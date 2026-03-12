Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

Volkswagen, ID.3 modelinin adını ID.3 Neo olarak değiştirdi: Asıl yenilik iç kısımda

Volkswagen, popüler elektrikli hatchback modeli ID.3'ü donanım ve yazılım tarafında yenileyerek ismini ID.3 Neo olarak güncelledi. İşte detaylar...

Volkswagen, ID.3 modelinin adını ID.3 Neo olarak değiştirdi: Asıl yenilik iç kısımda
Murat Makas
12.03.2026
12.03.2026
Alman otomobil devi , popüler kompakt elektrikli hatchback modelini hem tasarımsal hem de teknolojik yeniliklerle güncelledi. Aracın adını da ID.3 Neo olarak değiştirdi. Carscoops'un haberine göre, güncel versiyonun nisan ayının ortalarında tanıtılması planlanıyor.

Volkswagen, ID.3 modelinin adını ID.3 Neo olarak değiştirdi: Asıl yenilik iç kısımda

Volkswagen, ID.3 modelinin adını ID.3 Neo olarak değiştirdi: Asıl yenilik iç kısımda

Volkswagen, popüler kompakt elektrikli hatchback modeli ID.3'ü hem tasarımsal hem de teknolojik yeniliklerle güncelleyerek ID.3 Neo olarak adlandırdı.
Güncel versiyonun nisan ayının ortalarında tanıtılması planlanıyor.
Tasarımda, özellikle ön bölümde ince bir ızgara şeridiyle bağlanan farlar ve daha sade tampon girişleri dikkat çekiyor.
Arka tarafta güncellenmiş LED grafiklerine sahip stop lambaları bulunuyor.
İç mekanda, kullanıcıların eleştirdiği dokunmatik direksiyon kontrolleri kaldırıldı ve geleneksel fiziksel düğmeler geri getirildi.
Innovision bilgi-eğlence sistemi, entegre bir uygulama mağazası sunuyor.
Dijital araç anahtarı seçeneği ile akıllı telefon veya akıllı saat ile araç kilidi açılabilecek.
YENİ VOLKSWAGEN ID.3 NEO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Otomobil üreticisi, duyuruyla birlikte resmi tasarım eskizlerini de paylaştı. Görsellerde aracın karakteristik hatlarını koruduğu görülüyor. ID. Polo ve ID. Cross gibi markanın yeni nesil elektrikli modelleriyle daha uyumlu bir çizgiye kavuştuğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Volkswagen, ID.3 modelinin adını ID.3 Neo olarak değiştirdi: Asıl yenilik iç kısımda

Görsel değişikliklerin büyük bir kısmı ön bölümde toplanıyor. İnce bir ızgara şeridiyle birbirine bağlanan farlar mevcut ve tampon girişlerinde daha sade bir tasarım dili tercih ediliyor. Yan profilden bakıldığında ise orantıların büyük ölçüde korunduğu fark ediliyor.

Arka tarafa geçildiğinde güncellenmiş LED grafiklerine sahip stop lambaları göze çarpıyor. Bagaj kapağının alt kısmı artık kontrast bir kaplama yerine gövde rengiyle sunuluyor. Ayrıca Volkswagen'in renk paletini yeni dış renkler ve jant seçenekleriyle genişletmesi bekleniyor.

Volkswagen, ID.3 modelinin adını ID.3 Neo olarak değiştirdi: Asıl yenilik iç kısımda

Volkswagen Tasarım Şefi Andreas Mindt, yapılan güncellemenin aracın genel duruşunu iyileştirmeye odaklandığını belirtiyor.

ID.3, Volkswagen'in ilk özel olarak tasarlanmış elektrikli otomobili olarak 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. 2023'te bir makyaj operasyonu geçirmişti. ID.3 Neo versiyonu, modelin piyasaya sürülmesinden itibaren aldığı ikinci büyük güncelleme olacak.

Volkswagen, ID.3 modelinin adını ID.3 Neo olarak değiştirdi: Asıl yenilik iç kısımda

İÇ MEKANDA DOKUNMATİK TUŞLARA VEDA

Yenilenen modelin asıl odak noktası ise içeride sunulan "Innovision" bilgi-eğlence sistemi. Sistem; ses ve video akışı, oyun, şarj ve park hizmetleri için entegre bir uygulama mağazasına ev sahipliği yapıyor. Kabin içinde kullanıcıların sıkça eleştirdiği dokunmatik direksiyon kontrolleri de kaldırıldı.

Şirket, tartışmalı dokunmatik yüzeylerin yerine geleneksel fiziksel düğmeleri geri getiriyor. Tüm yeniliklerin yanında dijital araç anahtarı seçeneği de mevcut. Sürücüler artık fiziksel bir anahtar taşımaya veya özel bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan akıllı telefonları ya da akıllı saatleriyle araçlarının kilidini açıp kapatabilecek.

