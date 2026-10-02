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Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:11

Tesla'nın 3. çeyrek teslimatları belli oldu: Beklentileri aştı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği araç teslimatları, 486 bin 532 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Tesla'nın 3. çeyrek teslimatları belli oldu: Beklentileri aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:11

, 'nın temmuz-eylül dönemine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı. Buna göre şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 464 bin 391 araç üretti. Tesla'nın araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarken, şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde 447 bin 450 araç üretmişti.

Şirketin araç üretimi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre de yüzde 2,8 arttı. Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde 451 bin 758 araç üretmişti.

Tesla'nın 3. çeyrek teslimatları belli oldu: Beklentileri aştı

Tesla'nın üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği ise yıllık bazda yüzde 2,1 azalarak 486 bin 532'ye geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 497 bin 99 araç teslim etmişti.

Tesla'nın araç teslimatları üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,3 arttı. Şirket, 2026'nın ikinci çeyreğinde 480 bin 126 araç teslim etmişti. Elektrikli araç üreticisinin söz konusu dönemdeki teslimatları, 461 bin civarında olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Dönem / MetrikÜretim (Adet)Teslimat (Adet)Piyasa Beklentisi
2026 3. Çeyrek (Temmuz - Eylül)464.391486.532~461.000
2026 2. Çeyrek (Önceki Çeyrek)451.758480.126-
2025 3. Çeyrek (Geçen Yılın Aynı Dönemi)447.450497.099-
Yıllık Değişim (%)+%3,8-%2,1-
Çeyreklik Değişim (%)+%2,8+%1,3-
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ETİKETLER
#2026
#tesla
#Araç Teslimatları
#Araç Üretimi
#Üçüncü Çeyrek
#Otomobil
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