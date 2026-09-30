Tesla FSD’ye Avrupa’da 8’inci onay geldi: Türkiye beklemede

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İstanbul
Tesla’nın FSD (Full Self-Driving) sistemi Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. Son olarak Hırvatistan’ın da onay vermesiyle FSD’nin kullanımına izin veren Avrupa ülkelerinin sayısı sekize çıktı. Avrupa Birliği genelindeki onay süreci ise henüz tamamlanmış değil. Türkiye tarafında da bekleyiş sürüyor. Sistemin Türkiye’de kullanıma sunulabilmesi için tip onayı, teknik güvenlik testleri ve trafik mevzuatına ilişkin süreçlerin netleşmesi gerekiyor.
Tesla, FSD sistemini Avrupa’da daha fazla ülkede kullanıma sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda’nın araç onay kurumu RDW’nin verdiği iznin ardından Estonya, Litvanya, Danimarka, Belçika, Slovenya ve Çekya da sisteme onay verdi. Hırvatistan’ın 29 Eylül’de verdiği izinle birlikte FSD’ye onay veren Avrupa ülkelerinin sayısı 8’e yükseldi.
Türkiye ise araç güvenliği ve tip onayı süreçlerinde UNECE düzenlemeleri ile AB mevzuatını esas alıyor. Bu nedenle FSD’nin Türkiye’de kullanılabilmesi için gelişmiş sürüş destek sistemlerini kapsayan UN R171 (DCAS) standartlarına uygunluğunun belgelenmesi ve gerekli tip onayı sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bunun yanında sistemin Türkiye’deki trafik levhalarını, şerit çizgilerini, kavşakları ve yerel trafik koşullarını güvenli biçimde algılayıp çalışabildiğinin teknik testlerle doğrulanması da bekleniyor.
Aslında Türkiye’nin FSD için Avrupa Birliği genelindeki nihai onayı beklemesi şart değil. Diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Hollanda’nın geçici tip onayı ile teknik raporları emsal kabul edilerek Türkiye’de de sisteme izin verilebilir. Ancak şu ana kadar bu yönde somut bir irade ortaya konmuş değil. Tesla ise bu yıl FSD için Türkiye’ye resmi başvuruda bulunmuştu.
Hollanda’daki RDW, Tesla’nın sürüş yazılımının Avrupa Birliği genelinde kullanılmasına imkan sağlayacak düzenleme üzerinde bir süredir çalışıyor. Başlangıçta onayın 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek TCMV toplantısında gündeme gelmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan taslak gündemde konuya yalnızca 25 dakikalık bir “tartışmanın devamı” başlığı altında yer verildiği ve herhangi bir oylama yapılmayacağı ortaya çıktı. Bu nedenle FSD’nin AB genelinde kullanımına ilişkin resmi oylamanın yapılabileceği en yakın tarih Aralık 2026’daki toplantı olarak öne çıkıyor. Onayın çıkabilmesi için 27 AB üyesinden en az 15’inin desteğinin alınması ve bu ülkelerin toplam AB nüfusunun en az yüzde 65’ini temsil etmesi gerekiyor.