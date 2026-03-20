TUYAD'dan kritik çalıştay! Aracında multimedya ekran, jant, hoparlör olanlar dikkat

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son düzenlemelerle birlikte trafik cezaları da katlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, araçlarda orijinali dışında bulunan tüm aksesuarlar, ses sistemleri ve teknik değişiklikler için yaptırımlar geliyor. Verilen ek süre 1 Nisan 2026 tarihinde sona dolacak, bu tarihten itibaren kurallara uymayan sürücüler on binlerce liralık cezalarla karşı karşıya kalacak.
Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği konuya ilişkin kendi aralarında çalıştay gerçekleştirdi.
Araç içi multimedya ve ses sistemleri düzenlemeleri çalıştayı kapsamında bazı değerlendirmeler yapıldı.
Çalıştayda ortaya çıkan durum değerlendirmesi kapsamında talepler 24-25 Mart 2026 tarihinde Ankara'da ilgili bakanlıklara teslim edilecek.
Ses sistemlerinin araçlarda bulunmasının kabul edilmesi, ancak ses seviyesinin araç dışında 95 dB ile sınırlandırılmasına yönelik düzenleme yapılmasının görüşülmesi isteniyor.
Araç bagajlarının amacı dışında hoparlör ile doldurulması durumunda, araçların özel statüde değerlendirilerek ruhsata işlenmesi de gündeme geldi. Bunun için de uzun süren bürokratik işlemler, proje çizimleri, uygunluk belgeleri, tespit muayenesi gibi birçok işlem gerçekleştirilecek ve sonucunda ruhsat değişerek büyük masraflara neden olacak.
Multimedya ekranlarının, araç direksiyon seviyesini aşmayacak şekilde tasarlanması ve uygulanmasının sağlanmasına yönelik değişiklik yapılması talep ediliyor.
Çalıştayda alınan karar gereğince bayi ve montajcıların Mesleki Yeterlilik Kurumu belgeli olarak faaliyet göstermeleri gerekecek.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliklere uyum sağlanması için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre verdi. Başka bir deyişle 11 gün sonra aracında APP plaka, hoparlör, multimedya ekranı, orijinal dışında jant-lastik, spoiler, havalandırma gibi ekipmanlar bulunanlara ağır cezalar kesilecek.
Bundan dolayı çalıştay yapılsa da kanunun belirttiği kurallar dahilinde araçların kullanılması gerekecek.
Yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.