Volkswagen, Almanya’daki elektrikli otomobil sürücülerine araçlarını şarj ihtiyacı olmasa dahi evde prize takılı tutmaları için maddi teşvik programı başlattı. Şirketin şarj iştiraki Elli, aralık ayında devreye alacağı araçtan şebekeye enerji aktarımı (V2G) programı ile uyumlu araç sahiplerine ilk yıl 720 euroya kadar ödeme yapacak.

SÜRÜCÜLER NE KADAR KAZANABİLECEK?

Program kapsamında kullanılan çift yönlü ev tipi şarj cihazı Elli BiDi DC, vergi ve kargo dahil 1.995 euro fiyatla satışa sunuluyor. Cihazın kurulum maliyeti ise fiyata dahil edilmiyor.

Elli, aracını Elli BiDi DC şarj cihazına bağlı tutan kullanıcılara her uygun saat için 0,24 euro bağlantı bonusu ödeyecek. Ödemeden yararlanmak için her bağlantı oturumunun en az 3 saat sürmesi gerekiyor. Aylık 60 euroluk tam bonusu kazanmak isteyen sürücülerin araçlarını ayda 250 saat (günde ortalama 8 saatten biraz fazla) süreyle şarjda tutması şartı aranıyor.

Volkswagen, elektrik fiyatının kWh başına 0,33 euro olması durumunda ilk yıl elde edilecek tam bonusun, bir ID.3 Neo Trend modelinin yaklaşık 15 bin 500 kilometre sürüş elektriğini karşılayabileceğini öngörüyor.

UYGULAMA ÜZERİNDEN ŞARJ VE ŞEBEKE YÖNETİMİ

Elli'nin "V2G Flow" elektrik tarifesi hem evin hem de otomobilin enerji ihtiyacını kapsıyor. Şirket, gelecekte devreye almayı planladığı "V2G Return" tarifesiyle ise aracın şebekeye geri gönderdiği her kWh elektrik için 0,40 euro tutarında ayrı bir ödeme yapmayı hedefliyor.

Sürücüler, Elli mobil uygulaması üzerinden araca ne zaman ihtiyaç duyduklarını ve belirtilen saatte bataryanın ne kadar dolu olmasını istediklerini ayarlayabiliyor. Sistem, belirlenen programa göre şarj işlemini yönetiyor ve uygun zamanlarda depolanan enerjiyi şebekeye geri aktarıyor.

KATILIM ŞARTLARI VE UYUMLU MARKALAR

11 kW gücündeki DC şarj cihazı hem 400 hem de 800 volt mimarili elektrikli araçları destekliyor. Ancak programa katılım, aracın modeline ve Volkswagen’in ilgili modelde hangi işlevleri aktif ettiğine göre değişiklik gösteriyor.

Teklif; Volkswagen, Cupra, Škoda ve kendi sipariş sürecine sahip olan Volkswagen Commercial Vehicles markalarını kapsıyor. Sürücülerin cihazı sipariş edebilmesi için uyumlu bir akıllı sayaca sahip olması, Elli'nin çevrim içi saha kontrolünü tamamlaması ve kurulum teklifi alması gerekiyor.