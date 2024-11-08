Türkiye'de en çok satan modelde ölümcül tehlike! Alman devi 114 bin aracını geri çağırıyor

08 Kasım 2024 11:04 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:12

Bir yandan hisseleri düşen bir yandan bazı fabrikalarını kapatmayı planlayan otomobil devi Volkswagen şimdi de 100 binden fazla aracını geri çağıracağını duyurdu. Geri çağırmanın nedeni hava yastığıyla ilgili bir sorun olarak açıklandı. ABD'deki karar, Türkiye'de en çok satılan Volkswagen modellerinden birini de kapsıyor.

Fabrika kapatma haberleriyle gündemde olan Alman otomobil devi yeni bir krize daha sürükleniyor. Volkswagen'in 5 modelinde tespit edilen, ölüme ve yaralanmalara yol açabilecek sorun ABD'yi harekete geçirdi. Hava yastığında tespit edilen sorun nedeniyle Volkswagen, ABD'de 114 binin üzerinde aracını geri çağıracak.

İŞTE GERİ ÇAĞIRILACAK MODELLER

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2017-2019 model Beetle, Beetle Convertible, 2012-2014 Passat, 2017 Passat Wagon ve 2006-2007 Passat Sedan araçlarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Volkswagen'in toplamda 114 bin 478 aracını geri çağıracağı duyuruldu.

HAVA YASTIKLARINDA ÖLÜMCÜL SORUN

Söz konusu araçlarda hava yastığıyla ilgili bir sorunun olduğu kaydedilen açıklamada, sürücü tarafındaki ön hava yastığı şişiricisinin, uzun süre yüksek mutlak nem, yüksek sıcaklık ve yüksek sıcaklık döngüsüne maruz kalması halinde itici gaz bozulması nedeniyle patlayabileceği ifade edildi.

Açıklamada, şişiricinin patlamasının sürücüye veya diğer yolculara keskin metal parçalarının isabet etmesine ve ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabileceği belirtildi.

FABRİKA KAPATMA PLANLARI

Volkswagen'in Almanya'daki 3 fabrikasını kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarmaları planladığı bildirilmişti. Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, bu tesislerin bu planlardan etkilendiğini belirterek, "Hiçbiri güvende değil" şeklinde konuşmuş, diğer tesislerin de küçüleceğini ifade etmişti.

VOLKSWAGEN'DE NELER OLUYOR?

-Volkswagen, Eylül 2024 başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını beş yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı.

-Şirket buna gerekçe olarak Avrupa'da yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü azaltmasını ve satışların düşmesini göstermişti.

-2020'de Türkiye'de fabrika yatırımından vazgeçen Volkswagen'in bu kararı, Alman otomotiv sektöründe ‘deprem’ etkisi oluşturmuştu.

-Volkswagen, yeniden yapılanma ve maliyetleri düşürme planları üzerinde haftalardır sendikalarla müzakere ediyordu.

-Alman sendika liderleri, daha önce, Volkswagen'e grev tehdidinde bulunarak, işçileri işten çıkararak ‘tarihi bir hata’ yapmaması konusunda uyarmıştı.