 Ömer Faruk Dogan

Yeni BMW M3'ü görenler tanıyamayacak: Ön yüzde "yılan gözü" detayı

BMW'nin ikonik modeli M3'ün, markanın yeni tasarım dili "Neue Klasse"ye geçiş yapacağı kesinleşirken araca ait gerçekçi dijital çizimler sosyal medyada paylaşıldı. Peki yeni BMW M3 nasıl olacak?

Yeni BMW M3'ü görenler tanıyamayacak: Ön yüzde
Murat Makas
13.01.2026
13.01.2026
BMW'nin ikonik spor sedanı M3 markanın "Neue Klasse" tasarım dilinden nasibini alıyor. Auto Evolution'un haberine göre, yeni nesil aracın nasıl görüneceğine dair şimdiye kadarki en gerçekçi ipuçları gün yüzüne çıktı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve casus fotoğraflardan yola çıkılarak hazırlanan dijital çizimler, 2028 model yılı için planlanan aracın hatlarını gözler önüne serdi.

ARKA TASARIMDA X6 VE XM ESİNTİLERİ

Hazırlanan görseller incelendiğinde, aracın profil yapısının mevcut hatlarını büyük ölçüde koruduğu görülüyor. Ancak asıl radikal değişim arka bölümde karşımıza çıkıyor. Yeni nesil M3 ve elektrikli versiyonu iM3, stop lambalarının formuyla X6 ve XM modellerini andıran bir yapı sergiliyor.

Bagaj kapağı ve tampon tasarımında tercih edilen agresif hatlar, sportif difüzör ve "ducktail" olarak bilinen ördek kuyruğu spoyler ile destekleniyor. Geniş omuz çizgisi ise aracın kaslı görünümünü pekiştiren detaylar arasında yer alıyor.

Yeni BMW M3'ü görenler tanıyamayacak: Ön yüzde "yılan gözü" detayı

ÖN YÜZDE "YILAN GÖZÜ" FARLAR

Ön bölüme geçildiğinde ise BMW kimliği korunmakla birlikte M3 efsanesinden alışılagelmiş çizgilerin dışına çıkıldığı fark ediliyor. Mevcut modelin devasa ızgarasından hoşlanmayanları sevindirecek şekilde farlara kadar uzanan daha küçük böbrek ızgaraları tercih edilmiş durumda.

Farlarda kullanılan ve adeta bir yılan gözünü andıran yeni gündüz sürüş ışıkları (DRL), aracın bakışlarına keskinlik katıyor. Tamponun ortasında yer alan devasa hava girişi ve kenarlardaki dikey hava kanalları, ön tasarımdaki sportifliği tamamlıyor.

Yeni BMW M3'ü görenler tanıyamayacak: Ön yüzde "yılan gözü" detayı

GİZLİ KAPI KOLLARI YER ALIYOR

Geleceğin M3 modelinde dikkat çeken bir diğer detay ise gövdeyle hemzemin tasarlanan kapı kolları. Aerodinamik verimliliği artırmayı hedefleyen gömme kapı kolu trendi, casus fotoğraflardan elde edilen bilgilere göre yeni seride de kendine yer bulacak.

Yeni BMW M3'ü görenler tanıyamayacak: Ön yüzde "yılan gözü" detayı

Sarı renk seçeneğiyle hayal edilen dijital çalışmada tavan, ayna kapakları ve pencere çerçeveleri gibi noktalarda kullanılan siyah detaylar, aracın dinamik duruşunu destekliyor. Yenilenen ön yüzüyle yeni M3'ün, yollara çıkacağı 2028 yılına kadar otomobil tutkunlarının gözünü alıştırması bekleniyor.

