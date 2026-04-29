Türkiye gayrimenkul sektörünün en prestijli buluşmalarından biri olan 20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl ''Soruyu Değiştirmek'' temasıyla sektörde ezberleri bozdu. Konut piyasası, kentsel dönüşüm, yapay zeka teknolojileri ve yatırım trendleri; geliştiricilerden yatırımcılara, kamu temsilcilerinden teknoloji girişimcilerine kadar geniş bir perspektifte yeniden masaya yatırıldı.

Dinle Özetle

Gayrimenkulde kurallar sil baştan! Yapay zeka ev satın almayı kökten değiştirdi! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 560

HABERİN ÖZETİ Gayrimenkulde kurallar sil baştan! Yapay zeka ev satın almayı kökten değiştirdi! 20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, ''Soruyu Değiştirmek'' temasıyla konut piyasası, kentsel dönüşüm, yapay zeka ve yatırım trendlerini ele aldı. Zirvede konuşan uzmanlar, gayrimenkul yatırımının geleceği, yapay zekanın sektöre etkisi, kentsel dönüşüm ve sigortanın rolünü masaya yatırdı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve dirençli yapılara erişmek için sigortanın önemini vurguladı. İnşaat ve Gayrimenkul Teknolojileri Girişimleri Yatırımcısı Cem Mimaroğlu, yapay zekanın gayrimenkulde operasyon, verimlilik ve kullanıcı deneyimini yeniden tanımladığını belirtti. Yatırımcı Mete Varas, yapay zekanın konut satın alma süreçlerini kökten değiştireceğini ve satış temsilcilerine olan ihtiyacı azaltabileceğini öngördü. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yapay zekanın gayrimenkul projelerinde hız kazandırdığını ve doğru kullanıldığında dolandırıcılığı önleyebileceğini söyledi.

Zirvede; Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Lal Değerleme Gayrimenkul Genel Müdürü Eda Öz, İnşaat ve Gayrimenkul Teknolojileri Girişimleri Yatırımcısı Cem Mimaroğlu, Yatırımcı Mete Varas ve Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

tgrthaber.com mikrofonuna konuşan uzmanlar; gayrimenkul yatırımının geleceği, yapay zekanın konut sektörüne etkisi, kentsel dönüşüm ve sigorta sisteminin kritik rolü gibi başlıkları alışılagelmiş yaklaşımların ötesinde yeni açıklama ve sorularla masaya yatırdı.

''KONUTA GÜVENLE ERİŞMENİN ANAHTARI SİGORTA''

Kentsel dönüşüm ve güvenli konut başlığına değinen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sektörün kırılma noktalarına dikkat çekti:

''GYODER'in 'Soruyu Değiştirmek' temasıyla bugün Türkiye'nin sorunları masaya yatırılıyor. Sigorta sektörü açısından baktığımız zaman soruyu değiştirmek sigorta sektörü için de önemli. Deprem çok yakın bir tehlike olarak maalesef üzerimizde hissettiğimiz bir risk. Diğer yandan iklim değişikliklerinin yarattığı bir takım süreçlerle devam eden bugün ülkemizde en az haftada birkaç kez gerçekleşen yer kaymalarıyla artan doğal afetlerin giderek çok yakın tehlikeler haline geldiği bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçlerden korunabilmek için bizim dirençli şehirlere ihtiyacımız var. Dirençli yapılara ihtiyacımız var. Dirençli yapılara dirençli şeylere de kentsel dönüşümle erişebiliriz. Fakat orada da şöyle bir sorun yaşıyoruz. İnsanlar güvenli evlere erişmek istiyorlar. Bu güvenli evlere güvenle erişmek istiyorlar. Ayşe teyzemiz, Ali amcamız kentsel dönüşüme evini, arazisini, arsasını verdiğinde başka bir riskle karşılaşmak istemiyor. Dolayısıyla bu konutlara güvenle erişmek istiyor. Bunun için bina tamamlama sigortası başta olmak üzere sigortalara ihtiyaç var. Dolayısıyla biz de soruyu değiştirerek soruyoruz, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve dirençli yapılara erişmek için sigortayı nasıl kullanabiliriz? Ülkemizin koruma açıklarını kapatmada sigortanın en temel unsur olarak politika yapıcıların ellerinde kullanacakları stratejik bir unsur olmasını sağlamak için çaba içerisindeyiz. Teknoloji, gayrimenkul alanında da çok önemli katma değerler katıyor.''

