Instagram ve Facebook'ta 'konum ücreti' devreye alınıyor: Türkiye'de de geçerli

Instagram, WhatsApp, Facebook uygulamalarının sahibi olan Meta, reklamverenlerden artık ekstra konum ücreti talep edeceğini açıkladı. Platform üzerinden yürütülen kampanyalarda artık yüzde 2 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda ek kesintiler uygulanacak.
Bloomberg'in haberine göre, yeni uygulama 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. Kesintilerin hükümetler tarafından uygulanan dijital hizmet vergilerini karşılamak amacıyla devreye alındığı bildirildi.
WhatsApp tıklama mesajı kampanyaları ile reklamlarla birlikte sunulan pazarlama mesajları dahil olmak üzere, şirket platformlarındaki tüm görsel ve video reklamları yeni ücretlendirme politikasına tabi tutulacak.
Kesinti oranları, reklamverenin ticari işletmesinin bulunduğu yere göre değil hedef kitlenin konumuna göre belirleniyor. Uygulamanın geçerli olacağı 6 ülke arasında Birleşik Krallık yüzde 2'lik oranla yer alırken; Fransa, İtalya ve İspanya'da oran yüzde 3 olarak belirlendi. Avusturya ve Türkiye'deki kitleleri hedefleyen reklamlarda ise kesinti yüzde 5 seviyesine çıkacak.
Meta'nın resmi internet sitesinde yayınlanan blog yazısında, şimdiye dek ek maliyetlerin bizzat şirket tarafından karşılandığı belirtildi. Yapılan değişikliğin, yasal düzenlemelere uyum sağlama ve sektör standartlarını yakalama çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.
Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin gelirleri üzerinden alınan dijital vergiler, ABD yönetiminin tepkisini çekmişti. Washington yönetimi, bu tür vergilerin ABD'li firmalara yönelik ayrımcılık olduğunu savunuyor.