ABD enflasyonu beklentileri aştı: Şimdi ne olacak? Tuna Kaya gram altın yatırımcısına net rakam verdi

ABD'den gelen son enflasyon verisi açıklandı ve piyasalar buz kesti. Fed'in faiz indirimi hayalleri 2027 yılına mı sarkıyor? Ons altında 4.600 dolar, gram altında ise 6.700 TL beklentisi yatırımcı için alım fırsatı mı yoksa risk mi? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a çok kritik veriyi değerlendirdi.

ABD enflasyonu beklentileri aştı: Şimdi ne olacak? Tuna Kaya gram altın yatırımcısına net rakam verdi
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 17:33
ABD'de Nisan 2026 enflasyon verilerinin (TÜFE) aylık %0,6 ve yıllık %3,8 olarak gelmesi, piyasalarda Fed'in faiz indirim sürecine dair beklentileri ciddi anlamda test edecek bir gelişme. Nisan 2026 enflasyon rakamları beklentileri aşınca küresel piyasalarda kartlar yeniden dağıtılıyor. Yıllık yüzde 3,8 gelen TÜFE sonrası altın ve gümüş fiyatlarında dengeler nasıl değişecek? Gümüş için 100 dolar hedefi gerçekçi mi? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a piyasadaki değişen tüm dengeleri anlattı.

Nisan 2026 ABD enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla, Fed'in faiz indirim sürecine dair beklentiler ertelenirken, altın ve gümüş fiyatlarında değişimler yaşanacağı öngörülüyor.
Nisan 2026 ABD enflasyonu (TÜFE) aylık %0,6 ve yıllık %3,8 olarak gerçekleşti ve beklentileri aştı.
Beklentiyi aşan enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutma duruşunu güçlendirecek ve faiz indirimlerinin 2027 ortalarına kayması bekleniyor.
Bu durum Amerikan dolarını destekleyecek ve tahvil getirilerini yukarı çekecektir.
Ons altında kısa vadede satış baskısı görülürken, gram altındaki düşüşü dolar/TL'nin güçlenmesi sınırlayacak.
Gümüş için 2026 genelinde olumlu bir öngörü var ve 100 dolar/ons seviyesinin gerçekçi olduğu düşünülüyor.
Yüksek ABD faizleri ve güçlü dolar, yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'a giriş iştahını kısa vadede olumsuz etkileyecek.
Yıllık enflasyonun %3,8 ile beklentiyi aşması, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına nasıl yansır?

Tuna Kaya: Beklentiyi aşan enflasyon (Mart ayında %3,3 idi), ABD Merkez Bankası’nın faizleri daha uzun süre yüksek tutma duruşunu güçlendirecek.

Piyasalar 2026’da faiz indirimi beklentisini neredeyse sıfırlamıştı. Bu veriyle birlikte indirimlerin 2027 ortalarına kayması kesinleşti. Eğer İran savaşı uzun sürer, petrol bu yıl 100 doların üzerinde kalmaya devam ederse, 2027’de faiz artışı ihtimali bile oluşabilir.

ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısında faizi sabit tutması ve “enflasyon hâlâ yüksek” vurgusu yapması bekleniyor. Faiz indirim süreci resmen ertelendi. Bu durum Amerikan dolarını destekler, tahvil getirilerini yukarı iter.

KonuAçıklamaBeklenti/DurumTahminler/Sonuçlar
Yıllık Enflasyon (ABD)Beklentiyi aştı (%3,8)Mart ayı enflasyonu %3,3 idi.ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutma duruşunu güçlendirecek.
Faiz İndirimi Beklentisi2026'da faiz indirimi beklentisi neredeyse sıfırlandı.
  • Bu veriyle birlikte indirimlerin 2027 ortalarına kayması kesinleşti.
  • Eğer İran savaşı uzun sürer ve petrol 100 doların üzerinde kalırsa, 2027'de faiz artışı ihtimali bile oluşabilir.
Faiz indirim süreci resmen ertelendi.
ABD Merkez Bankası'nın Bir Sonraki ToplantısıFaizi sabit tutması bekleniyor.“Enflasyon hâlâ yüksek” vurgusu yapması bekleniyor.
  • Amerikan dolarını destekler.
  • Tahvil getirilerini yukarı iter.
ALTIN YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Bu rakam ons altın ve gram altın fiyatını nasıl etkiler?

Tuna Kaya: Kısa vadede olumsuz etkiler ve baskılar. Orta ve uzun vadede ise enflasyona karşı koruma nedeniyle destekler.

Ons altın (şu sıralar 4.700 dolar civarı): Daha yüksek enflasyon, daha güçlü dolar ve tahvil getirileri nedeniyle altın üzerinde kısa vadeli satış baskısı yaratır. Veri sonrası ons altında sınırlı geri çekilme görüldü.

