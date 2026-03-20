Editor
 | Özge Sönmez

TUYAD'dan kritik çalıştay! Aracında multimedya ekran, jant, hoparlör olanlar dikkat

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son düzenlemelerle birlikte birçok kalemde değişikliğe gidildi. Modifiye ve ek donanımlara yasal çerçeveler genişletilirken, TUYAD hazırladığı raporu hükümete sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 12:23

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son düzenlemelerle birlikte trafik cezaları da katlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, araçlarda orijinali dışında bulunan tüm aksesuarlar, ses sistemleri ve teknik değişiklikler için yaptırımlar geliyor. Verilen ek süre 1 Nisan 2026 tarihinde sona dolacak, bu tarihten itibaren kurallara uymayan sürücüler on binlerce liralık cezalarla karşı karşıya kalacak.

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yeni düzenlemelerle, araçlardaki orijinal dışı aksesuar ve teknik değişikliklere 1 Nisan 2026'dan itibaren on binlerce liralık cezalar ve trafikten men yaptırımları uygulanacak, sektör ise kuralların esnetilmesi için taleplerini ilgili bakanlıklara iletecek.
Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler, orijinal dışı tüm aksesuar, ses sistemi ve teknik değişiklikler için ağır cezalar getiriyor.
Sürücülerin kurallara uyum sağlaması için verilen ek süre 1 Nisan 2026 tarihinde sona erecek; bu tarihten itibaren on binlerce liralık para cezaları ve 30 gün trafikten men gibi yaptırımlar uygulanacak.
Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TÜSES), düzenlemelere ilişkin çalıştay düzenleyerek taleplerini 24-25 Mart 2026 tarihinde ilgili bakanlıklara iletecek.
Sektörün temel talepleri arasında ses sistemlerinin araç dışında 95 dB ile sınırlandırılması, bagajdaki hoparlörlerin ruhsata işlenmesi ve multimedya ekranlarının direksiyon seviyesini aşmayacak şekilde tasarlanması bulunuyor.
Kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses sistemleri için 21 bin Türk lirası idari para cezası ve 30 gün trafikten men uygulanacak.
Montajcı ve bayilerin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgeli olarak faaliyet göstermesi gerekecek.
ÇALIŞTAY YAPILDI

Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği konuya ilişkin kendi aralarında çalıştay gerçekleştirdi.

Araç içi multimedya ve ses sistemleri düzenlemeleri çalıştayı kapsamında bazı değerlendirmeler yapıldı.

TALEPLER ANKARA'YA İLETİLECEK

Çalıştayda ortaya çıkan durum değerlendirmesi kapsamında talepler 24-25 Mart 2026 tarihinde Ankara'da ilgili bakanlıklara teslim edilecek.

HOPARLÖR SES SEVİYESİNDE SINIRLANDIRILMA TALEBİ

Ses sistemlerinin araçlarda bulunmasının kabul edilmesi, ancak ses seviyesinin araç dışında 95 dB ile sınırlandırılmasına yönelik düzenleme yapılmasının görüşülmesi isteniyor.

BAGAJLARDAKİ HOPARLÖRLER RUHSATA İŞLENSİN TALEBİ

Araç bagajlarının amacı dışında hoparlör ile doldurulması durumunda, araçların özel statüde değerlendirilerek ruhsata işlenmesi de gündeme geldi. Bunun için de uzun süren bürokratik işlemler, proje çizimleri, uygunluk belgeleri, tespit muayenesi gibi birçok işlem gerçekleştirilecek ve sonucunda ruhsat değişerek büyük masraflara neden olacak.

MULTİMEDYA EKRANLARI İÇİN TALEPLER

Multimedya ekranlarının, araç direksiyon seviyesini aşmayacak şekilde tasarlanması ve uygulanmasının sağlanmasına yönelik değişiklik yapılması talep ediliyor.

MONTAJLARI HERKES YAPAMAYACAK

Çalıştayda alınan karar gereğince bayi ve montajcıların Mesleki Yeterlilik Kurumu belgeli olarak faaliyet göstermeleri gerekecek.

SON GÜN 1 NİSAN DENİLMİŞTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliklere uyum sağlanması için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre verdi. Başka bir deyişle 11 gün sonra aracında APP plaka, hoparlör, multimedya ekranı, orijinal dışında jant-lastik, spoiler, havalandırma gibi ekipmanlar bulunanlara ağır cezalar kesilecek.

Bundan dolayı çalıştay yapılsa da kanunun belirttiği kurallar dahilinde araçların kullanılması gerekecek.

SES SİSTEMLERİNİN 21 BİN LİRA CEZASI VAR

Yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

