Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye'deki Tesla sahiplerine sessiz sedasız müdahale! Farkında bile olmadılar

Elektrikli otomobil devi Tesla, bölgesel kısıtlamaları aşarak tam otonom sürüş (FSD) sistemini yetkisiz yollarla kullanan sürücülere karşı harekete geçti. Türkiye'den sürücülerin de bulunduğu birçok kullanıcının araçlarındaki yazılım devre dışı bırakıldı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 10:43

, CAN donanım hileleri kullanarak Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini yasadışı şekilde aktifleştiren araçlara uzaktan müdahale etti. X'te "Tesla Inside" hesabı tarafından paylaşılan bilgilere göre, hiçbir uyarı veya güncelleme bildirimi yapılmaksızın otomobillerin uzaktan uyandırılarak sistemlerine yama uygulandığı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'deki Tesla sahiplerine sessiz sedasız müdahale! Farkında bile olmadılar

Tesla, CAN donanım hileleri kullanarak Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini yasadışı şekilde aktifleştiren araçlara uzaktan müdahale etti.
Tesla, hiçbir uyarı veya güncelleme bildirimi yapmaksızın otomobillerin uzaktan uyandırılarak sistemlerine yama uygulandığını bildirdi.
Sessiz sedasız yürütülen işlem sonucunda şimdilik az sayıda aracın etkilendiği belirtiliyor.
Olayların başlangıcı, yazılım ve donanım geliştiricilerinin tam otonom sürüş sistemini desteklenmeyen bölgelerde etkinleştirmenin bir yolunu bulmasıyla geçen aya dayanıyor.
Tesla Android ekibi, bilgi-eğlence sistemine takılan bir CAN veri yolu cihazı aracılığıyla FSD kilidini kırmayı başarmıştı.
Tesla'nın ilk önlemlerinden biri, X kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Tesla Android hesabını askıya almak oldu.
Uygulanan kısıtlamaların dalga dalga yayılması ile beraber Türkiye'deki kullanıcıların da müdahaleden etkilendiği ortaya çıktı.
Sessiz sedasız yürütülen işlem sonucunda şimdilik az sayıda aracın etkilendiği belirtiliyor.

Türkiye'deki Tesla sahiplerine sessiz sedasız müdahale! Farkında bile olmadılar

HİLELİ FSD KULLANIMI AVRUPA'DAN YAYILMIŞTI

Auto Evolution'un haberine göre, olayların başlangıcı, yazılım ve donanım geliştiricilerinin tam otonom sürüş sistemini desteklenmeyen bölgelerde etkinleştirmenin bir yolunu bulduğu geçen aya dayanıyor.

Tesla araçlarına Android Auto ve Apple CarPlay entegre etmeyi amaçlayan Tesla Android projesinin arkasındaki isim Michal Gapinski, söz konusu yazılımın yasal olarak kullanılamadığı Avrupa'da bazı testler gerçekleştirdi.

Tesla Android ekibi, bilgi-eğlence sistemine takılan bir CAN veri yolu cihazı aracılığıyla FSD kilidini kırmayı başardı. Fakat bu özelliği kullanabilmek için sürücülerin yine de ödeme yapması gerekiyordu. Nitekim Avrupa'daki birçok araç sahibinin, FSD'yi satın aldığı biliniyordu.

Türkiye'deki Tesla sahiplerine sessiz sedasız müdahale! Farkında bile olmadılar

ELON MUSK, ŞİRKETİNİN GÜCÜNÜ X PLATFORMUNDA DA KULLANDI

Şirketin aldığı ilk önlemlerden biri, X kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Tesla Android hesabını askıya almak oldu. Ancak diğer yazılımcıların hack çalışmalarına devam etmesi üzerine baskı daha da arttı.

Yazılım kodlarının paylaşıldığı GitHub sayfası tamamen kapatıldı. Proje ekibi çalışmalarını Gitlab platformuna taşıdı. Fakat "kedi-fare" misali, X üzerinden yeni depoya yönlendiren paylaşımlar da engellendi.

Uygulanan kısıtlamaların dalga dalga yayılması ile beraber Türkiye'deki kullanıcıların da müdahaleden etkilendiği ortaya çıktı.

