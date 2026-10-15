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Stellantis'ten PureTech mağdurlarına özür! Motor krizini çözmek için 50 ekip kuruldu

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:49
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Stellantis'ten PureTech mağdurlarına özür! Motor krizini çözmek için 50 ekip kuruldu

Otomotiv devi Stellantis, yıllardır araç sahiplerinin tepkisini çeken 1.2 PureTech motor arızaları ve Takata hava yastığı kriziyle ilgili sessizliğini bozdu. Stellantis CEO'su Antonio Filosa, yaşanan sorunlar nedeniyle müşterilerden kamuoyu önünde özür diledi. Filosa, araç kalitesini artırmak ve benzer sorunların önüne geçmek için yeni yatırımlar yapacaklarını duyurdu. Fransız Le Parisien gazetesine konuşan Filosa, özellikle PureTech motorlarda ortaya çıkan arızaların müşteriler üzerinde yarattığı mağduriyetin farkında olduklarını söyledi. Şirketin bu sorunları gidermek amacıyla yaklaşık 50 özel ekibi görevlendirdiğini açıkladı.

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Stellantis'ten PureTech mağdurlarına özür! Motor krizini çözmek için 50 ekip kuruldu

PURETECH MOTORLARDA KRONİK ARIZALAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Stellantis bünyesindeki birçok araçta kullanılan 1.2 litrelik üç silindirli PureTech motorlar, özellikle yağ banyolu triger kayışı nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağında bulunuyor. Bu motorlarda triger kayışının zamanından önce aşınması ve parçalanması, ciddi mekanik arızalara yol açabiliyor. Kayıştan kopan kauçuk parçalarının yağ pompası süzgecini tıkaması, motorun yağ basıncını düşürürken aşırı yağ tüketimi ve motorun tamamen kilitlenmesi gibi sorunları da beraberinde getirebiliyor.

Araç sahiplerinin yoğun şikâyetlerine neden olan bu arızalar, Stellantis'in marka imajını da olumsuz etkiledi.

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Stellantis'ten PureTech mağdurlarına özür! Motor krizini çözmek için 50 ekip kuruldu

STELLANTİS SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN 50 ÖZEL EKİBİ DEVREYE ALDI

CEO Antonio Filosa, müşterilerin karşılaştığı sorunları görmezden gelmediklerini belirterek kalite problemlerinin tespit edilmesi ve giderilmesi için yaklaşık 50 özel ekibin çalıştığını söyledi. Şirketin hedefi ise yalnızca mevcut arızaları gidermek değil. Stellantis, FaSTLAne 2030 stratejisi kapsamında 2028 yılına kadar faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda ve araç segmentlerinde sınıfının en yüksek kalite seviyesine ulaşmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda araç ve motor kalitesini artıracak yatırımların sürdürüleceği belirtiliyor.

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Stellantis'ten PureTech mağdurlarına özür! Motor krizini çözmek için 50 ekip kuruldu

TAKATA HAVA YASTIĞI KRİZİ DE GÜNDEMDE

Stellantis'in karşı karşıya kaldığı sorunlar yalnızca PureTech motorlarla sınırlı değil. CEO Filosa, otomotiv sektörünü küresel ölçekte etkileyen Takata hava yastığı krizine de değindi.

Güvenlik riski taşıyan hava yastıkları nedeniyle yüz binlerce aracını geri çağırmak zorunda kalan Stellantis, bu süreçte ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı.

2024 yılında, grubun yaklaşık 8 milyon aracının Takata hava yastıkları nedeniyle risk altında olabileceği belirtilmişti. Takata kaynaklı güvenlik sorunu yalnızca Stellantis'i değil, dünya genelinde çok sayıda otomobil üreticisini etkileyen bir kriz olarak öne çıkıyor.

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Stellantis'ten PureTech mağdurlarına özür! Motor krizini çözmek için 50 ekip kuruldu

TRİGER KAYIŞI GİTTİ, ZİNCİRLİ MOTOR DÖNEMİ BAŞLADI

PureTech motorlarla ilgili şikâyetlerin ardından Stellantis, motor teknolojisinde de değişikliğe gitti. Şirket, yağ banyolu triger kayışı yerine triger zinciri kullanılan üçüncü nesil 1.2 PureTech motorlarla geçmişte yaşanan kronik arızaların büyük ölçüde giderildiğini belirtiyor. Bu değişiklikle birlikte özellikle triger kayışından kaynaklanan mekanik sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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