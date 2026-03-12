Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Instagram ve Facebook'ta 'konum ücreti' devreye alınıyor: Türkiye'de de geçerli

Meta, dijital hizmet vergilerini karşılamak adına reklamverenlerden ekstra konum ücreti almaya başlayacak. Kesintiler Türkiye dahil 6 ülkede geçerli olacak.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 11:56

Instagram, WhatsApp, Facebook uygulamalarının sahibi olan , reklamverenlerden artık ekstra konum ücreti talep edeceğini açıkladı. Platform üzerinden yürütülen kampanyalarda artık yüzde 2 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda ek kesintiler uygulanacak.

Meta, 1 Temmuz'dan itibaren Instagram, WhatsApp ve Facebook reklamverenlerinden, hükümetlerin uyguladığı dijital hizmet vergilerini karşılamak amacıyla hedef kitlenin konumuna göre değişen (%2-5) ek ücretler talep edeceğini duyurdu.
Meta, 1 Temmuz'dan itibaren reklamverenlerden konum tabanlı ek ücretler talep edecek.
Bu ücretler, hükümetler tarafından uygulanan dijital hizmet vergilerini karşılamak amacıyla uygulanacak.
Ek kesintiler, hedef kitlenin bulunduğu yere göre %2 ile %5 arasında değişecek.
Türkiye ve Avusturya'daki kitleleri hedefleyen reklamlarda kesinti oranı %5 olacak.
Uygulama, Meta'nın tüm platformlarındaki görsel ve video reklamları kapsayacak.
Bloomberg'in haberine göre, yeni uygulama 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. Kesintilerin hükümetler tarafından uygulanan dijital hizmet vergilerini karşılamak amacıyla devreye alındığı bildirildi.

WhatsApp tıklama mesajı kampanyaları ile reklamlarla birlikte sunulan pazarlama mesajları dahil olmak üzere, şirket platformlarındaki tüm görsel ve video reklamları yeni ücretlendirme politikasına tabi tutulacak.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARA YÖNELİK REKLAMLARDA YÜZDE 5 KESİNTİ

Kesinti oranları, reklamverenin ticari işletmesinin bulunduğu yere göre değil hedef kitlenin konumuna göre belirleniyor. Uygulamanın geçerli olacağı 6 ülke arasında Birleşik Krallık yüzde 2'lik oranla yer alırken; Fransa, İtalya ve İspanya'da oran yüzde 3 olarak belirlendi. Avusturya ve 'deki kitleleri hedefleyen reklamlarda ise kesinti yüzde 5 seviyesine çıkacak.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Meta'nın resmi internet sitesinde yayınlanan blog yazısında, şimdiye dek ek maliyetlerin bizzat şirket tarafından karşılandığı belirtildi. Yapılan değişikliğin, yasal düzenlemelere uyum sağlama ve sektör standartlarını yakalama çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin gelirleri üzerinden alınan dijital vergiler, ABD yönetiminin tepkisini çekmişti. Washington yönetimi, bu tür vergilerin ABD'li firmalara yönelik ayrımcılık olduğunu savunuyor.

