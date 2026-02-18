Türkiye'deki Nissan e-Power sahiplerine kötü sürpriz: Ruhsatlar değişecek

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın e-Power teknolojisine sahip modellerinde ruhsat krizi baş gösterdi. Araç sahiplerine gönderilen bilgilendirme mesajlarında, ruhsatlarda yer alan yakıt türü ibaresinin hatalı olduğu ve düzeltilmesi gerektiği bildirildi.

Donanım Haber'in haberine göre, kullanıcılara SMS olarak gönderilen uyarılarda, mevcut ruhsatlarda "ELEKTRİK" olarak geçen sınıflandırmanın muayene öncesinde değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

"ELEKTRİKLİ" DEĞİL "BENZİNLİ"

Markanın e-Power teknolojisi, tekerlekleri hareket ettirmek için elektrik motorunu kullanıyor olsa da ihtiyaç duyulan enerjiyi araç üzerindeki benzinli bir motor üretiyor. Dışarıdan kablo ile şarj edilemeyen ve menzili tamamen benzin deposuna bağlı olan söz konusu modeller, uluslararası düzenlemelerde NOVC-HEV (şarj edilemeyen hibrit) sınıfına giriyor.

ARAÇ SAHİPLERİ NOTER YOLUNU TUTACAK

Yapılan bilgilendirmede, ruhsatlardaki hatalı ibarenin "BENZİNLİ (NOVC-HEV)" şeklinde güncellenmesi gerektiği belirtildi Hatalı tescilin düzeltilmesi için sürücülerin bizzat notere gitmesi ve bürokratik işlemlerle uğraşması gerekiyor.