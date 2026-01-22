Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Volkswagen elektrikli araç satışlarında Tesla'yı solladı: Avrupa'da devran döndü

Bir zamanlar elektrikli otomobil pazarının tartışmasız lideri olan Tesla, Avrupa'da kan kaybetmeye devam ediyor. Alman otomotiv devi Volkswagen, 2025 yılı satış rakamlarıyla Amerikalı rakibini geride bırakmayı başardı.

Elon Musk'ın şirketi Tesla için Avrupa pazarında işler hiç de beklendiği gibi gitmiyor. Yıllarca elektrikli araç satışlarında zirveyi kimseye kaptırmayan ve sektörü domine eden marka, 2025 yılında beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Daha birkaç yıl öncesine kadar dizel emisyon skandalıyla boğuşan Volkswagen, yaptığı hamlelerle rakibini satış adetlerinde geçti.

TESLA SATIŞLARI SERT DÜŞTÜ

Autonews tarafından raporlanan Dataforce verilerine göre, Volkswagen geçtiğimiz yıl Avrupa'da 274 bin 417 tam elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Şirket 2024 yılındaki 175 bin 654 adetlik satışına kıyasla yüzde 56'lık devasa bir artış yaşadı.

Ancak Tesla cephesinde rüzgar tamamen tersine esiyor. Amerikalı üreticinin satışları yüzde 27 oranında düşerek 326 bin seviyesinden 238 bin 765 adede gerilemiş durumda.

Volkswagen elektrikli araç satışlarında Tesla'yı solladı: Avrupa'da devran döndü

MODEL Y LİDER AMA KAN KAYBEDİYOR

Her ne kadar Tesla Model Y, 151 bin 331 adetle Avrupa'nın en çok satan elektrikli aracı ünvanını korusa da, 2024 yılına göre yüzde 28'lik ciddi bir kayıp yaşadı. Model Y, 94 bin 106 adet satan Skoda Elroq gibi rakiplerinin önünde yer alıyor. Ancak araç, marka genelindeki düşüşü kurtarabilmek için yeterli olamadı.

Tesla Model 3 ise 86 bin 261 adet satılmasına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 23,6 oranında gerilemekten kurtulamadı.

Volkswagen elektrikli araç satışlarında Tesla'yı solladı: Avrupa'da devran döndü

VOLKSWAGEN'İN MODEL ÇEŞİTLİLİĞİ FARK YAPTI

Alman devinin zirveye yerleşmesindeki en büyük etkenin genişleyen ürün gamı olduğu belirtildi. VW ID.4 satışları yüzde 23,8 artarak 80 bin barajını aştı. ID.3 modeli yüzde 44,4 artış gösterirken, ID.7 satışlarında yüzde 137,2 gibi büyük bir yükseliş kaydedildi ve 76 bin 368 araç yeni sahipleriyle buluştu.

Böylece Volkswagen, Tesla'nın sınırlı model gamına karşı "çeşitlilik kozunu" oynayarak liderliği ele geçirdi.

Volkswagen elektrikli araç satışlarında Tesla'yı solladı: Avrupa'da devran döndü

SADECE ELEKTRİKLİ DE DEĞİL

Volkswagen'in başarısı yalnızca tam elektrikli modellerle sınırlı kalmadı. Şirket, şarj edilebilir hibrit (PHEV) segmentinde de yüzde 205'lik artışla 159 bin 173 satış adedine ulaştı. VW'yi ise BMW, Mercedes-Benz ve Volvo takip etti.

Benzer şekilde benzinli ve dizel araç satışlarında da liderliği elden bırakmayan firma, benzinli araçlarda Peugeot'u dizel motorlarda ise Mercedes’i geride bıraktı. Geleneksel hibrit kategorisinde ise zirve 626 bin satışla Toyota'nın elinde bulunuyor.

