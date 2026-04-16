Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TOGG kullananlara müjde! Şarj istasyonlarındaki büyük dert ortadan kalktı

TOGG iştirakli Trugo şarj istasyonları, T10X ve T10F kullanıcıları için otomatik tanıma ile temassız şarj teknolojisini kullanıma sundu. Autocharge özelliğinden faydalanmak için sahip olmanız gereken kriterler belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 09:40

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () iştiraki olan Trugo'nun şarj istasyonları, sürücülerinin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıran Autocharge olarak otomatik tanıma ile temassız şarj özelliğini resmen devreye aldı.

HABERİN ÖZETİ

TOGG kullananlara müjde! Şarj istasyonlarındaki büyük dert ortadan kalktı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Trugo, TOGG iştiraki olarak elektrikli araç sürücülerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla Autocharge özelliği ile temassız şarj sistemini devreye aldı.
Autocharge özelliği sayesinde sürücüler şarj işlemini başlatmak için kart okutma, mobil uygulama veya QR kod tarama gibi adımlarla zaman kaybetmeyecek.
Elektrikli araçlar istasyon tarafından otomatik algılanacak ve enerji aktarımı başlayacak.
Bu özellik TOGG T10X modellerinde 1.7.2 ve TOGG T10F modellerinde 2.0 yazılım sürümü ile kullanılabilecek.
TOGG MODELLERİ İÇİN AUTOCHARGE DÖNEMİ BAŞLADI

X'te "TOGG_Team" hesabı tarafından paylaşılan detaylara göre, yeni sistem sayesinde sürücüler istasyonlarda şarj işlemini başlatmak amacıyla kart okutma, mobil uygulama açma veya QR kod tarama gibi adımlarla vakit kaybetmeyecekler.

Elektrikli araçlar doğrudan istasyon tarafından algılanacak ve enerji aktarımı otomatik olarak başlayacak. Böylelikle sürücüler sadece kabloyu araca takarak işlemlerini saniyeler içerisinde halledebilecek.

Özellikten faydalanabilecek araçların gereksinimleri de netleşti. Paylaşılan detaylara göre, 1.7.2 yazılım sürümüne sahip TOGG T10X ile 2.0 yazılımını barındıran TOGG T10F modelleri Autocharge özelliğini sorunsuz biçimde kullanabilecek.

ETİKETLER
#togg
#elektrikli araç
#şarj istasyonu
#trugo
#Autocharge
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.