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Otomobil
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 | Emir Yücel

TOGG Sedan modeli piyasaya çıkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG 2023 yılında T10X modeliyle satışa çıktı. Satışa çıkarıldığı günden bugüne kadar 52 binden fazla satış gerçekleştiren yerli otomobilimizin sedan modeli de satışa çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG Sedan modelinin piyasaya çıkacağı tarih hakkında bilgi verdi. İşte detaylar…

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TOGG Sedan modeli piyasaya çıkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 13:42

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonrasında 5 şirketin birleşmesiyle ortaya çıktı. Uzun yıllar boyunca kendi otomobilini çıkaramayan Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılında hayal ettiği otomobile kavuştu. Piyasaya sürüldüğü günden bugüne kadar 52 binden fazla satılan TOGG T10X modeli oldukça beğenildi.

"TOGG SEDAN YAZ MEVSİMİNDE YOLLARDA!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Sedan modelinin piyasaya çıkacağı tarih hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Erdoğan; 'TOGG T10X modelinin 52 binden fazlası şu an yollarda.

İnşallah yaz aylarında sedan modeli de piyasaya sürülecek.' İfadesini kullandı.

"1 MİLYAR DOLAR YATIRIMLA MANİSA'DA AÇILACAK!"

Çinli BYD şirketinin 1 milyar dolar yatırımla Manisa'da kuracağı elektrikli araç üretim tesisi ve araştırma geliştirme merkezi çalışmalarında ciddi mesafe kat edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında dünyada 17 milyondan fazla elektrikli araç satıldığı dikkate alındığında bu yatırımların önemi daha net görülecektir. Tabii bununla da kalmıyoruz. Yine bir başka Çin firması, o da ayrıca Samsun'da yatırımını şu anda yapıyor.

O da hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa bir zaman içerisinde Samsun'da da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz. Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı hâline getirmek için bundan sonra da kararlılıkla çalışacağız."

TOGG SEDAN KAÇ PARA OLACAK?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, SUV modelini ilk satışa çıkardığı 14 Mart 2023 tarihinde; 923 bin TL başlangıç fiyatı olarak belirlemişti.

2025 yılının yaz aylarında satışa başlayacak olan Sedan modelini ise; 1 milyon 700 bin TL'den satışa çıkaracağı öğrenildi.

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