Togg ekim ayı kampanyası açıklandı: Aylık 33 bin lira taksitle sıfır Togg imkanı

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İstanbul
Togg, düzenlediği kampanyalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Elektrikli araç almak isteyenlerin radarında yer alan marka ekim ayında sınırlı sayıdaki araçlarına faizsiz, ve uzun vadeli kredi imkanları sunuyor.
T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira,
V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira,
V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira,
V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.
T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira,
V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira,
V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira,
V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.
Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için
1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 166 bin 667 lira aylık ödeme,
800 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 100 bin lira aylık ödeme,
600 bin lira kredi, 12 ay vade, aylık 50 bin lira ödeme imkanı sunuluyor.
Togg T10X V2 için
800 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 133 bin 334 lira aylık taksit,
600 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 75 bin lira aylık taksit,
400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
33 bin 334 lira aylık ödeme imkanı sunuluyor.
T10X ve T10F V2 araçlarda geçerli olmak üzere 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira avantajı da sunuluyor. Bu kampanyadan yararlananlara 3 bin kWh 1 yıllık şarj değerinde Toggen hediye ediliyor. Aynı zamanda Ekim ayında Trugo'nun yüzde 20 indirim avantajı da bulunuyor.