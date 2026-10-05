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Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:19

Tesla FSD’de iki büyük soruna el atıyor: Güncelleme yolda

Tesla, Tam Otonom Sürüş sisteminde sürücülerin sıkça karşılaştığı iki önemli sorunu çözmeye hazırlanıyor. Şirket, çukurlardan kaçınma ve navigasyon tarafında yeni iyileştirmelerin “yakında” kullanıma sunulacağını açıkladı. Ancak güncellemeler için henüz net bir tarih verilmedi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Tesla FSD’de iki büyük soruna el atıyor: Güncelleme yolda
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:19

, Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving) sistemini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin bu kez odağında, günlük kullanımda öne çıkan iki önemli problem var: Yoldaki çukurlar ve navigasyon hataları. Tesla AI geliştirme direktörü Phil Duan, her iki konuda da iyileştirmelerin hazırlandığını ve yeni özelliklerin “yakında” geleceğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Tesla FSD’de iki büyük soruna el atıyor: Güncelleme yolda

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Tesla, Tam Otonom Sürüş (FSD) sisteminde yaşanan yoldaki çukurlar ve navigasyon hataları gibi sorunları çözmek için yeni iyileştirmeler üzerinde çalışıyor.
Tesla AI geliştirme direktörü Phil Duan, çukurlar ve navigasyon konularında iyileştirmelerin hazırlandığını ve yeni özelliklerin yakında geleceğini belirtti.
İlk kez nisan ayında gündeme gelen çukurlardan kaçınma özelliği, aradan yaklaşık altı ay geçmesine rağmen temel FSD işlevleri arasına henüz eklenemedi.
FSD sisteminin alışılmadık rotaları seçebilmesi, yerel trafik kurallarını yanlış değerlendirmesi veya yasak manevralar önermesi gibi navigasyon sorunları çözülmeye çalışılıyor.
Kullanıcılar tarafından hız kontrolü ve aracın sol şeritteki sürüş davranışı da eleştirilen konular arasında yer alıyor.
Mevcut sınırlamalar nedeniyle FSD sistemi tamamen otonom seviyeye geçemeyip sürücü takibi gerektiren 'Supervised' modunda çalışmaya devam ediyor.
Çukurlardan kaçınma ve navigasyon için hazırlanan yeni güncellemelerin tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Tesla FSD’de iki büyük soruna el atıyor: Güncelleme yolda

ÇUKURLARDAN KAÇINMA ÖZELLİĞİ HÂLÂ BEKLENİYOR

Çukurlardan kaçınma özelliği aslında ilk kez nisan ayının başında gündeme gelmişti. FSD 14.3 sürümüyle birlikte gelecekte geliştirilecek özellikler arasında gösterilen sistem, aradan yaklaşık altı ay geçmesine rağmen temel FSD işlevleri arasındaki yerini alamadı.

Üstelik sorun yalnızca küçük çukurlarla sınırlı değil. Tam Otonom Sürüş sistemi zaman zaman yoldaki daha büyük bozuklukları da doğru şekilde algılamakta veya bunlardan kaçınmakta zorlanabiliyor. Tesla’nın üzerinde çalıştığı güncellemenin, aracın yol yüzeyindeki bu tür bozuklukları daha iyi değerlendirmesini sağlaması bekleniyor.

Tesla FSD’de iki büyük soruna el atıyor: Güncelleme yolda

NAVİGASYON TARAFINDA DA SORUNLAR VAR

Tesla'nın çözmeye çalıştığı bir diğer başlık ise navigasyon. FSD sistemi bazı durumlarda alışılmadık rotaları tercih edebiliyor. Yerel trafik kurallarını yanlış değerlendirdiği ya da bazı bölgelerde yasak olan manevraları önerebildiği durumlar da yaşanabiliyor. Şirket, hazırladığı yeni güncellemelerle navigasyon sisteminin rota seçimini ve bölgesel trafik kurallarına uyumunu geliştirmeyi hedefliyor.

Tesla FSD’de iki büyük soruna el atıyor: Güncelleme yolda

HIZ KONTROLÜ VE SOL ŞERİT DE ELEŞTİRİLİYOR

Tam Otonom Sürüş sisteminde tartışılan konular yalnızca çukurlar ve navigasyon değil. Hız kontrolü ile aracın sol şeritteki sürüş davranışı da kullanıcıların sık dile getirdiği sorunlar arasında bulunuyor. İşte bu sınırlamalar nedeniyle sistem hâlâ tamamen otonom kullanım seviyesine geçmiş değil. FSD, “Supervised” modunda çalışmayı sürdürüyor ve sürücünün yolu ve aracın hareketlerini sürekli takip etmesi gerekiyor.

Tesla, Tam Otonom Sürüş sisteminin yeteneklerini adım adım geliştirmeyi sürdürürken, çukurlardan kaçınma ve navigasyon için hazırlanan güncellemelerin ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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ETİKETLER
#tesla
#Tam Otonom Sürüş
#Phil Duan
#Fsd 14.3
#Supervised
#Otomobil
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