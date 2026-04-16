TOGG kullananlara müjde! Şarj istasyonlarındaki büyük dert ortadan kalktı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) iştiraki olan Trugo'nun şarj istasyonları, elektrikli araç sürücülerinin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıran Autocharge olarak otomatik tanıma ile temassız şarj özelliğini resmen devreye aldı.

TOGG MODELLERİ İÇİN AUTOCHARGE DÖNEMİ BAŞLADI

X'te "TOGG_Team" hesabı tarafından paylaşılan detaylara göre, yeni sistem sayesinde sürücüler istasyonlarda şarj işlemini başlatmak amacıyla kart okutma, mobil uygulama açma veya QR kod tarama gibi adımlarla vakit kaybetmeyecekler.

Elektrikli araçlar doğrudan istasyon tarafından algılanacak ve enerji aktarımı otomatik olarak başlayacak. Böylelikle sürücüler sadece kabloyu araca takarak işlemlerini saniyeler içerisinde halledebilecek.

Özellikten faydalanabilecek araçların gereksinimleri de netleşti. Paylaşılan detaylara göre, 1.7.2 yazılım sürümüne sahip TOGG T10X ile 2.0 yazılımını barındıran TOGG T10F modelleri Autocharge özelliğini sorunsuz biçimde kullanabilecek.