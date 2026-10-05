Togg ekim ayı kampanyası açıklandı: Aylık 33 bin lira taksitle sıfır Togg imkanı

Togg, ekim ayında sınırlı sayıdaki T10X ve T10F modelleri için fiyat listesini duyururken faizsiz ve uzun vadeli kredi kampanyaları başlattı.

Togg T10X modelleri 1 milyon 909 bin 48 lira ile 3 milyon 218 bin 137 lira arasında satışa sunuluyor.

Togg T10F modelleri 1 milyon 884 bin 980 lira ile 3 milyon 217 bin 937 lira arasında satılıyor.

T10F V2 modeli için 1 milyon liraya kadar 6, 8 ve 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanları sağlanıyor.

T10X V2 modeli için 800 bin liraya kadar 6, 8 ve 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatları bulunuyor.