Yolda giderken aksı kopmuştu: Paris'te yeni modeli tanıtıldı

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İstanbul
Malezya’da arka aksının koparak yerinden çıkması sonucu hareketsiz kalan Omoda 5’in yeni modeli OMODA 5 NEXT, Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi.
Paris Expo Porte de Versailles’ta tanıtılan OMODA 5 NEXT, yeni nesil mecha tasarım anlayışıyla şekillendirildi. Kupe benzeri gövde yapısı ve dinamik görünümüyle oldukça dikkat çekti.
Aracın iç mekanında 15,6 inçlik 2K yüksek çözünürlüklü ekran, Sony ses sistemi ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu var. Dijital deneyimi ve sürüş konforunu geliştirmeyi hedefleyen model, SHS-H hibrit teknolojisiyle de verimli bir sürüş destekliyor.
Aks kopması sorunu nedeniyle 9 bin araç geri çağrılmış, sorunlu parçaların değiştirilmesi için çalışma başlatılmıştı.