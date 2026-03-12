Volkswagen, ID.3 modelinin adını ID.3 Neo olarak değiştirdi: Asıl yenilik iç kısımda

Kategoriler
Alman otomobil devi Volkswagen, popüler kompakt elektrikli hatchback modelini hem tasarımsal hem de teknolojik yeniliklerle güncelledi. Aracın adını da ID.3 Neo olarak değiştirdi. Carscoops'un haberine göre, güncel versiyonun nisan ayının ortalarında tanıtılması planlanıyor.
Otomobil üreticisi, duyuruyla birlikte resmi tasarım eskizlerini de paylaştı. Görsellerde aracın karakteristik hatlarını koruduğu görülüyor. ID. Polo ve ID. Cross gibi markanın yeni nesil elektrikli modelleriyle daha uyumlu bir çizgiye kavuştuğu da dikkatlerden kaçmıyor.
Görsel değişikliklerin büyük bir kısmı ön bölümde toplanıyor. İnce bir ızgara şeridiyle birbirine bağlanan farlar mevcut ve tampon girişlerinde daha sade bir tasarım dili tercih ediliyor. Yan profilden bakıldığında ise orantıların büyük ölçüde korunduğu fark ediliyor.
Arka tarafa geçildiğinde güncellenmiş LED grafiklerine sahip stop lambaları göze çarpıyor. Bagaj kapağının alt kısmı artık kontrast bir kaplama yerine gövde rengiyle sunuluyor. Ayrıca Volkswagen'in renk paletini yeni dış renkler ve jant seçenekleriyle genişletmesi bekleniyor.
Volkswagen Tasarım Şefi Andreas Mindt, yapılan güncellemenin aracın genel duruşunu iyileştirmeye odaklandığını belirtiyor.
ID.3, Volkswagen'in ilk özel olarak tasarlanmış elektrikli otomobili olarak 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. 2023'te bir makyaj operasyonu geçirmişti. ID.3 Neo versiyonu, modelin piyasaya sürülmesinden itibaren aldığı ikinci büyük güncelleme olacak.
Yenilenen modelin asıl odak noktası ise içeride sunulan "Innovision" bilgi-eğlence sistemi. Sistem; ses ve video akışı, oyun, şarj ve park hizmetleri için entegre bir uygulama mağazasına ev sahipliği yapıyor. Kabin içinde kullanıcıların sıkça eleştirdiği dokunmatik direksiyon kontrolleri de kaldırıldı.
Şirket, tartışmalı dokunmatik yüzeylerin yerine geleneksel fiziksel düğmeleri geri getiriyor. Tüm yeniliklerin yanında dijital araç anahtarı seçeneği de mevcut. Sürücüler artık fiziksel bir anahtar taşımaya veya özel bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan akıllı telefonları ya da akıllı saatleriyle araçlarının kilidini açıp kapatabilecek.