''DEMOGRAFİ VE EKONOMİ GAYRİMENKULÜ YENİDEN TANIMLIYOR''

Değişen nüfus yapısı ve ekonomik koşulların konut piyasasını dönüştürdüğünü vurgulayan Yaşar, gayrimenkul yatırımı anlayışının artık farklılaştığını ifade etti:

''Türkiye'nin demografik yapısı değişiyor. Doğurganlığımız azalıyor. Bir yandan da nüfusumuz daha fazla yaşıyor, yaş alıyor. Dolayısıyla ortalama yaşımız artıyor. Artan ortalama yaş ve ekonomik koşullar gayrimenkule bakışı da değiştiriyor. Tüm bu süreçlerde yapay zeka başta olmak üzere teknoloji bizi bundan sonrası için nelerle karşı karşıya kalacağımızı önden bilgilendirmede yararlandığımız bir enstrüman oluyor. Veriyi daha doğru kullanarak daha doğru yorumlamamızı sağlıyor bizim. Bu süreçlerde hem gayrimenkulde hem de veri bilimi ile çalışan sigorta sektörünü bir arada kullandığımızda dirençli yapılar oluşturmada etkili oluyoruz.''

Zirvede en çok konuşulan başlıklardan biri ise yapay zeka dönüşümü oldu. İnşaat ve Gayrimenkul Teknolojileri Girişimleri Yatırımcısı Cem Mimaroğlu, oturumdaki konuşmasında yapay zekanın gayrimenkulde operasyon, verimlilik ve kullanıcı deneyimini yeniden tanımladığını ifade etti.

''AI'IN SÜREÇLERİ VE EKİPMANLARI AKILLANDIRMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR TEKNOLOJİ''

Tgrthaber.com mikrofonuna kritik açıklamalar yapan Mimaroğlu, yapay zekanın süreçleri ve ekipmanları akıllandırmasında çok önemli bir teknoloji olduğuna vurgu yaptı:

''Odağımızda inşaat, gayrimenkul ve altyapı sektörlerinin sürdürülebilirliği, kalıcılığı ve verimliliği var. Globalde girişimlere, startup'lara yatırım yapıyoruz. Yatırım yaptığımız iş kolları arasında Robotics Physical AI diye adlandırdığımız robotların nesnelerinin fiziksel dünyayla iletişime geçtiği girişimler de var. Yapı malzemeleri de var. İş süreçlerinin veri tabanıyla entegre olup hızlandırılması da var. Türkiye'de ve globalde önemli holdingler destek oluyor. Legacy sektör adlandırdığımız sektörlerden bir tanesi inşaat. Verimlilik düşük, insan gücü çok kıt ve makro ekonomik değişkenlerden çok etkileniyor. Dolayısıyla bu sürdürücülüğü, kalıcılığı korumak anlamında teknolojinin etkisi önemli ve AI'ın farklı veri tabanlarını alıp işleyip süreçleri, ekipmanları, araçları akıllandırması önemli. Sahadaki insan elemanlarının replase etmesi, merkezdeki kararları desteklemesi anlamında çok önemli bir teknoloji. Holdinglerle birlikte buralara yatırım yapıyoruz. Hem bir çeşitlendirme aracı hem de onların bu iş kollarındaki teknoloji nereye gidiyor? Zirvedeki oturumlarda AI'ın veri tabanını kullanıp bu verimsizliği ve belirsizliği aşmaktan bahsettik. Biz de buna önayak oluyoruz. Holdinglerin kaynaklarının hem kazanımlarını hem iş görüşlerini iyileştirmek anlamında çok büyük stratejik bir kaldıracımız da var.''

