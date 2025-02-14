Volkswagen'den rakip titreten elektrikli otomobil geliyor! 20 bin euroya çıkacak, tasarımı böyle görünecek

Volkswagen, mart ayında konsept olarak tanıtacağı uygun fiyatlı elektrikli otomobil modeli ID.1 hakkında yeni ipuçları paylaşmaya devam ediyor. Alman otomotiv devi, 20 bin euro fiyat etiketine sahip olacak bu aracın genel tasarımını gözler önüne seren yeni bir çizim yayınladı.

2027 YILINDA GELİYOR

2027'de piyasaya sürülmesi beklenen Volkswagen ID.1, markanın ID serisindeki önceki modellerin aksine daha köşeli bir tasarıma sahip olacak. Ön tarafta farlar ve Volkswagen logosu yer alırken, tamponda da dikey aydınlatmalar ve hava girişleri bulunuyor.

Volkswagen ID.1, 2026'da piyasaya sürülecek ID.2 gibi MEB platformunun kısa versiyonu üzerine inşa edilecek. Şehir içi mobiliteye odaklanan model, Volkswagen Up'un halefi olarak karşımıza çıkacak.

VOLKSWAGEN ID.1 ÖZELLİKLERİ

- Fiyat: 20 bin euro civarında olması bekleniyor.

- Piyasaya çıkış tarihi: 2027

- Platform: MEB platformunun kısa versiyonu

- Tasarım: Köşeli hatlara sahip kompakt gövde

- Ön tasarım: 3 boyutlu grafiklere sahip farlar, siyah çerçeveli VW logosu, dikey aydınlatmalar

- Yan görünüm: Geniş çamurluklar, büyük jantlar

- Arka tasarım: Gövde rengi bagaj spoyleri

- Şehir otomobili