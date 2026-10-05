Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi merakla bekleniyordu. Güney Koreli otomotiv devi güncel fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Yılın son çeyreğinde de geniş ürün gamı ile dikkat çeken Hyundai’da hem benzinli hem de elektrikli modeller kullanıcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Bu kapsamda Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları da en çok konuşulan konular arasına girdi.