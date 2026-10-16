Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:12

Uçan Tesla Roadster tanıtıldı: Havada takla atıyor, 0-100'ü 1 saniyenin altında!

Tesla yeni Roadster modelini dikey rampada ilerleme, havada takla atma ve kontrollü iniş gibi özellikler ile tanıttı. Şirketin 0'dan 100 km/s hıza 0,81 saniyede ulaşabildiğini iddia ettiği otomobilin üretimi tarihi de belli oldu.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:12

yaklaşık 9 yıl aradan sonra merakla beklenen yeni Roadster modelini tanıttı. Tanıtım etkinliğinde sergilenen otomobil, dikey bir rampada ilerledikten sonra havada manevra yaptı ve kontrollü şekilde yere indi. Gösteri kapsamında Tesla'nın diğer araçlarının üzerinden takla atarak geçen Roadster, ardından 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 0,81 saniyede ulaştı.

Uçan Tesla Roadster tanıtıldı: Havada takla atıyor, 0-100'ü 1 saniyenin altında!

0:00 187
HABERİN ÖZETİ

Uçan Tesla Roadster tanıtıldı: Havada takla atıyor, 0-100'ü 1 saniyenin altında!

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Tesla, yaklaşık 9 yıl aradan sonra yeni Roadster modelini tanıttı ve otomobilin havada manevra yapabildiği ve 0'dan 100 km/s hıza 0,81 saniyede ulaştığı iddia edildi.
Tanıtımda sergilenen yeni Tesla Roadster, dikey bir rampada ilerledikten sonra havada manevra yaptı ve kontrollü şekilde yere indi.
SpaceX ile iş birliğiyle geliştirilen sistemin aracın havada yön değiştirmesini sağladığı belirtildi.
Araçta, elektronik direksiyon, elektronik fren ve elektronik gaz kontrol sistemleri bulunacak.
Otomobilin altına yerleştirilen fanlar ve soğuk gaz iticileri, havada manevra yapılmasını sağlıyor.
Tesla, yeni Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 0,81 saniyede ulaştığını iddia etti.
Roadster'ın üretiminin 2028 yılında başlaması öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

TESLA YENİ ROADSTER İLE SAHNEYE ÇIKTI

Tesla yeni otomobilini yalnızca Roadster adıyla tanıttı. Beklenenin aksine modelin isminde Roadster 2.0 veya CyberRoadster gibi farklı bir adlandırma tercih etmedi. Bununla birlikte araç 2017 yılında gösterilen konseptten tasarım açısından da önemli ölçüde ayrılıyor.

Uçan Tesla Roadster tanıtıldı: Havada takla atıyor, 0-100'ü 1 saniyenin altında!

Önceki modelin daha yuvarlak hatlarına kıyasla yeni Roadster daha keskin ve köşeli bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Otomobilin görünümü, 'ın köşeli tasarım çizgileriyle Lamborghini Reventon'ın sportif karakterinin bir araya getirilmiş hali gibi duruyor.

Tesla'nın tanıtımda sergilediği en dikkat çekici özelliklerden biri ise otomobilin havada manevra yapması oldu. ile iş birliğiyle geliştirdiği sistem aracın yalnızca yüksek yere basma kuvveti üretmesini değil havada yön değiştirmesini de sağlıyor.

Uçan Tesla Roadster tanıtıldı: Havada takla atıyor, 0-100'ü 1 saniyenin altında!

TESLA ROADSTER HAVADA NASIL MANEVRA YAPIYOR?

Tesla'nın açıklamasına göre yeni Roadster, elektronik direksiyon, elektronik fren ve elektronik gaz kontrol sistemlerine sahip olacak. Fren sisteminde Brembo'nun Sensify teknolojisinin kullanılması beklenirken direksiyon ve gaz kontrolünün Cybertruck'ta kullanılan sistemlerle aynı olması öngörülüyor.

Aracın arka spoyleri de otomobilin gerçek zamanlı sürüş koşullarına göre yere basma kuvvetini dinamik olarak ayarlayabilecek. Yüksek ve düşük yere basma kuvveti olmak üzere iki farklı mod sunacak.

Otomobilin altına yerleştirilen fanlar, araç hareketsiz durumdayken 2G'ye kadar yere basma kuvveti oluşturabilecek. Havada manevra yapılmasını sağlayan soğuk gaz iticileri ise iki adet 600 litrelik tankta depolanan ultra yüksek basınçlı havayı kullanacak.

'ın açıklamasına göre kullanılan gaz, günlük hayatta soluduğumuz atmosfer havasından oluşuyor. Dolayısıyla otomobil sürüş sırasında hava depolarını yeniden doldurabilecek.

Tesla'nın gösterisinde aracın rampadan ayrılarak havada takla atması ve kontrollü bir iniş gerçekleştirmesi dikkat çekti. Daha önce McMurtry Spéirling modeli, oluşturduğu yere basma kuvveti sayesinde ters çevrilmiş şekilde ilerleyebildiğini göstermişti. Ancak Roadster'ın havada manevra yaparak yeniden yere inmesi tanıtımın en sıra dışı anlarından biri oldu.

Uçan Tesla Roadster tanıtıldı: Havada takla atıyor, 0-100'ü 1 saniyenin altında!

0'DAN 100 KM/S HIZA 0,81 SANİYEDE ULAŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Tesla'nın yeni Roadster için açıkladığı diğer özellik hızlanma performansı oldu. Şirket tanıtım sırasında gerçekleştirilen gösteride otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 0,81 saniyede ulaştığını iddia etti. Bu performansın SpaceX iş birliğiyle geliştirilen özel itici sistemlerle mümkün olduğu belirtildi.

Fakat tanıtımda sergilenen otomobilin doğrudan seri üretime hazır bir araç olmadığı tahmin ediliyor. Tesla üretimin 2028 yılında başlamasını öngörüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sel hasarlı araç sahipleri dikkat! Otomobili sakın çalıştırmayın: En az 600 bin TL masraf çıkarıyor
Stellantis'ten PureTech mağdurlarına özür! Motor krizini çözmek için 50 ekip kuruldu
ETİKETLER
#elon musk
#SpaceX
#tesla
#cybertruck
#Roadster
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.