Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Ebru Gündeş'i 10 yaş gençleştiren Yüz gerdirme işlemi: Mini facelift! Daha genç görünmek isteyenlerin yeni adresi, peki kimler yüz gerdirme yaptırmalı?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, verdiği konserde hem performansıyla hem de yaptığı estetik açıklamalıyla gündem oldu. Sevenleriyle sahnede buluşan Ebru Gündeş, yaptığı yüz gerdirme estetiği itirafı sonrası herkesi şaşırttı. Ebru Gündeş’i 10 yaş gençleştiren yüz gerdirme işlemi olarak bilinen mini facelift işlemi ise merak edilerek araştırılmaya başlandı. Mini facelift olarak bilinen yüz gerdirme işleminin detaylarını Atlas Üniversitesi Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çakmak, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlattı. İşte detaylar…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 14:18

Magazin gündeminde hareketli saatler meydana gelirken şarkıcı , sahne aldığı konserde yaptığı estetik açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hayranları ile birbirinden güzel şarkıları seslendiren Ebru Gündeş, 10 yaş gençleştiren yüz gerdirme işlemi olarak bilinen ‘mini facelift’ işlemi yaptırdığını ifade ederek gündemdeki yerini aldı. Ünlü şarkıcının yaptırmış olduğu yüz gerdirme işlemi ise merak edilerek araştırılmaya başlandı. Atlas Üniversitesi Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çakmak, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a mini facelift işleminin detaylarını anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Ebru Gündeş'i 10 yaş gençleştiren Yüz gerdirme işlemi: Mini facelift! Daha genç görünmek isteyenlerin yeni adresi, peki kimler yüz gerdirme yaptırmalı?

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Ebru Gündeş'in konserinde yaptığı estetik açıklamalarıyla gündeme gelen 'mini facelift' işlemi, estetik ve plastik cerrahi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çakmak tarafından detaylandırıldı.
Ebru Gündeş, konserinde 'mini facelift' olarak bilinen 10 yaş gençleştiren yüz gerdirme işlemi yaptırdığını ifade etti.
Mini facelift, yüzün alt bölgesine odaklanan, yanak, çene hattı ve boyun başlangıcındaki sarkmaları toparlamayı hedefleyen cerrahi bir işlemdir.
Operasyon genellikle genel anestezi ile yapılır, kulak önünden başlayıp kulak arkasına uzanan küçük kesilerle deri altındaki kas ve bağ dokuları sıkılaştırılır, fazla deri çıkarılır.
İşlem 30 veya 35 yaş aralığındaki, yüzünde hafif ve orta derecede sarkma bulunan kişiler için uygundur.
İleri derecede yüz ve boyun sarkması olanlar veya genel sağlık durumu cerrahiye elverişli olmayanlar için uygun değildir.
Mini facelift sonrası iyileşme süresi 1-2 haftadır ve hastalar genellikle aynı gün taburcu edilebilir.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

EBRU GÜNDEŞ'İ 10 YAŞ GENÇLEŞTİREN YÜZ GERDİRME İŞLEMİ: MİNİ FACELİFT!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz saatlerde verdiği konserle magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevilen şarkıları ve sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş, sanhe de yaptığı açıklamalar ile de hayranlarını şaşırttı.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen yüz gerdirme işlemini yaptırdığını itiraf eden Ebru Gündeş, “Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sordu. Ünlü şarkıcının bu itirafı sonrası mini facelift olarak bilinen yüz gerdirme işlemi merak edildi. Arama motorlarında yüz gerdirme işlemi hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Atlas Üniversitesi Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çakmak, yüz gerdirme işlemi hakkında merak edilenleri anlattı.

Yüz gerdirme işlemi nedir?

Yüz gerdirme işlemi, yüzde meydana gelen sarkmalar olarak biliniyor. Ayrıca da yaşlanma belirtisine karşı son yıllarda öne çıkan estetik uygulamalarından biridir. Atlas Üniversitesi Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çakmak bu konu hakkında ise şu sözleri ifade ediyor.

“Yarım yüz gerdirme, klasik yüz germe ameliyatına kıyasla daha sınırlı bir alanda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Genellikle yüzün alt bölgesine odaklanan bu yöntem; yanak, çene hattı ve boyun başlangıcındaki sarkmaları toparlamayı hedefler. Bu sayede yüz hatları daha belirgin hale gelirken, kişi daha genç ve dinç bir görünüme kavuşur.”

Yüz gerdirme işlemi nasıl yapılır?

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen yüz gerdirme işleminin kimlere yapılması gerektiğini anlatan Atlas Üniversitesi Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çakmak;

“Mini facelift operasyonu sırasında konforlu olduğu için genel anestezi tercih edilir. İsteğe bağlı lokal anestezi ile de yapılabilir. Operasyon sırasında kulak önünden başlayıp kulak arkasına doğru uzanan küçük kesiler açılır. Bu kesiler doğal hatlara denk getirildiği için dışarıdan fark edilmesi oldukça zordur. Cerrahi işlem sırasında deri altındaki kas ve bağ dokuları sıkılaştırılır, sarkmış dokular yukarı doğru kaldırılır ve fazla deri çıkarılarak cilt yeniden şekillendirilir. Operasyon ortalama 2-3 saat sürer ve hastalar çoğu zaman aynı gün taburcu edilir.”

Ayrıca mini facelift işleminin 30 ya da 35 yaş aralığındaki kişiler için uygun olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çakmak, “Yüzünde hafif ve orta derecede sarkma bulunan, çene hattında belirginlik kaybı yaşayan ve doğal bir gençleşme isteyen kişiler için uygundur.”

Mini Facelift kimlere uygulanmaz?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çakmak: İleri derecede yüz ve boyun sarkması olan kişilerde bu yöntem yeterli olmayabilir. Bu durumda klasik yüz germe ameliyatı daha uygun bir seçenek olabilir. Ayrıca genel sağlık durumu cerrahiye elverişli olmayan bireylerde uygulanmaz.

Estetik dünyasında en çok tercih edilenlerden biri olan mini facelift, iyileşme süresiyle de dikkat çekiyor. Diğer estetik cerrahilerinde iyileşme sürelerinde meydana gelen uzun zamanlar, yarım yüz gerdirme işleminde daha da kısa oluyor. Hastalar genellikle 1 ya da 2 hafta içinde eski günlük hayatlarına dönüş yapabiliyor.

Yarım yüz gerdirme işleminin dezavantajları nelerdir?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çakmak: Etki alanının sınırlı olması ve ileri yaşlanma belirtilerinde yetersiz kalabilmesi bu yöntemin dezavantajları arasında sayılabilir. Ayrıca kalıcılığı klasik yüz germe ameliyatına göre daha kısa olabilir. Her cerrahi işlemde olduğu gibi; enfeksiyon, kanama, geçici uyuşukluk ve nadiren iz kalması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle işlemin deneyimli bir plastik cerrah tarafından yapılması büyük önem taşır.

DAHA GENÇ GÖRÜNMEK İSTEYENLERİN YENİ ADRESİ

Daha genç görünmek isteyenlerin yeni adresi olan mini facelift, her ne kadar hafif bir işlem gibi görünse de Atlas Üniversitesi Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çakmak, doğru hasta seçiminin kritik öneme sahip olduğunu da belirtiyor.

Atlas Üniversitesi Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çakmak, işiye özel değerlendirme yapılmadan bu tür işlemlerin tercih edilmemesi gerektiğini de vurguluyor.

