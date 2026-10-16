Tesla yaklaşık 9 yıl aradan sonra merakla beklenen yeni Roadster modelini tanıttı. Tanıtım etkinliğinde sergilenen otomobil, dikey bir rampada ilerledikten sonra havada manevra yaptı ve kontrollü şekilde yere indi. Gösteri kapsamında Tesla'nın diğer araçlarının üzerinden takla atarak geçen Roadster, ardından 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 0,81 saniyede ulaştı.

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Uçan Tesla Roadster tanıtıldı: Havada takla atıyor, 0-100'ü 1 saniyenin altında! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 187

HABERİN ÖZETİ Uçan Tesla Roadster tanıtıldı: Havada takla atıyor, 0-100'ü 1 saniyenin altında! Tesla, yaklaşık 9 yıl aradan sonra yeni Roadster modelini tanıttı ve otomobilin havada manevra yapabildiği ve 0'dan 100 km/s hıza 0,81 saniyede ulaştığı iddia edildi. Tanıtımda sergilenen yeni Tesla Roadster, dikey bir rampada ilerledikten sonra havada manevra yaptı ve kontrollü şekilde yere indi. SpaceX ile iş birliğiyle geliştirilen sistemin aracın havada yön değiştirmesini sağladığı belirtildi. Araçta, elektronik direksiyon, elektronik fren ve elektronik gaz kontrol sistemleri bulunacak. Otomobilin altına yerleştirilen fanlar ve soğuk gaz iticileri, havada manevra yapılmasını sağlıyor. Tesla, yeni Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 0,81 saniyede ulaştığını iddia etti. Roadster'ın üretiminin 2028 yılında başlaması öngörülüyor.

TESLA YENİ ROADSTER İLE SAHNEYE ÇIKTI

Tesla yeni otomobilini yalnızca Roadster adıyla tanıttı. Beklenenin aksine modelin isminde Roadster 2.0 veya CyberRoadster gibi farklı bir adlandırma tercih etmedi. Bununla birlikte araç 2017 yılında gösterilen konseptten tasarım açısından da önemli ölçüde ayrılıyor.

Önceki modelin daha yuvarlak hatlarına kıyasla yeni Roadster daha keskin ve köşeli bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Otomobilin görünümü, Cybertruck'ın köşeli tasarım çizgileriyle Lamborghini Reventon'ın sportif karakterinin bir araya getirilmiş hali gibi duruyor.

Tesla'nın tanıtımda sergilediği en dikkat çekici özelliklerden biri ise otomobilin havada manevra yapması oldu. SpaceX ile iş birliğiyle geliştirdiği sistem aracın yalnızca yüksek yere basma kuvveti üretmesini değil havada yön değiştirmesini de sağlıyor.

TESLA ROADSTER HAVADA NASIL MANEVRA YAPIYOR?

Tesla'nın açıklamasına göre yeni Roadster, elektronik direksiyon, elektronik fren ve elektronik gaz kontrol sistemlerine sahip olacak. Fren sisteminde Brembo'nun Sensify teknolojisinin kullanılması beklenirken direksiyon ve gaz kontrolünün Cybertruck'ta kullanılan sistemlerle aynı olması öngörülüyor.

Aracın arka spoyleri de otomobilin gerçek zamanlı sürüş koşullarına göre yere basma kuvvetini dinamik olarak ayarlayabilecek. Yüksek ve düşük yere basma kuvveti olmak üzere iki farklı mod sunacak.

Otomobilin altına yerleştirilen fanlar, araç hareketsiz durumdayken 2G'ye kadar yere basma kuvveti oluşturabilecek. Havada manevra yapılmasını sağlayan soğuk gaz iticileri ise iki adet 600 litrelik tankta depolanan ultra yüksek basınçlı havayı kullanacak.

Elon Musk'ın açıklamasına göre kullanılan gaz, günlük hayatta soluduğumuz atmosfer havasından oluşuyor. Dolayısıyla otomobil sürüş sırasında hava depolarını yeniden doldurabilecek.

Tesla'nın gösterisinde aracın rampadan ayrılarak havada takla atması ve kontrollü bir iniş gerçekleştirmesi dikkat çekti. Daha önce McMurtry Spéirling modeli, oluşturduğu yere basma kuvveti sayesinde ters çevrilmiş şekilde ilerleyebildiğini göstermişti. Ancak Roadster'ın havada manevra yaparak yeniden yere inmesi tanıtımın en sıra dışı anlarından biri oldu.

0'DAN 100 KM/S HIZA 0,81 SANİYEDE ULAŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Tesla'nın yeni Roadster için açıkladığı diğer özellik hızlanma performansı oldu. Şirket tanıtım sırasında gerçekleştirilen gösteride otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 0,81 saniyede ulaştığını iddia etti. Bu performansın SpaceX iş birliğiyle geliştirilen özel itici sistemlerle mümkün olduğu belirtildi.

Fakat tanıtımda sergilenen otomobilin doğrudan seri üretime hazır bir araç olmadığı tahmin ediliyor. Tesla üretimin 2028 yılında başlamasını öngörüyor.