Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

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İstanbul
Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi merakla bekleniyordu. Güney Koreli otomotiv devi güncel fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Yılın son çeyreğinde de geniş ürün gamı ile dikkat çeken Hyundai’da hem benzinli hem de elektrikli modeller kullanıcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Bu kapsamda Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları da en çok konuşulan konular arasına girdi.
Otomotiv devi Hyundai, Ekim 2026 dönemine ait güncel araç fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan yeni listeye göre markanın en uygun fiyatlı modeli 1.555.000 TL satış etiketiyle Hyundai i20 olurken, listenin en pahalı modeli ise 6.120.000 TL’lik fiyatıyla Hyundai Santa Fe Hibrit olarak öne çıktı. İşte Hyundai güncel fiyat listesinin ayrıntıları…
Hyundai Inster: 1.695.000 TL
Hyundai i30: 2.099.000 TL
Hyundai Kona Elektrik: 2.270.000 TL
Hyundai Kona Benzinli: 2.295.000 TL
Hyundai Bayon: 1.625.000 TL
Hyundai Santa Fe Hibrit: 6.120.000 TL
Hyundai Ioniq 5: 3.246.000 TL
Hyundai Ioniq 5 N: 5.800.000 TL
Yeni Hyundai Ioniq 6: 3.225.000 TL
Hyundai Ioniq 9: 5.930.000 TL
Hyundai i20: 1.555.000 TL
Hyundai Tucson: 2.577.000 TL
Hyundai Tucson Hibrit: 3.720.000 TL