayfaları artık "Tesla Assisted Driving" adıyla yayımlanıyor. Ancak şirket, ABD'de aynı değişikliğe gitmiş değil. Tesla'nın Amerikan internet sitesinde sistem hâlâ "Full Self-Driving (Supervised)" adıyla tanıtılmaya devam ediyor. İsim değişikliği ilk bakışta küçük bir pazarlama hamlesi gibi görünse de arkasında Avrupa'da uzun süredir devam eden bir tartışma var.

Tesla Avrupa'da geri adım attı! 'Full Self-Driving' ismini değiştirdi

 

'TAM OTONOM SÜRÜŞ' İFADESİ NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Tesla'nın FSD sistemi, sürüş sırasında pek çok görevi yerine getirebiliyor. Ancak sürücünün gözünü yoldan ayırmaması, gerektiğinde direksiyon kontrolünü devralmaya hazır olması gerekiyor.

Üstelik aracın kullanımına ilişkin yasal sorumluluk da sürücüye ait. Avrupalı düzenleyicilerin itirazı tam olarak bu noktada yoğunlaşıyor. "Full Self-Driving" ifadesinin, araç sahiplerinde otomobilin hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebildiği algısını oluşturabileceği belirtiliyor.

İsveç'teki tüketici koruma yetkilileri, Tesla'nın kullandığı tanıtım dilinin müşterileri yanıltıp yanıltmadığının incelenmesini istemişti. İtalya'daki yetkililer de sistemin ismi ve reklamlarında kullanılan ifadelerin, teknolojinin SAE Seviye 3 gibi daha gelişmiş otonom sürüş seviyelerine ulaştığı izlenimini verebileceği uyarısında bulunmuştu.

 

Tesla Avrupa'da geri adım attı! 'Full Self-Driving' ismini değiştirdi

AVRUPA'DA ONAY SÜRECİ UZADI

Tesla'nın önündeki asıl engel ise yalnızca isim tartışması değil. Şirketin sürüş destek sistemini Avrupa Birliği genelinde kullanıma sunabilmesi için yürütülen onay süreci henüz tamamlanmadı. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre sekiz AB ülkesi FSD kullanımına izin vermiş durumda. Slovakya'nın da birkaç gün içinde onay veren dokuzuncu ülke olması bekleniyor.

Öte yandan AB genelinde yapılması planlanan kritik oylama, daha önce ekim ayından aralık ayına ertelendi. Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin sistem üzerinde ek testler gerçekleştirmek istemesi, sürecin uzamasında etkili oldu.

ELON MUSK AVRUPA PAZARI İÇİN BASTIRIYOR

Tesla CEO'su , FSD teknolojisini şirketin gelecekteki büyüme planlarının en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Bu nedenle Avrupa pazarında alınacak onaylar Tesla açısından büyük önem taşıyor. Reuters'ın daha önce yayımladığı haberde, Tesla'nın Avrupa'daki onay sürecini hızlandırmak için araç sahiplerini ve destekçilerini harekete geçirmeye çalıştığı belirtilmişti. Şirketin, kullanıcılarını ulusal düzenleyici kurumlara başvurarak FSD'nin onaylanması yönünde talepte bulunmaya teşvik ettiği aktarılmıştı.

Avrupa'daki isim değişikliği de düzenleyicilerin güvenlik ve pazarlama konusundaki çekincelerini azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Tesla'nın FSD yerine Assisted Driving adını kullanmaya başlaması, sistemin Avrupa genelinde otomatik olarak onaylandığı anlamına gelmiyor.

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#Avrupa
#elon musk
#tesla
#Full Self-driving
#Tesla Assisted Driving
#Otomobil
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