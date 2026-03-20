Xiaomi’den 902 km menzilli hamle: Yeni SU7 sahnede

Xiaomi, elektrikli sedan modeli SU7’yi baştan aşağı güncelledi. Kağıt üzerinde rakamlar oldukça iddialı: 902 kilometreye kadar menzil, tüm versiyonlarda standart LiDAR ve üst pakette 897V’luk gelişmiş şarj altyapısı. Fiyat tarafında ise artış var ama yine de rakiplerinin altında kalmayı başarıyor.

MENZİL VE ŞARJDA CİDDİ SIÇRAMA

Yeni SU7’de en dikkat çeken değişim altyapı tarafında. Standart ve Pro versiyonlar artık 752V mimariye geçerken, Max versiyon doğrudan 900V sınıfına yükselmiş. Bunun karşılığı da net: çok daha hızlı şarj.

Xiaomi’nin verdiği verilere göre Max versiyon sadece 15 dakikada 670 kilometre menzil ekleyebiliyor. Hatta 5C hızlı şarj desteğiyle batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 11 dakikada doluyor. Açıkçası bu süreler, günlük kullanımda ciddi fark yaratacak türden.

Menzil tarafında da tablo güçlü:

Giriş seviyesi: 720 km

Pro versiyon: 902 km

Max versiyon: 835 km

PERFORMANS VE TEKNİK YAPI GÜÇLENDİ

Tüm versiyonlarda Xiaomi’nin yeni V6s Plus motoru standart hale getirilmiş. Tek motorlu versiyonlar 320 beygire çıkarken, çift motorlu Max versiyon tam 690 beygir güç üretiyor.

Şasi tarafında da boş geçilmemiş. Daha önce sadece üst donanımda gördüğümüz çift odacıklı havalı süspansiyon artık Pro modelde de var. Geniş lastikler, dört pistonlu fren sistemi ve Max versiyonda gelen Brembo frenler… Yani sürüş tarafı da ciddi anlamda güçlendirilmiş. Aerodinamik yapı da elden geçirilmiş ve sürtünme katsayısı 0.21 seviyesine kadar düşürülmüş.

OTONOM SÜRÜŞTE “STANDART” DÖNEMİ

Belki de en kritik değişim burada. Daha önce üst paketlere özel olan LiDAR sensörü artık tüm SU7 modellerinde standart. Buna 4D milimetre dalga radar ve 700 TOPS işlem gücüne sahip yeni platform da eklenmiş.

Xiaomi’nin HAD yani otoyol otonom sürüş sistemi de artık her versiyonda sunuluyor. Yani şirket bu kez teknolojiyi sadece üst segmentte bırakmamış, tabana yaymış.

GÜVENLİK VE DETAYLARDA İNCE DOKUNUŞLAR

Gövde yapısında kullanılan yüksek dayanımlı çelik oranı artırılmış. Batarya paketi daha güçlü koruma ile desteklenmiş. Hava yastığı sayısı 9’a çıkarılmış, arka koltuklar için de ek yan hava yastıkları eklenmiş.

Daha önce eleştirilen gizli kapı kolları da unutulmamış. Elektrik kesilse bile çalışabilen mekanik yedek sistem getirilmiş. Küçük ama önemli bir detay.

TASARIM AYNI, HİSSİYAT FARKLI

Dış tasarımda radikal bir değişiklik yok ama ufak dokunuşlar var. Yeni Capri Blue renk seçeneği, güncellenmiş far yapısı ve yeni jant tasarımlarıyla otomobil daha modern görünüyor.

İç mekanda ise “Dark Night Black” teması, yenilenen direksiyon ve geliştirilmiş ambiyans aydınlatma öne çıkıyor.

FİYATLAR VE REKABET DENGESİ

Fiyatlar şöyle:

Standard: 229.900 yuan (33.000 dolar)

Pro: 259.900 yuan (37.100 dolar)

Max: 309.900 yuan (44.300 dolar)