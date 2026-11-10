Microsoft'tan oyunculara para kazandıracak patent! Ekran kartları gelir kapısına dönüşebilir

KULLANICILARA DOĞRUDAN PARA ÖDENEBİLİR

Patent başvurusunun en dikkat çekici tarafı ise ödül sistemi. Microsoft, ekran kartlarının işlem gücünü paylaşan kullanıcıları çeşitli yöntemlerle ödüllendirmeyi planlıyor. Sistemde her cihazın gerçekleştirdiği hesaplama miktarı takip edilecek. Kullanıcıların hesaplarına, sundukları katkı doğrultusunda belirli krediler tanımlanabilecek. Bu krediler ücretsiz yazılım edinmek, eğitilmiş yapay zeka modellerine erişmek veya doğrudan nakit ödeme almak için kullanılabilecek.

Yani bilgisayar sahipleri, cihazlarını aktif olarak kullanmadıkları saatlerde bile ekran kartlarından gelir elde etme fırsatı yakalayabilecek.