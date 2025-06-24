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 | Murat Makas

Türkiye'de Satılan tüm "Mini" Elektrikli Araçlar: İşte araç araç fiyat listesi

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerdeki trafik ve park sıkıntısı, artan yakıt fiyatları mini elektrikli araçları gündeme getirdi. Mini elektrikli araçlara ilgi artıyor. Türkiye'de satışta olan "mini" elektrikli araç modelleri ve fiyatları merak ediliyor. İşte detaylar...

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Türkiye'de Satılan tüm
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 11:43

Büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu, park yeri sıkıntısı ve artan yakıt fiyatları, Türkiye’de şehir içi ulaşımda “mini” elektrikli araçlara olan ilgiyi hızla artırıyor. Giderek çeşitlenen bu araçlar, özellikle kısa mesafeli kullanımlar için pratik, ekonomik ve çevreci çözümler sunuyor.

TÜRKİYE'DE SATILAN MİNİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

İşte Türkiye'de satışta olan "mini" elektrikli araç modelleri ve fiyatları

1. Citroën Ami
•Fiyat: 298.000 TL
•Motor: 6 kW güç, 40 Nm tork
•Maksimum Hız: 45 km/s
•Batarya: 5,5 kWh
•Menzil: Yaklaşık 75 km
•0-45 km/s hızlanma: 10 saniye

Türkiye'de Satılan tüm "Mini" Elektrikli Araçlar: İşte araç araç fiyat listesi

2. RKS M5
•Fiyat: 207.000 TL
•Motor: 2.500W
•Batarya: 72V 58Ah
•Menzil: 90 km (kullanıma göre değişir)
•Maksimum Hız: 45 km/s
•Yolcu Kapasitesi: 3 kişi
•Renk Seçenekleri: 2

Türkiye'de Satılan tüm "Mini" Elektrikli Araçlar: İşte araç araç fiyat listesi

3. RKS A1
•Fiyat: 201.000 TL
•Motor: 2.500W
•Batarya: 60V 80Ah
•Menzil: 70–110 km arası
•Maksimum Hız: 45 km/s
•Yolcu Kapasitesi: 2 kişi
•Renk Seçenekleri: 3

4. RKS D2
•Fiyat: 404.000 TL
•Motor: 9.6 kWh güç
•Batarya: 120 Ah / 18 kWh lityum-iyon
•Menzil: 60–80 km
•Maksimum Hız: 80 km/s
•Renk Seçenekleri: 3
•Not: Diğer RKS modellerine göre daha gelişmiş bir otomobil görünümüne sahip

5. Fiat 500e
•Fiyat: 1.000.000 TL üzeri
•Motor: 87 kW / 118 HP
•Batarya: 42 kWh
•Menzil: 320 km’ye kadar
•Kasa Seçenekleri: Hatchback, 3+1, Cabrio

6. Renault Zoe
•Fiyat: 1.146.000 TL
•Motor: 100 kW (135 bg), 245 Nm tork
•Batarya: 52 kWh
•Menzil: 386 km’ye kadar
•Maksimum Hız: 140 km/s

Türkiye'de Satılan tüm "Mini" Elektrikli Araçlar: İşte araç araç fiyat listesi

7. Jiayuan Komi
•Fiyat: 590.000 TL
•Motor: 34 kW (45 bg), 110 Nm tork
•Batarya: 35 kWh
•Menzil: 320 km’ye kadar

8. Leapmotor T03
•Fiyat: 849.000 TL
•Motor: 80 kW, 158 Nm tork
•Batarya: 41.3 kWh
•Menzil: 417 km’ye kadar
•Maksimum Hız: 130 km/s

9. Mini Cooper Electric SE
•Fiyat: 1.189.000 TL
•Motor: 184 PS (135 kW)
•Batarya: 32.6 kWh
•Menzil: 234 km’ye kadar
•Maksimum Hız: 150 km/s
•Yolcu Kapasitesi: 4 kişi

Türkiye'de Satılan tüm "Mini" Elektrikli Araçlar: İşte araç araç fiyat listesi
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ETİKETLER
#elektrikli araç
#tüketici fiyatları
#Mini Elektrikli Araç
#Şehir Içi Ulaşım
#Alternatif Ulaşım
#Otomobil
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