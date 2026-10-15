Stellantis'ten PureTech mağdurlarına özür! Motor krizini çözmek için 50 ekip kuruldu

PURETECH MOTORLARDA KRONİK ARIZALAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Stellantis bünyesindeki birçok araçta kullanılan 1.2 litrelik üç silindirli PureTech motorlar, özellikle yağ banyolu triger kayışı nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağında bulunuyor. Bu motorlarda triger kayışının zamanından önce aşınması ve parçalanması, ciddi mekanik arızalara yol açabiliyor. Kayıştan kopan kauçuk parçalarının yağ pompası süzgecini tıkaması, motorun yağ basıncını düşürürken aşırı yağ tüketimi ve motorun tamamen kilitlenmesi gibi sorunları da beraberinde getirebiliyor.

Araç sahiplerinin yoğun şikâyetlerine neden olan bu arızalar, Stellantis'in marka imajını da olumsuz etkiledi.