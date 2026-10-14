Malezya’da arka aksının koparak yerinden çıkması sonucu hareketsiz kalan Omoda 5’in yeni modeli OMODA 5 NEXT, Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi.

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HABERİN ÖZETİ Yolda giderken aksı kopmuştu: Paris'te yeni modeli tanıtıldı Malezya'da arka aksı kopan Omoda 5'in yeni modeli OMODA 5 NEXT, Avrupa prömiyerini Paris'te gerçekleştirdi. OMODA 5 NEXT, Paris Expo Porte de Versailles'ta tanıtıldı. Araç, yeni nesil mecha tasarım anlayışıyla şekillendirildi. İç mekanda 15,6 inç 2K ekran, Sony ses sistemi ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu bulunuyor. Model, SHS-H hibrit teknolojisiyle verimli sürüş destekliyor. Daha önceki Omoda 5 modellerinde yaşanan aks kopması sorunu nedeniyle 9 bin araç geri çağrılmıştı.

YENİ NESİL MECHA TASARIMI

Paris Expo Porte de Versailles’ta tanıtılan OMODA 5 NEXT, yeni nesil mecha tasarım anlayışıyla şekillendirildi. Kupe benzeri gövde yapısı ve dinamik görünümüyle oldukça dikkat çekti.

Aracın iç mekanında 15,6 inçlik 2K yüksek çözünürlüklü ekran, Sony ses sistemi ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu var. Dijital deneyimi ve sürüş konforunu geliştirmeyi hedefleyen model, SHS-H hibrit teknolojisiyle de verimli bir sürüş destekliyor.

NE OLMUŞTU?

Aks kopması sorunu nedeniyle 9 bin araç geri çağrılmış, sorunlu parçaların değiştirilmesi için çalışma başlatılmıştı.