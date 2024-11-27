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Almanlar Volkswagen'in 'cenazesini' kaldırdı! Fabrika kapatma kararı protesto edildi
27-11-2024 10:52
| Güncelleme: 27-11-2024 10:53
Tasarruf ve maliyet azaltma planları kapsamında, 2026'ya kadar personel giderlerini beşte bir oranında düşürmeyi hedefleyen ve Almanya'daki fabrikalarını kapatma kararı alan otomotiv devi Volkswagen, Alman halkı tarafından düzenlenen bir temsili cenaze töreniyle protesto edildi.