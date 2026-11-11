Çözen Kazanır
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:55

XPeng’in uçan arabası için tarih netleşti! Hem karada 1.000 km gidiyor hem uçuyor

Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng, yaklaşık 300 bin dolar fiyat etiketine sahip iki kişilik uçan arabasını 2027’nin ikinci yarısında sınırlı ticari operasyonlarla kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
XPeng’in uçan arabası için tarih netleşti! Hem karada 1.000 km gidiyor hem uçuyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:55

merkezli XPeng, 2 kişilik uçan otomobil modelini 2027 yılında Çin'de ticari kullanıma açıyor. 300 bin dolarlık (yaklaşık 15 milyon TL) fiyat etiketine sahip olan hava aracı, geliştirme ve test süreçlerinin ardından Çin sivil havacılık otoritelerinden kısıtlı operasyon onayını aldı.

XPeng’in uçan arabası için tarih netleşti! Hem karada 1.000 km gidiyor hem uçuyor

0:00 120

İlk etapta onaylı park alanlarında ve acil durum servislerinin ulaşılması güç bölgelerinde kullanılacak araç, dalış, sörf ve off-road gibi aktivitelere ilgi duyan kullanıcılara hitap edecek. The Guardian'ın haberine göre XPeng CEO'su Deli Zhao, aracın menzilinin 30 kilometre olduğunu ve 1 kilometre irtifaya çıkabileceğini bildirdi.

XPeng’in uçan arabası için tarih netleşti! Hem karada 1.000 km gidiyor hem uçuyor

XPENG'İN UÇAN ARABASI ÇİN'DE KULLANIMA AÇILIYOR

Şirket, batarya enerji yoğunluğunu kilogram başına 400 kilovatsaate çıkararak uçuş menzilini 2 katına yükseltmeyi hedefliyor.

XPeng, Çin'de hava aracı geliştiren 20 firma arasında yer alıyor. Şirket potansiyel kullanım alanlarını genişletmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalamış durumda.

XPeng’in uçan arabası için tarih netleşti! Hem karada 1.000 km gidiyor hem uçuyor

XPeng'in "Land Aircraft Carrier" sistemi karada giden bir ana elektrikli araç ile dikey iniş-kalkış yapabilen (eVTOL) ayrılabilir hava modülünü tek bir gövdede birleştiriyor. Böylece kullanıcılar geleneksel bir havalimanına ihtiyaç duymaksızın diledikleri noktaya sürüş yapıp hava modülünü uçuşa geçirebiliyor.

XPeng’in uçan arabası için tarih netleşti! Hem karada 1.000 km gidiyor hem uçuyor

Ana taşıyıcı araç; üç akslı, altı tekerlekten çekişli ve arka tekerlekten yönlendirmeli altyapısıyla standart otopark alanlarına sığacak şekilde 5,5 metre uzunluk, 2 metre genişlik ve 2 metre yükseklik ölçülerinde tasarlandı. 800 voltluk silisyum karbür platformu kullanan menzil artırıcı elektrikli güç ünitesi, 1.000 kilometrenin üzerinde karma sürüş menzili sağlıyor. Araç hava modülü için hareket halindeyken veya park halindeyken batarya dolumu yapabilen mobil şarj istasyonu işlevi görüyor.

XPeng, üretim operasyonları için Çin’in kentinde 120 bin metrekarelik üretim tesisi kurdu. Deneme üretimine Kasım 2025'te başlanan fabrikanın yıllık 10 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olduğu ve başlangıçta 5 bin adetlik üretim hedefi bulunduğu bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Microsoft'tan oyunculara para kazandıracak patent! Ekran kartları gelir kapısına dönüşebilir
Koleksiyonluk Volkswagen XL1 satışa çıktı: 100 kilometrede 1 litreden az yakıyor
ETİKETLER
#Çin
#guangzhou
#Xpeng
#Land Aircraft Carrier
#Deli Zhao
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.