GAYRİMENKULDE YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ

Gayrimenkulde veri ve teknoloji kullanımının kritik hale geldiğini belirten Lal Değerleme Gayrimenkul Genel Müdürü Eda Öz, sektörün dönüşüm sürecini şöyle özetledi:

''Gayrimenkulde artık farklı bir bakış açısındayız. Gayrimenkul hep güvenli bir limandı ama artık etrafımızdaki yapılanmalar, değişiklikler, içinde bulunduğumuz kriz ortamı sebebiyle daha da dikkat çekiyor. Soruları tekrar soruyoruz. Yeniden aynı soruları değil, aynı soruları üzerine yeni bir mekanizmaya bakıyoruz aslında. Yapay zekayı ve teknolojiyi kavramak çok önemli. Bu yenilikleri stabil olan gayrimenkul sektörünü adapte etmek çok önemli. Konforlu, güvenli ev sahipliği daha ön planda. İçinde bulunduğumuz kentsel dönüşüm süreçlerinde bizim için en önemlisi haline geldi. Veri tarafı da önemli ve gün geçtikçe o taraftaki durum etkisini de arttıracaktır. Öncelikle sağlam, güvenli konutlarda oturabilmek en önemlisi.''

SATIŞ TEMSİLCİLERİ TARİH Mİ OLUYOR?

Teknolojinin konut satın alma süreçlerini kökten değiştirdiğini söyleyen Yatırımcı Mete Varas, çarpıcı bir öngörüde bulundu:

''Yapay zeka, genel ve yatay bir teknoloji. Bundan sonraki 10 sene içinde şirketlerin kendi süreçlerini nasıl adapte edebildiği bir numaralı gündem olacak. Bu dönüşüm süreçinde başarılı olanlar, uzun dönemde çok daha rekabet edecek bir hale gelecekler. Gayrimenkul alırken artık eve gitmeden de görülebilir. Tüm bilgilerin artık gitmeden de alınabilmesi mümkün. Satış temsilcisine de gerçekten ihtiyaç olmayacağı bir dönem olabilir. Evin satın alındıktan sonraki uygulamalarında dekorasyon, fonksiyonlar gibi bunların tamamını görsel olarak anlayabileceği şekilde görebilir, hayal ettirebilir. Yani ben burada kullandığım tabloyu ve vazoyu rengini de değiştirmek istiyorum derseniz almadan bütün bunları görebileceksiniz. Bunlar artık çok uzak değil, hatta şu dönemde de görülmeye başladı.''

''TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL GÜVENLİ BİR LİMAN''

Türkiye'de gayrimenkul yatırımının gücünü koruduğunu belirten Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yatırımcıya net mesaj verdi:

''Zirvede yapılan konuşmalar ve Çevre Bakanı yardımcımızın açıklamaları artık Türkiye'de gayrimenkulün çok daha önemli ve güvenli bir yatırım olduğunu gösterdi. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin önemi burada çıkıyor.''

''YAPAY ZEKA GAYRİMENKULDE HIZ KAZANDIRDI''

Gayrimenkulde dijitalleşmenin hız kazandığını vurgulayan Araç, geleceğin konut deneyimini anlattı:

''Yapay zekadan aslında herkes çok korkuyor ama gayrimenkul için yapay zeka çok önemli. Çünkü daha hızlandırıyor. Bugün bir mimari projede bile yapay zekayla 5 saniyede evin içinin konumlandırmasını, mobilyasını yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda inşaat projelerinde de yapay zekayla daha inşaatın projesini bile çizmeden yapay zeka size burada destek oluyor. Bugün yapay zekayla diyelim ki, 10 tane mobilyayı kullanıp içeride değişiklikler yapabiliyorsunuz. En son beğendiğinizde orada uygulamaya geçiriyorsunuz. Villa projeleri çiziminden tutun da tüm altyapıya kadar yapay zeka artık hayatımızın kaçınılmazı. Yeter ki doğru kullanılsın. Yapay zekayla da şu anda biliyorsunuz tapularda ve ilanlarda dolandırıcılık oluyor. Sahte tapular yapılıyor yapay zekayla. Kötü kullanımı da var ama bizler için uygulamada hız kazandırıyor. Bugün vatandaş kiralık daireyi gidip görmeden yapay zekayla her noktasını gezebilecek. Artık belediyeler de projeleri üç boyutlu istediği için belediyedeki projeden dairenin ve binanın son haline kadar görebilecek.''