Çinli teknoloji devi Xiaomi, SU7 elektrikli sedan modelinin güncellenmiş versiyonunu resmen tanıttı. Güvenlik, sürüş sistemleri, akıllı özellikler ve kabin materyallerinde önemli yükseltmeler barındıran 2026 model aracın başlangıç fiyatı önceki versiyona kıyasla 4 bin yuan artırıldı.

Xiaomi SU7 yenilendi! Fiyatı arttı ama sunduğu teknik özellikleri de güçlendi

HABERİN ÖZETİ Xiaomi SU7 yenilendi! Fiyatı arttı ama sunduğu teknik özellikleri de güçlendi Xiaomi, SU7 elektrikli sedan modelinin 2026 versiyonunu güvenlik, sürüş sistemleri ve akıllı özelliklerde önemli yükseltmelerle birlikte önceki versiyona göre 4 bin yuan artırılmış başlangıç fiyatıyla tanıttı. Xiaomi SU7'nin güncellenmiş 2026 modeli, güvenlik ve sürüş sistemlerinde önemli yükseltmelerle tanıtıldı. Tüm versiyonlarda LiDAR, 4D milimetre dalga radarı ve Nvidia Thor-U platformu gibi ileri sürüş destek sistemleri standart hale getirildi. Serinin tamamında V6S Plus motor ve 73 kWh'den 101.7 kWh'e kadar değişen batarya seçenekleri sunuluyor. CLTC normlarına göre 720 km ile 902 km arasında menzil sunan araç, "Ejderha Şasisi" ile güçlendirilmiş yapısal güvenlik sağlıyor. Yenilenen iç mekanda 16.1 inç merkezi ekran, 7.1 inç dönebilen gösterge paneli ve gelişmiş akıllı kokpit sistemi yer alıyor. 2026 model SU7'nin başlangıç fiyatı 219 bin 900 yuan olarak belirlendi.

YENİLENEN XIAOMI SU7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Car News China'nın haberine göre, önceki nesilde sadece üst paketlerde sunulan donanımlar artık serinin tamamında standart hale getirildi. Bütün versiyonlarda LiDAR, 4D milimetre dalga radarı ve 700 TOPS işlem gücü sunan Nvidia Thor-U platformu yer alacak. Sistem, Xiaomi HAD sürüş destek asistanına güç verecek.

Kaputun altına bakıldığında ise serinin tamamında V6S Plus motorun görev yaptığı görülüyor. Standart ve Pro versiyonlar 235 kW güç üretirken, performans odaklı Max versiyonunda güç çıkışı 508 kW seviyesine kadar ulaşıyor. Batarya tarafında tüketicilere 73 kWh ve 96.3 kWh kapasiteli LFP seçeneklerinin yanı sıra 101.7 kWh üçlü lityum pil paketi sunuluyor.

CLTC normlarına göre aracın menzili, tercih edilen bataryaya bağlı olarak 720 km, 902 km ve 835 km arasında değişiklik gösteriyor. 800V sınıfı bir mimariye sahip olan otomobilde, versiyona göre 752V ile 897V arasında değişen yüksek voltajlı bir sistem kullanılıyor.

"EJDERHA ŞASİSİ" İLE ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Görsel tarafta 4997 mm uzunluğa ve 3000 mm dingil mesafesine sahip olan fastback gövde oranları korunurken, ön tampona entegre edilen radar ve daha geniş arka lastikler dikkat çekiyor. Yapısal yükseltmeler kapsamında kilit alanlarda 2200 MPa yüksek mukavemetli çelik kullanımının genişletilmesi öne çıkıyor. Ayrıca araçta 9 adet hava yastığı mevcut.

Zorlu koşullar altında dahi çalışabilmesi için tasarlanan üçlü yedekli kapı kilit açma mekanizması ve batarya paketindeki ekstra alt gövde koruması da güvenlik standartlarını yukarı taşıyor. Araç, ön çift salıncaklı ve arka beş bağlantılı süspansiyonu birleştiren Xiaomi "Ejderha Şasisi" (Dragon Chassis) sistemine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi, yeni modelde kabin materyallerini ve arayüz tasarımını da elden geçirdi. İç mekanda 16.1 inçlik merkezi ekrana 7.1 inçlik dönebilen gösterge paneli ve baş üstü göstergesi (HUD) eşlik ediyor. Xiaomi'nin akıllı kokpit sistemiyle çalışan yapıda, gelişmiş sesli kontrol işlevleri ve kabin içindeki ekranlar arası çoklu etkileşim destekleniyor.

2026 MODEL XIAOMI SU7 FİYAT LİSTESİ