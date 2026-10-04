Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

SUV MODELLERİN TOPLAM OTOMOBİL PAZARINDAKİ PAYI YÜZDE 66,2 OLDU

En çok satan SUV modelleri açısından da 2026’nın ilk dokuz aylık verileri dikkat çekiyor. Ocak-eylül döneminde SUV otomobiller 415 bin 909 adet satıldı. SUV modellerin toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 66,2 oldu.

Aynı dönemde sedan otomobillerin payı yüzde 19,9, hatchback otomobillerin payı ise yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Bu nedenle Türkiye otomobil pazarı açısından 2026’nın en belirgin eğilimlerinden biri SUV gövde tipinin üstünlüğünü koruması oldu.