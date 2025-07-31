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 | Ömer Faruk Dogan

Togg Avrupa sahnesinde: Alman gazeteci T10X'i A'dan Z'ye inceledi

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Alman otomobil dergisi Auto Bild tarafından 2000 kilometrelik zorlu bir Avrupa yolculuğuyla test edildi.

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Togg Avrupa sahnesinde: Alman gazeteci T10X'i A'dan Z'ye inceledi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 16:47

'nın en saygın otomobil dergilerinden biri olan Auto Bild, yerli elektrikli otomobil 'i zorlu bir sınava tabi tuttu. Dergi, YouTube kanalında yayınladığı kapsamlı test videosuyla, T10X'in performansını ve konforunu 2000 kilometrelik gerçek bir yolculukla masaya yatırdı.

TOGG'U SIRBİSTAN'DA ÜCRETSİZ ŞARJ ETTİLER

Sabah'ın haberine göre, testin rotası boyunca, Bursa'nın Gemlik ilçesinden Almanya'nın Münih kentine kadar uzanan uzun soluklu bir sürüş deneyimine imza atan Alman gazeteci Thomas Geiger; Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya ve Avusturya üzerinden yolculuk yaptı.

Togg Avrupa sahnesinde: Alman gazeteci T10X'i A'dan Z'ye inceledi

Yolculuk boyunca her yerde meraklı bakışlarla karşılaştığını ve gümrük memurlarının Togg'a şaşırdığını ifade eden Geiger, hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtirken, "Türkiye'de Togg'un aynı Tesla gibi kendi bir şarj ağı var. Sırbistan'da ise 200 kW'lik bir dolum istasyonunda Togg'u ücretsiz şarj ettik" diye konuştu.

"2026'DA ALMANYA'DA SATIŞI BAŞLAYACAK"

Auto Bild ekibi, Togg incelemesinde takipçilerine yerli otomobille alakalı bilgiler de vermeyi ihmal etmedi. 2023'ten beri Gemlik'te 60 bin adet T10X üretildiğini yazan dergi, Togg'un Türkiye'de artık yollarda alışılan bir ürün olduğunu anlattı ve "aracın, zamanında VW'de de çizgileri belirleyen Murat Günak tarafından dizayn edildiğini" anımsattı.

Togg Avrupa sahnesinde: Alman gazeteci T10X'i A'dan Z'ye inceledi

Öte yandan dergi, Togg'un IAA Mobility otomobil fuarında tanıtılmasının ardından 2026 yılında Almanya'da satılmaya başlanacağını yazdı ve "Volkswagen ID.4, Tesla Model Y ve MG4 gibi rakiplerin bulunduğu segmentte Togg, fiyat avantajı ve dijital donanımlarıyla dikkat çekmeyi hedefliyor" yorumunda bulundu.

Son olarak Togg'un Almanya'da satılan diğer elektrikli araçlarla rekabet edebilecek iyi bir model olduğu bilgisi paylaşıldı.

https://youtu.be/HmIRQcQW88U

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ETİKETLER
#Almanya
#togg
#avrupa
#elektrikli araç
#t10x
#Auto Bild
#Murat Günak
#Otomobil
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