Microsoft'tan oyunculara para kazandıracak patent! Ekran kartları gelir kapısına dönüşebilir

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İstanbul
Microsoft, oyun bilgisayarlarını ek gelir kaynağına dönüştürebilecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Şirketin yayımlanan patent başvurusuna göre, bilgisayarlarda kullanılmadan bekleyen ekran kartları yapay zeka modellerinin eğitiminde değerlendirilebilecek. Üstelik donanım sahipleri de sağladıkları işlem gücü karşılığında para kazanabilecek.
Önerilen sistem, yalnızca güçlü oyuncu bilgisayarlarını değil, dizüstü bilgisayarları ve telefonları da kapsayabilecek. Böylece milyonlarca cihazın atıl işlem kapasitesinin yapay zeka çalışmalarına aktarılması hedefleniyor.
Microsoft'un patentinde, büyük yapay zeka eğitim süreçlerinin daha küçük parçalara ayrılarak farklı cihazlara dağıtılması öngörülüyor. Sisteme gönüllü olarak katılan bilgisayarlar, sahip oldukları kullanılabilir işlem gücüne göre görev üstlenecek. Örneğin kullanıcı oyun oynamadığı veya bilgisayarında yoğun işlem gerektiren bir iş yapmadığı sırada ekran kartı, yapay zeka modellerinin eğitimine katkıda bulunabilecek. Böylece normal şartlarda kullanılmadan bekleyen GPU kapasitesi değerlendirilecek. Microsoft'un hedefi, farklı cihazların işlem gücünü bir araya getirerek yapay zeka eğitiminde kullanılabilecek dağıtık bir altyapı oluşturmak.
Patent başvurusunun en dikkat çekici tarafı ise ödül sistemi. Microsoft, ekran kartlarının işlem gücünü paylaşan kullanıcıları çeşitli yöntemlerle ödüllendirmeyi planlıyor. Sistemde her cihazın gerçekleştirdiği hesaplama miktarı takip edilecek. Kullanıcıların hesaplarına, sundukları katkı doğrultusunda belirli krediler tanımlanabilecek. Bu krediler ücretsiz yazılım edinmek, eğitilmiş yapay zeka modellerine erişmek veya doğrudan nakit ödeme almak için kullanılabilecek.
Yani bilgisayar sahipleri, cihazlarını aktif olarak kullanmadıkları saatlerde bile ekran kartlarından gelir elde etme fırsatı yakalayabilecek.
Microsoft'un üzerinde durduğu konulardan biri de yapay zeka eğitiminin bilgisayarın günlük kullanımını olumsuz etkilememesi. Patentte GPU ve işlemci yükü, bellek kullanımı, sıcaklık ve güç tüketimi gibi değerlerin sürekli takip edilmesi öngörülüyor. Örneğin kullanıcı oyun açtığında ekran kartının yükü artarsa yapay zeka işlemlerine ayrılan kapasite azaltılabilecek. Gerekirse bu işlemler tamamen durdurulabilecek.
Benzer şekilde donanım sıcaklığı belirlenen sınırları aştığında da sistem görevleri askıya alabilecek. Böylece bilgisayarın mevcut performansına ve donanım koşullarına uygun bir çalışma düzeni oluşturulması amaçlanıyor.
Sistemin kullanıcılar açısından en önemli soru işareti ise elektrik tüketimi. Bilgisayar kullanılmıyor olsa bile ekran kartının yapay zeka eğitimi için çalıştırılması ek enerji harcaması anlamına geliyor. Bu nedenle elde edilecek kazancın elektrik masrafını karşılayıp karşılamayacağı henüz bilinmiyor.
Örneğin sisteme katılan bir ekran kartının bilgisayarın güç tüketimini günde 4 saat boyunca 250 W artırması, ay sonunda 30 kWh ek elektrik tüketimine yol açıyor. Dolayısıyla ekran kartını paylaşarak para kazanmak isteyen kullanıcıların, alacakları ödül kadar elektrik faturasındaki olası artışı da hesaba katması gerekecek.
Microsoft'un patent başvurusunda kullanıcıların ne kadar para kazanabileceğine ilişkin kesin bir ödeme oranı yer almıyor. Hangi ekran kartlarının ve cihazların destekleneceğine yönelik net bir liste de paylaşılmış değil. Bu yüzden sistemin kullanıcılar için gerçekten kârlı olup olmayacağını şimdiden hesaplamak mümkün görünmüyor.