Gram altın: Ons altındaki baskıya ek olarak dolar/TL’nin güçlenmesi, gram altındaki düşüşü sınırlar. Ancak Türkiye’deki yüksek enflasyon, jeopolitik riskler ve iç riskler gram altını uzun vadede desteklemeye devam eder. Ayrıca olası kur riskinde de altın döviz ile fiyatlandığı için yatırımcı dostudur.

Net etki: Ons altın kısa vadede 4.600 dolar bandına kadar gerileyebilir. Gram altın ise 6.700-6.800 TL destek seviyelerini test edebilir.

Gram altın ve gram gümüş yatırımcısı için yeni alım fırsatı mı, yoksa bekle-gör dönemi mi?

Tuna Kaya: Kısa vadede net şekilde bekle-gör dönemi.

Yeni alım için acele etmeyin. Faiz indiriminin ertelenmesiyle dalgalanma yüksek kalacak.

Dip oluşumu için ons altında 4.500-4.600 dolar, gram altında ise 6.500-6.700 TL bandının görülmesi daha sağlıklı olur.

Uzun vadeli (6-12 ay) yatırımcılar için mevcut seviyeler alım fırsatı olabilir. Çünkü yüksek enflasyon ve yavaş büyüme (stagflasyon) ortamı, altın ve gümüş için klasik olarak destekleyici bir zemindir. Kısa vadede ise kademeli alım öneririm.

Enflasyonun ana kaynağı enerji ve sanayi maliyetleri görülüyor. Gümüşün hareketi için öngörünüz nedir?

Tuna Kaya: Gümüş için 2026 genelinde çok olumlu, kısa vadede ise altınla benzer hareket bekliyorum.

Olumlu taraf: Gümüşün yarıdan fazlası endüstriyel kullanım alanına sahiptir (güneş enerjisi, yapay zekâ veri merkezleri, elektrikli araçlar). Enerji maliyetlerindeki artış üretim maliyetlerini yükseltse de gümüşte altıncı yıl üst üste yaşanan yapısal arz açığı ve sanayi talebi fiyatı destekliyor.

Kısa vadede enerji kaynaklı enflasyon, gümüşü de aşağı çekebilir (şu an yaklaşık 86 dolar civarı). Ancak jeopolitik riskler canlı kaldıkça güvenli liman ve endüstriyel talep ikilisi, gümüşü altından daha hızlı toparlatabilir.

Öngörüm: 2026’da 100 dolar/ons seviyesi gerçekçi görünüyor. Gram gümüşte de (şu an 110-115 TL civarı) uzun vadeli yatırımcılar için cazip seviyeler bulunuyor.

KonuDeğerlendirmeGerekçe/DetaylarÖngörü
Enflasyon KaynaklarıEnerji ve Sanayi MaliyetleriAna kaynak olarak görülüyor.
Gümüş Fiyat Öngörüsü (Tuna Kaya)Genel 2026Çok olumlu.100 dolar/ons seviyesi gerçekçi görünüyor.
Kısa VadeAltınla benzer hareket bekleniyor.
Uzun Vade (Gram Gümüş)Yatırımcılar için cazip seviyeler mevcut.(Şu an 110-115 TL civarı)
Gümüş İçin Olumlu FaktörlerEndüstriyel KullanımGümüşün yarıdan fazlası endüstriyel alanda kullanılıyor (güneş enerjisi, yapay zekâ veri merkezleri, elektrikli araçlar).
Yapısal Arz Açığı ve Sanayi TalebiAltıncı yıl üst üste yaşanan arz açığı ve sanayi talebi fiyatı destekliyor.
Gümüş İçin Kısa Vadeli RisklerEnerji Kaynaklı EnflasyonGümüşü aşağı çekebilir.(Şu an yaklaşık 86 dolar civarı)
Gümüş İçin Destekleyici Faktörler (Jeopolitik Riskler Devam Ederse)Güvenli Liman ve Endüstriyel Talep İkilisiGümüşü altından daha hızlı toparlatabilir.
Bu durum yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’a giriş iştahını nasıl etkiler?

Tuna Kaya: Kısa vadede olumsuz; yabancı yatırımcı zaten tedirgin, iştahı daha da azalabilir. Yüksek ABD faizleri ve güçlü dolar, gelişen piyasalardan sermaye çıkışı yaratır. Borsa İstanbul’da yabancı payı zaten düşük seviyelerde. Bu veriyle birlikte riskten kaçınma modu güçlenebilir. Bankacılık ve enerji hisseleri kısa vadede baskı altında kalabilir.

Uzun vadede Türkiye’nin kendi ekonomik dengelenme süreci (enflasyonun düşmesi, rezerv artışı) hâlâ cazip olabilir. Ancak küresel faiz ortamı, yabancı girişini 2026’nın ikinci yarısına kadar sınırlayacaktır.

