Tesla FSD’ye Avrupa’da 8’inci onay geldi: Türkiye beklemede

TÜRKİYE, AB GENELİNDEKİ KARARI BEKLEMEK ZORUNDA DEĞİL

Aslında Türkiye’nin FSD için Avrupa Birliği genelindeki nihai onayı beklemesi şart değil. Diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Hollanda’nın geçici tip onayı ile teknik raporları emsal kabul edilerek Türkiye’de de sisteme izin verilebilir. Ancak şu ana kadar bu yönde somut bir irade ortaya konmuş değil. Tesla ise bu yıl FSD için Türkiye’ye resmi başvuruda bulunmuştu.