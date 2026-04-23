Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla ÖTV farkı davasında tüketiciyi sevindiren emsal karar

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satış bedeli tamamen ödenmiş araçlardan sonradan talep edilen ÖTV farkının hukuksuz olduğuna hükmederek Tesla'nın tahsil ettiği yaklaşık 261 bin TL'yi faiziyle iade etmesine karar verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 10:51

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile araç sahipleri arasındaki ÖTV anlaşmazlığında yargıdan dikkat çekici bir sonuç çıktı. X'te "Tesla Kulübü Türkiye" hesabından paylaşılan bilgilere göre, satış işlemini tamamlayan ancak sonradan artan vergiler nedeniyle ekstra ücret ödemek zorunda kalan bir tüketicinin açtığı davada nihai karar verildi.

0:00 89
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, şirketin haksız yere tahsil ettiği tutarın tüketiciye faiziyle birlikte iade edilmesine hükmetti.

https://x.com/TeslaClubTurkey/status/2046929560294302088?s=20

TESLA, 261 BİN TL'LİK FARKI FAİZİYLE ÖDEYECEK

Olay, bir vatandaşın 23 Temmuz 2025 tarihinde Tesla marka aracının tüm ödemelerini tamamlamasının ardından patlak verdi. Ödeme işlemlerinin bitmesinden kısa süre sonra elektrikli araçlara yönelik ÖTV oranlarında artışa gidildi.

Vergi artışını gerekçe gösteren şirket, müşteriden 260.998,20 TL tutarında ekstra bir ödeme talep etti ve parayı tahsil etti. Mağduriyet yaşayan alıcı ise konuyu yargıya taşıdı.

Yerel mahkeme aşamasında tüketici haklı bulundu. Hakim, satış bedelinin tamamı ödendiği andan itibaren satıcının fiyatı sabit tutmak zorunda olduğunun altını çizdi. Ödeme sonrası meydana gelen vergi artışlarının alıcıya yansıtılamayacağı belirtilerek, yapılan ekstra tahsilatın hukuksuz olduğu karara bağlandı.

ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.