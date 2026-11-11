Çin merkezli XPeng, 2 kişilik uçan otomobil modelini 2027 yılında Çin'de ticari kullanıma açıyor. 300 bin dolarlık (yaklaşık 15 milyon TL) fiyat etiketine sahip olan hava aracı, geliştirme ve test süreçlerinin ardından Çin sivil havacılık otoritelerinden kısıtlı operasyon onayını aldı.

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XPeng’in uçan arabası için tarih netleşti! Hem karada 1.000 km gidiyor hem uçuyor Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 120

İlk etapta onaylı park alanlarında ve acil durum servislerinin ulaşılması güç bölgelerinde kullanılacak araç, dalış, sörf ve off-road gibi aktivitelere ilgi duyan kullanıcılara hitap edecek. The Guardian'ın haberine göre XPeng CEO'su Deli Zhao, aracın menzilinin 30 kilometre olduğunu ve 1 kilometre irtifaya çıkabileceğini bildirdi.

XPENG'İN UÇAN ARABASI ÇİN'DE KULLANIMA AÇILIYOR

Şirket, batarya enerji yoğunluğunu kilogram başına 400 kilovatsaate çıkararak uçuş menzilini 2 katına yükseltmeyi hedefliyor.

XPeng, Çin'de hava aracı geliştiren 20 firma arasında yer alıyor. Şirket potansiyel kullanım alanlarını genişletmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalamış durumda.

XPeng'in "Land Aircraft Carrier" sistemi karada giden bir ana elektrikli araç ile dikey iniş-kalkış yapabilen (eVTOL) ayrılabilir hava modülünü tek bir gövdede birleştiriyor. Böylece kullanıcılar geleneksel bir havalimanına ihtiyaç duymaksızın diledikleri noktaya sürüş yapıp hava modülünü uçuşa geçirebiliyor.

Ana taşıyıcı araç; üç akslı, altı tekerlekten çekişli ve arka tekerlekten yönlendirmeli altyapısıyla standart otopark alanlarına sığacak şekilde 5,5 metre uzunluk, 2 metre genişlik ve 2 metre yükseklik ölçülerinde tasarlandı. 800 voltluk silisyum karbür platformu kullanan menzil artırıcı elektrikli güç ünitesi, 1.000 kilometrenin üzerinde karma sürüş menzili sağlıyor. Araç hava modülü için hareket halindeyken veya park halindeyken batarya dolumu yapabilen mobil şarj istasyonu işlevi görüyor.

XPeng, üretim operasyonları için Çin’in Guangzhou kentinde 120 bin metrekarelik üretim tesisi kurdu. Deneme üretimine Kasım 2025'te başlanan fabrikanın yıllık 10 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olduğu ve başlangıçta 5 bin adetlik üretim hedefi bulunduğu bildirildi.