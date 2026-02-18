Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Türkiye'deki Nissan e-Power sahiplerine kötü sürpriz: Ruhsatlar değişecek

Nissan e-Power kullanıcılarına gönderilen mesajda ruhsatlardaki "elektrik" ibaresinin hatalı olduğu ve değişmesi gerektiği belirtildi. Araç sahipleri, düzeltme işlemi için notere gidecek ve oluşabilecek masraflara katlanacak.

Türkiye'deki Nissan e-Power sahiplerine kötü sürpriz: Ruhsatlar değişecek
Japon otomobil üreticisi Nissan'ın e-Power teknolojisine sahip modellerinde ruhsat krizi baş gösterdi. Araç sahiplerine gönderilen bilgilendirme mesajlarında, ruhsatlarda yer alan yakıt türü ibaresinin hatalı olduğu ve düzeltilmesi gerektiği bildirildi.

Donanım Haber'in haberine göre, kullanıcılara SMS olarak gönderilen uyarılarda, mevcut ruhsatlarda "ELEKTRİK" olarak geçen sınıflandırmanın muayene öncesinde değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

"ELEKTRİKLİ" DEĞİL "BENZİNLİ"

Markanın e-Power teknolojisi, tekerlekleri hareket ettirmek için elektrik motorunu kullanıyor olsa da ihtiyaç duyulan enerjiyi araç üzerindeki benzinli bir motor üretiyor. Dışarıdan kablo ile şarj edilemeyen ve menzili tamamen benzin deposuna bağlı olan söz konusu modeller, uluslararası düzenlemelerde NOVC-HEV (şarj edilemeyen hibrit) sınıfına giriyor.

ARAÇ SAHİPLERİ NOTER YOLUNU TUTACAK

Yapılan bilgilendirmede, ruhsatlardaki hatalı ibarenin "BENZİNLİ (NOVC-HEV)" şeklinde güncellenmesi gerektiği belirtildi Hatalı tescilin düzeltilmesi için sürücülerin bizzat notere gitmesi ve bürokratik işlemlerle uğraşması gerekiyor.

ETİKETLER
#hibrit araç
#Otomobil Teknolojisi
#Nissan E-power
#Ruhsat Hatası
#Benzinli Novc-hev
#Otomobil
TGRT Haber
