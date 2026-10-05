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Otomobil
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:18

Togg ekim ayı kampanyası açıklandı: Aylık 33 bin lira taksitle sıfır Togg imkanı

Togg ekim ayı kampanyası açıklandı. Geçtiğimiz ayın en çok satan otomobili olan Togg ekimde de düzenlediği kampanya ile zirveye oturacağa benziyor. Çünkü Togg, T10X V2 ve T10F V2 modellerinde 48 ay vade fırsatının yanı sıra tüm modeller için yeni kredi kampanyası bulunuyor. Buna vatandaşlar aylık 33 bin lira taksitle sıfır Togg alma imkanına ulaşıyor.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Togg ekim ayı kampanyası açıklandı: Aylık 33 bin lira taksitle sıfır Togg imkanı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:18

, düzenlediği kampanyalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Elektrikli araç almak isteyenlerin radarında yer alan marka ekim ayında sınırlı sayıdaki araçlarına faizsiz, ve uzun vadeli kredi imkanları sunuyor.

HABERİN ÖZETİ

Togg ekim ayı kampanyası açıklandı: Aylık 33 bin lira taksitle sıfır Togg imkanı

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Togg, ekim ayında sınırlı sayıdaki T10X ve T10F modelleri için fiyat listesini duyururken faizsiz ve uzun vadeli kredi kampanyaları başlattı.
Togg T10X modelleri 1 milyon 909 bin 48 lira ile 3 milyon 218 bin 137 lira arasında satışa sunuluyor.
Togg T10F modelleri 1 milyon 884 bin 980 lira ile 3 milyon 217 bin 937 lira arasında satılıyor.
T10F V2 modeli için 1 milyon liraya kadar 6, 8 ve 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanları sağlanıyor.
T10X V2 modeli için 800 bin liraya kadar 6, 8 ve 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatları bulunuyor.
T10X ve T10F V2 araçlarda 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranı imkanı ile birlikte 3 bin kWh 1 yıllık şarj değerinde Toggen hediye ediliyor ve Trugo'da yüzde 20 indirim sağlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

 

Togg ekim ayı kampanyası açıklandı: Aylık 33 bin lira taksitle sıfır Togg imkanı

TOGG T10X EKİM AYI FİYATI NE KADAR?

V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira,

V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira,

V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira,

V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.

 

Togg ekim ayı kampanyası açıklandı: Aylık 33 bin lira taksitle sıfır Togg imkanı

TOGG T10F EKİM AYI FİYATI NE KADAR?

V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira,

V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira,

V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira,

V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.

Togg ekim ayı kampanyası açıklandı: Aylık 33 bin lira taksitle sıfır Togg imkanı

T10F EKİM AYI KREDİ KAMPANYASI

Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için

1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 166 bin 667 lira aylık ödeme,

800 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 100 bin lira aylık ödeme,

600 bin lira kredi, 12 ay vade, aylık 50 bin lira ödeme imkanı sunuluyor.

 

Togg ekim ayı kampanyası açıklandı: Aylık 33 bin lira taksitle sıfır Togg imkanı

T10X EKİM AYI KREDİ KAMPANYASI

Togg T10X V2 için

800 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 133 bin 334 lira aylık taksit,

600 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 75 bin lira aylık taksit,

400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,

33 bin 334 lira aylık ödeme imkanı sunuluyor.

T10X ve T10F V2 araçlarda geçerli olmak üzere 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira avantajı da sunuluyor. Bu kampanyadan yararlananlara 3 bin kWh 1 yıllık şarj değerinde Toggen hediye ediliyor. Aynı zamanda Ekim ayında 'nun yüzde 20 indirim avantajı da bulunuyor.

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#TOGG
#t10f
#t10x
#trugo
#Toggen
#Otomobil
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