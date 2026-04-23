Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile araç sahipleri arasındaki ÖTV anlaşmazlığında yargıdan dikkat çekici bir sonuç çıktı. X'te "Tesla Kulübü Türkiye" hesabından paylaşılan bilgilere göre, satış işlemini tamamlayan ancak sonradan artan vergiler nedeniyle ekstra ücret ödemek zorunda kalan bir tüketicinin açtığı davada nihai karar verildi.

Dinle Özetle

Tesla ÖTV farkı davasında tüketiciyi sevindiren emsal karar

HABERİN ÖZETİ Tesla ÖTV farkı davasında tüketiciyi sevindiren emsal karar Tesla ile araç sahipleri arasındaki ÖTV anlaşmazlığında yargıdan emsal bir karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Tesla'nın haksız yere tahsil ettiği tutarın faiziyle birlikte tüketiciye iade edilmesine hükmetti. Bir Tesla kullanıcısı, aracının ödemesini tamamladıktan sonra artan ÖTV oranları nedeniyle Tesla'dan talep edilen 260.998,20 TL'lik ek ödemeyi yargıya taşıdı. Mahkeme, satış bedelinin tamamı ödendiği andan itibaren satıcının fiyatı sabitlemek zorunda olduğunu belirtti. Ödeme sonrası meydana gelen vergi artışlarının alıcıya yansıtılamayacağına ve yapılan ekstra tahsilatın hukuksuz olduğuna karar verildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, şirketin haksız yere tahsil ettiği tutarın tüketiciye faiziyle birlikte iade edilmesine hükmetti.

https://x.com/TeslaClubTurkey/status/2046929560294302088?s=20

TESLA, 261 BİN TL'LİK FARKI FAİZİYLE ÖDEYECEK

Olay, bir vatandaşın 23 Temmuz 2025 tarihinde Tesla marka aracının tüm ödemelerini tamamlamasının ardından patlak verdi. Ödeme işlemlerinin bitmesinden kısa süre sonra elektrikli araçlara yönelik ÖTV oranlarında artışa gidildi.

Vergi artışını gerekçe gösteren şirket, müşteriden 260.998,20 TL tutarında ekstra bir ödeme talep etti ve parayı tahsil etti. Mağduriyet yaşayan alıcı ise konuyu yargıya taşıdı.

Yerel mahkeme aşamasında tüketici haklı bulundu. Hakim, satış bedelinin tamamı ödendiği andan itibaren satıcının fiyatı sabit tutmak zorunda olduğunun altını çizdi. Ödeme sonrası meydana gelen vergi artışlarının alıcıya yansıtılamayacağı belirtilerek, yapılan ekstra tahsilatın hukuksuz olduğu karara bağlandı.