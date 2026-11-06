Yeni Fiat CEO'su duyurdu: 2018'de üretimden kaldırılan model geri dönüyor

Fiat, ürün gamında geleneksel bir hatchback modeline daha yer açmaya hazırlanıyor. 2026 Paris Otomobil Fuarı kapsamında Fransız yayın organı L'Automobile Magazine'e konuşan Fiat, Abarth ve Lancia'nın yeni CEO'su Arnaud Belloni, Punto modelinin üretimini durdurmanın büyük bir hata olduğunu ve aracı geri döndürmek istediğini açıkladı.

"PUNTO’NUN YOKLUĞU MEYDANI RENAULT CLİO'YA BIRAKTI"

2020 ile 2026 yılları arasında Renault'un Küresel Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten ve yakın zamanda Stellantis bünyesindeki İtalyan markaların yönetimini devralan Belloni, Fiat'ın geleneksel B segmenti hatchback pazarından çekilerek Avrupa pazarını rakiplerine "hediye ettiğini" vurguladı. Belloni açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fiat'ın Dacia Striker'a doğrudan rakip sunacağı C segmentinin ardından sırada B segmenti var. Fiat gibi bir markanın ürün gamında kesinlikle Punto bulunmalı. Punto'nun üretimden kaldırılması meydanı Renault Clio'ya bıraktı. Buna Ford Fiesta'nın veda etmesi ve yeni Volkswagen Polo'nun gelmemesi de eklenince Clio pazarda tek başına kaldı ve 3 kat ticari başarı yakaladı. Artık bu alanı geri almamızın zamanı geldi."

İlk olarak 1993 yılında Fiat Uno'nun halefi olarak yollara çıkan Punto, 1999’da ikinci nesliyle ve 2005’te Grande Punto ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. 2009’daki Punto Evo ve 2012’deki Punto makyaj operasyonlarının ardından model, 2018 yılında üretim bantlarına veda etmişti.

YALNIZCA ELEKTRİKLİ DEĞİL; BENZİNLİ VE HİBRİT SEÇENEKLER DE SUNULACAK

Markanın önceki CEO’su Olivier François, 2025 yılındaki bir röportajda Avrupalı tüketicilerin tercihlerinin SUV ve crossover modellerden geleneksel otomobillere dönmesi durumunda şık ve sportif bir elektrikli hatchback modelini üreteceklerini belirtmiş, ancak geçen yıl yeni Punto'nun geliştirilme aşamasında olmadığını ifade etmişti.

Yeni CEO Belloni ise modeli yalnızca elektrikli bir araç olarak sunmak yerine içten yanmalı motor ve hibrit seçenekleri de ürün gamına dahil etmeyi amaçlıyor.