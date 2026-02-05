Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tuzun ana maddesi otomobil bataryası oldu! Prototip hazır: 400 km'den fazla menzil sunuyor

Tuzun ana maddesi sodyumdan otomobil bataryası geliştirildi. Changan Automobile, dünyanın ilk seri üretim sodyum iyon bataryalı binek aracı Changan Nevo A06'yı tanıttı. CATL üretimi Naxtra batarya, -30 derecede lityum pillerden üç kat daha iyi performans gösterdi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.02.2026
16:09
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
16:21

Çinli otomobil üreticisi Changan Automobile, dünyanın ilk seri üretim sodyum iyon bataryalı binek otomobili olan Changan Nevo (Qiyuan) A06 modelini resmen görücüye çıkardı.

Yapılan açıklamalara göre, tek şarjla 400 kilometreyi aşan bir menzil vaat eden otomobil, CATL tarafından geliştirilen 45 kWh kapasiteli "Naxtra" sodyum iyon batarya ile donatılmış durumda. Söz konusu bataryanın, CATL'in geçtiğimiz günlerde hafif ticari araçlar için duyurduğu ilk sodyum batarya ile aynı kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Tuzun ana maddesi otomobil bataryası oldu! Prototip hazır: 400 km'den fazla menzil sunuyor

SOĞUK HAVALARDA LİTYUM PİLLERİ GERİDE BIRAKIYOR

Yeni teknolojinin kalbinde, CATL'in üçüncü nesil CTP (Cell-to-Pack) sistem entegrasyon teknolojisiyle birleştirilen Naxtra sodyum iyon hücresi yer alıyor. Geliştirilen batarya, 175 Wh/kg'a varan hücre enerji yoğunluğuyla öne çıkıyor. Changan yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, Yakeshi'de gerçekleştirilen zorlu kış testlerinde bataryanın performansı test edildi.

-30 santigrat derecedeki deşarj gücünün aynı kapasitedeki geleneksel lityum demir fosfat (LFP) modellerine kıyasla neredeyse üç kat daha yüksek olduğu test verilerine yansıdı. Ayrıca batarya, -40 derecede bile kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını korumayı başarırken, -50 derece gibi ekstrem koşullarda dahi stabil deşarj sağladı.

Tuzun ana maddesi otomobil bataryası oldu! Prototip hazır: 400 km'den fazla menzil sunuyor

GÜVENLİK TESTLERİNDEN TAM NOT ALDI

Naxtra bataryası güvenlik standartlarıyla da iddialı. Ulusal standartların üzerinde zorlu koşullara tabi tutulan batarya, çok yönlü sıkıştırma, elektrikli matkapla delinme ve tam şarjlıyken kesilme gibi testlerden geçirildi. Herhangi bir duman, alev veya patlama gözlenmezken, kesildikten sonra bile normal şekilde deşarj olmaya devam etti.

Changan Automobile, Avatr, Deepal, Nevo ve Uni gibi alt markalarının da gelecekteki modellerinde kademeli olarak CATL'in Naxtra sodyum iyon bataryalarını entegre edeceğini duyurdu.

Tuzun ana maddesi otomobil bataryası oldu! Prototip hazır: 400 km'den fazla menzil sunuyor

CATL'in açıklamalarına göre, sodyum iyon bataryaların gelişmesiyle birlikte saf elektrikli menzillerin 500 hatta 600 kilometreye çıkacağı öngörülüyor. Menzil uzatıcı hibrit araçlarda ise rakamın 300 kilometreyi aşması bekleniyor. Changan Nevo A06, halihazırda lityum iyon bataryalı versiyonlarında 510 km ve 630 km (CLTC) menzil seçenekleri sunuyor.

Kağıt üzerinde yeni tanıtılan sodyum iyon modelin menzili daha kısa görünüyor. Fakat CLTC verileri genellikle 20-30 derece sıcaklıkta ölçülüyor. Sıcaklıklar -20 veya -30 derecelere düştüğünde lityum iyon bataryaların menzili bazen yarı yarıya azalabiliyor. 45 kWh'lik sodyum iyon bataryalı modelin ise dondurucu kış şartlarında kağıt üzerinde daha yüksek menzilli görünen lityum rakiplerinden çok daha iyi bir performans sunması öngörülüyor.

ETİKETLER
#elektrikli araç
#otomotiv
#Sodyum-iyon Batarya
#CATL
#Changan Nevo
#Otomobil
