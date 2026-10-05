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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:58
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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi merakla bekleniyordu. Güney Koreli otomotiv devi güncel fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Yılın son çeyreğinde de geniş ürün gamı ile dikkat çeken Hyundai’da hem benzinli hem de elektrikli modeller kullanıcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Bu kapsamda Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları da en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

Otomotiv devi Hyundai, Ekim 2026 dönemine ait güncel araç fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan yeni listeye göre markanın en uygun fiyatlı modeli 1.555.000 TL satış etiketiyle Hyundai i20 olurken, listenin en pahalı modeli ise 6.120.000 TL’lik fiyatıyla Hyundai Santa Fe Hibrit olarak öne çıktı. İşte Hyundai güncel fiyat listesinin ayrıntıları…

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

HYUNDAİ INSTER EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hyundai Inster: 1.695.000 TL

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

HYUNDAİ İ30 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hyundai i30: 2.099.000 TL

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

HYUNDAİ KONA EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hyundai Kona Elektrik: 2.270.000 TL

Hyundai Kona Benzinli: 2.295.000 TL

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

HYUNDAİ BAYON EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hyundai Bayon: 1.625.000 TL

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

HYUNDAİ SANTA FE HİBRİT EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hyundai Santa Fe Hibrit: 6.120.000 TL

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

HYUNDAİ IONİQ 5 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hyundai Ioniq 5: 3.246.000 TL

 

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

HYUNDAİ IONİQ 5 N EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hyundai Ioniq 5 N: 5.800.000 TL

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

HYUNDAİ IONİQ 6 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Yeni Hyundai Ioniq 6: 3.225.000 TL

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

HYUNDAİ IONİQ 9 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hyundai Ioniq 9: 5.930.000 TL

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

HYUNDAİ İ20 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hyundai i20: 1.555.000 TL

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Hyundai Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Hyundai Bayon, Tuscon, i20, i30, Kona ve Ioniq güncel fiyatları

HYUNDAİ TUCSON EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hyundai Tucson: 2.577.000 TL

Hyundai Tucson Hibrit: 3.720.000 TL

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