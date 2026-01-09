Menü Kapat
Uygun fiyatlı elektrikli SUV Kia EV2 için yeni video paylaşıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Kia, uygun fiyatlı SUV modeli EV2'yi gösteren bir video paylaştı. Şehir içi kullanıma odaklanan ve gelişmiş teknolojileri kompakt bir gövdede sunan aracın menzil ve şarj detayları netleşti.

Güney Koreli otomobil devi Kia, B segmentindeki yeni oyuncusu EV2 için bir video paylaştı. Model markanın şimdiye kadarki en ulaşılabilir elektrikli otomobili olarak konumlandırılıyor. Carscoops'un haberine göre, yaklaşık 4,1 metre uzunluğuyla gelen Kia EV2, 16 ila 19 inç arasında değişen jant seçenekleriyle tercih edilebilecek ve kullanıcılara iki ayrı batarya alternatifi sunacak.

KIA EV2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Şehir içi kullanımın hedeflendiği giriş seviyesindeki versiyonda 42,2 kWh kapasiteli bir batarya paketi yer alıyor. 145 beygir güç üreten otomobil 317 kilometrelik bir menzil vadediyor.

Uygun fiyatlı elektrikli SUV Kia EV2 için yeni video paylaşıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Daha uzun yolculukları hedefleyen sürücüler içinse 61,0 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya seçeneği devreye giriyor. Yaklaşık 448 kilometre menzile ulaşmayı hedefleyen paketin motor gücü henüz açıklanmadı. Ancak her iki versiyonun da önden çekişli tek motor yapısına sahip olacağı belirtiliyor.

Şarj tarafında ise EV6 ve EV9 modellerinde görülen 800 voltluk mimari yerine, EV3 ve EV4 modellerindeki gibi 400 voltluk bir altyapı tercih edilmiş. DC hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 30 dakikada ulaşabilen araç, V2L (Araçtan Cihaza) ve V2G (Araçtan Şebekeye) teknolojilerini de destekliyor.

İç mekanda ise dijital gösterge paneli, klima kontrol ekranı ve merkezi dokunmatik ekranın birleştiği üçlü ekran düzeni kokpiti domine ediyor. Ayrıca uzaktan park etme, çevre görüş kameraları ve gelişmiş sürüş destek sistemleri de donanım listesinde kendine yer buluyor.

Uygun fiyatlı elektrikli SUV Kia EV2 için yeni video paylaşıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

KIA EV2 FİYATI NE KADAR?

Kia EV2, kaydırılabilir ve yatırılabilir koltuk mekanizmalarıyla esnek bir kullanım sunuyor. Koltuklar öne kaydırıldığında bagaj hacmi 403 litreye kadar çıkarken, ön kaputun altında kablolar için 15 litrelik ekstra bir saklama alanı bulunuyor. Slovakya'daki fabrikada Avrupa pazarı için özel olarak üretilecek modelin fiyatının yaklaşık 30 bin euro seviyesinde olması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
657 km menzilli yeni Tesla Model Y fiyatı belli oldu: Bugüne kadarki en verimlisi
Araç sahiplerine kritik öneri! Buzlanan cam zarar görmeden nasıl temizlenir?
ETİKETLER
#Otomobil
