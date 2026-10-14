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Otomobil
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:29

Yolda giderken aksı kopmuştu: Paris'te yeni modeli tanıtıldı

Malezya'da trafikte seyir halindeyken aksı kopan OMODA 5 sosyal medyada oldukça gündem olmuştu. Günlerce konuşulan OMODA 5'in yeni modeli yeni modeli Paris'te tanıtıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:29

’da arka aksının koparak yerinden çıkması sonucu hareketsiz kalan Omoda 5’in yeni modeli OMODA 5 NEXT, Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Yolda giderken aksı kopmuştu: Paris'te yeni modeli tanıtıldı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Malezya'da arka aksı kopan Omoda 5'in yeni modeli OMODA 5 NEXT, Avrupa prömiyerini Paris'te gerçekleştirdi.
OMODA 5 NEXT, Paris Expo Porte de Versailles'ta tanıtıldı.
Araç, yeni nesil mecha tasarım anlayışıyla şekillendirildi.
İç mekanda 15,6 inç 2K ekran, Sony ses sistemi ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu bulunuyor.
Model, SHS-H hibrit teknolojisiyle verimli sürüş destekliyor.
Daha önceki Omoda 5 modellerinde yaşanan aks kopması sorunu nedeniyle 9 bin araç geri çağrılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Yolda giderken aksı kopmuştu: Paris'te yeni modeli tanıtıldı

YENİ NESİL MECHA TASARIMI

Paris Expo Porte de Versailles’ta tanıtılan OMODA 5 NEXT, yeni nesil mecha tasarım anlayışıyla şekillendirildi. Kupe benzeri gövde yapısı ve dinamik görünümüyle oldukça dikkat çekti.

Yolda giderken aksı kopmuştu: Paris'te yeni modeli tanıtıldı

Aracın iç mekanında 15,6 inçlik 2K yüksek çözünürlüklü ekran, ses sistemi ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu var. Dijital deneyimi ve sürüş konforunu geliştirmeyi hedefleyen model, SHS-H hibrit teknolojisiyle de verimli bir sürüş destekliyor.

Yolda giderken aksı kopmuştu: Paris'te yeni modeli tanıtıldı

NE OLMUŞTU?

Aks kopması sorunu nedeniyle 9 bin araç geri çağrılmış, sorunlu parçaların değiştirilmesi için çalışma başlatılmıştı.

Yolda giderken aksı kopmuştu: Paris'te yeni modeli tanıtıldı
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ETİKETLER
#Malezya
#Sony
#Omoda 5 Next
#Paris Expo Porte De Versailles
#Shs-h
#Otomobil
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