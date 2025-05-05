Yeni evlenenlere TOGG müjdesi! Özel fiyat ve ödeme kolaylığı yolda

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, Aile Yılı kapsamında yeni evlenen gençler için özel bir fiyat ve ödeme yöntemiyle gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TOGG markası öncülüğünde çalışması yapılacak olan bu proje ile gençlerin otomobil sahibi olmalarını kolaylaştırmak ve yerli üretimi destek hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ilk kez 2023 yılında T10X modeliyle yollara çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonrasında 5 şirketin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan yerli otomobil TOGG, çıktığı günden bu yana 50 binden fazla satış gerçekleştirdi.

YENİ EVLENENLERE TOGG MÜJDESİ!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomoboli TOGG, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenen genç çiftler için özel bir kampanya ile geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı ve TOGG markasının öncülüğünde yapılacak çalışmayla birlikte, hem genç çiftlerin otomobil sahibi olması hem de yerli üretime destek hedefleniyor.

ÖZEL FİYAT VE ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİ!

TOGG'un T10X modeli Tgrthaber.com'un edindiği bilgilere göre yeni evlenecek gençler için özel bir fiyatlandırma ile satışa sunulacak. 2025 Aile Yılı kampanyaları kapsamında az peşinat, uzun vadeli ve düşük faizli ödeme planları ile genç çiftlerin bütçelerine uygun finansman imkanları sağlanacak.

2025 AİLE YILI'NDA GENÇ ÇİFTLERE DESTEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi sonrasında, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gençlere özel destek ve kampanyalar açıklanmaya devam ediyor.

İlk olarak açıklanan 150 bin TL faizsiz kredi desteği sonrasında, mobilya, beyaz eşya ve mutfak ürünlerinde de destek paketleri açıklandı. Yapılan desteklerden dolayı memnun olduklarını ifade eden genç çiftlere bir müjde de otomobil dünyasından geldi. Önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlanacak olan projeyle birlikte uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle TOGG sahibi olmanın şartları ve koşulları resmi açıklamalarla birlikte netlik kazanacak.

TOGG'UN NİSAN AYI FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE

V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL