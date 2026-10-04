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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 14:48
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1
Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

ODMD tarafından paylaşılan verilere göre otomotiv pazarı eylül ayında yüzde 24 daralma kaydetti. Öte yandan satış oranları küçülürken, elektrikli araçların piyasa hacmi genişledi. Bir başka dikkat çeken detay da eylül ayında en çok satan otomobiller oldu çünkü geçtiğimiz ayların en çok satan markası olan Renault eylül ayında zirveyi Togg’a teslim etti.

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

Hem küresel hem de ulusal piyasalardaki hareketlilik otomotiv piyasasını derinden etkiledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil 2026 yılının eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 daralarak 63 bin 736 adede geriledi.

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PİYASADAKİ PAYI ARTIYOR

Eylül ayının bir diğer önemli başlığı ise elektrikli otomobil satışları oldu. Eylül ayında elektrikli otomobillerin toplam otomobil satışları içerisindeki payı yüzde 23,7 seviyesine çıktı.

Elektrikli otomobiller arasında Togg T10X ve T10F ilk iki sırada yer alırken, Tesla Model Y de 1.725 adetlik satışla öne çıkan modeller arasında bulundu.

 

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

Daha geniş açıdan bakıldığında elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 51,9 seviyesine ulaştı.

Bu tablo, Türkiye’de otomobil pazarının yalnızca geleneksel benzinli ve dizel modeller üzerinden ilerlemediğini, elektrikli ve hibrit modellerin de artık pazarın önemli bölümünü oluşturduğunu gösteriyor.

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

SUV MODELLERİN TOPLAM OTOMOBİL PAZARINDAKİ PAYI YÜZDE 66,2 OLDU

En çok satan SUV modelleri açısından da 2026’nın ilk dokuz aylık verileri dikkat çekiyor. Ocak-eylül döneminde SUV otomobiller 415 bin 909 adet satıldı. SUV modellerin toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 66,2 oldu.

Aynı dönemde sedan otomobillerin payı yüzde 19,9, hatchback otomobillerin payı ise yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Bu nedenle Türkiye otomobil pazarı açısından 2026’nın en belirgin eğilimlerinden biri SUV gövde tipinin üstünlüğünü koruması oldu.

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

EYLÜL AYINDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER BELLİ OLDU

Togg T10X, eylül ayında gerçekleştirdiği 4 bin 237 adetlik satışla Türkiye’nin en çok satan otomobili oldu. Böylece T10X, ağustos ayının ardından eylülde de aylık satış listesinin zirvesinde yer aldı.

Listenin dikkat çeken bir diğer modeli ise Renault Boreal oldu. Yeni Renault modeli 3 bin 159 adetlik satışla ikinci sıraya yerleşirken, Renault Megane Sedan 2 bin 726 adetle üçüncü oldu.

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

EYLÜL 2026 EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER LİSTESİ

Eylül 2026 otomobil satışları model bazında incelendiğinde ilk 10’da Togg, Renault, Toyota, Tesla, Hyundai ve Kia markaları yer aldı. İşte listenin detayları:

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

1-Togg T10X           4.237

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

2-Renault Boreal  3.159

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

3-Renault Megane Sedan 2.726

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

4-Togg T10F            2.455

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

5-Renault Clio HB 1.993

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

6-Toyota Corolla   1.939

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

7-Renault Duster  1.857

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

8-Tesla Model Y    1.725

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

9-Hyundai i20        1.649

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Otomotiv pazarında daralma sürerken veriler açıklandı: İşte eylül ayının en çok satan otomobilleri

10-Kia Sportage      1.591

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